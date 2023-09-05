Заболевания, требующие хирургического вмешательства во время беременности

Аппендицит может развиться во время беременности, но более часто в послеродовом периоде. Ввиду того что по мере прогрессирования беременности аппендикс смещается в верхние отделы брюшной полости, боли и болезненность не ощущаются в типичном месте в правом нижнем квадранте живота, и боль может быть схваткообразной и менее резкой, имитируя симптомы, связанные с беременностью. Кроме того, некоторый лейкоцитоз характерен для беременности, поэтому диагностическая ценность клинического анализа крови невысока. Более полезны динамическое наблюдение и УЗИ.

Ввиду того что установление диагноза часто происходит поздно, смертность из-за разрыва аппендикса возрастает во время беременности и в послеродовом периоде. Поэтому при подозрении на аппендицит следует незамедлительно предпринять эксплоративную лапароскопию или лапаротомию, в зависимости от срока беременности.