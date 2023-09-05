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Заболевания, требующие хирургического вмешательства во время беременности

Авторы:Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Некоторые заболевания, требующие хирургического лечения, трудно распознать во время беременности. Следует проявлять высокую настороженность; уверенность, что все абдоминальные симптомы связаны с беременностью, ошибочна.

Большие хирургические вмешательства, особенно внутрибрюшные, повышают риск преждевременных родов и гибели плода. Тем не менее и беременная женщина, и плод хорошо переносят хирургические вмешательства при надлежащем ведении и анестезии (поддержание артериального давления и оксигенации на нормальных уровнях); поэтому врачи не должны воздерживаться от необходимых операций; откладывание лечения неотложных состояний чревато более серьезными последствиями.

Здравый смысл и предостережения

  • Хирургическое вмешательство хорошо переносится беременными женщинами и плодом, когда обеспечивается надлежащая поддерживающая терапия и анестезия; отсрочка неотложной операции гораздо более опасна, чем сама операция.

Аппендицит

Аппендицит может развиться во время беременности, но более часто в послеродовом периоде. Ввиду того что по мере прогрессирования беременности аппендикс смещается в верхние отделы брюшной полости, боли и болезненность не ощущаются в типичном месте в правом нижнем квадранте живота, и боль может быть схваткообразной и менее резкой, имитируя симптомы, связанные с беременностью. Кроме того, некоторый лейкоцитоз характерен для беременности, поэтому диагностическая ценность клинического анализа крови невысока. Более полезны динамическое наблюдение и УЗИ.

Ввиду того что установление диагноза часто происходит поздно, смертность из-за разрыва аппендикса возрастает во время беременности и в послеродовом периоде. Поэтому при подозрении на аппендицит следует незамедлительно предпринять эксплоративную лапароскопию или лапаротомию, в зависимости от срока беременности.

Доброкачественные кисты яичников

Доброкачественные кисты наиболее часто возникают при беременности. Кистами, выявляемыми в течение первых 14–16 недель гестации, наиболее часто бывают кисты желтого тела, которые спонтанно подвергаются обратному развитию. Может развиться перекрут придатков. Если перекрут не разрешается самостоятельно, требуется хирургическое вмешательство. После 12 недель кисты бывает трудно пропальпировать, т.к. яичники вместе с дном матки поднимаются из малого таза.

Опухоли яичника сначала исследуют с помощью ультрасонографии. Хирургическое лечение по возможности откладывают до 14 недель беременности, кроме случаев, когда:

  • Постоянно растущая киста.

  • Болезненная киста.

  • Кисты имеют радиографические признаки рака (например, плотный компонент, поверхностные разрастания, размер > 6 см, неправильная форма).

Желчнокаменная болезнь

Болезни желчного пузыря иногда возникают во время беременности. По возможности, беременных пациенток пролечивают; для женщин, у которых не наблюдалось улучшение, необходимо хирургическое вмешательство.

Кишечная непроходимость

Кишечная непроходимость во время беременности может вызвать некроз участка кишки с перитонитом, осложнениями или гибелью матери или плода. При наличии у беременной женщины симптомов и признаков кишечной непроходимости и факторов риска (например, перенесенные операции на органах брюшной полости или внутрибрюшные инфекции) показана срочная лапаротомия.

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