Астма при беременности

Воздействие беременности на течение астмы может быть разным: ухудшение происходит несколько более часто, чем улучшение; но у большинства беременных не происходит тяжелых приступов болезни.
Влияние бронхиальной астмы на течение беременности также бывает разным, но тяжелая, плохо контролируемая астма повышает риск (1)
Материнская заболеваемость и смертность
Кроме того, кесарево сечение требуется чаще у пациентов с астмой.
Общие справочные материалы
1. Abdullah K, Zhu J, Gershon A, Dell S, To T: Effect of asthma exacerbation during pregnancy in women with asthma: a population-based cohort study. Eur Respir J 55(2):1901335, 2020. doi:10.1183/13993003.01335-2019
Лечение астмы при беременности
Ингаляционные бронходилататоры и кортикостероиды
При обострении заболевания дополнительно назначают метилпреднизолон внутривенно, с последующим пероральным применением преднизона
Беременность обычно не влияет на лечение астмы (1). Женщин обучают стратегиям, полезным при контроле астмы, в том числе минимизации воздействия триггерных агентов и периодическому измерению легочной функции (обычно с использованием портативного пневмотахометра).
Поддерживающей терапией первой линии при астме у беременных женщин являются ингаляционные формы бронхолитиков и кортикостероидов. Будесонид является предпочтительным ингаляционным кортикостероидом. Исходя из имеющихся данных, ингаляционный будесонид, по-видимому, не увеличивает риск врожденных пороков развития у людей (2).
При остром приступе в дополнение к бронхолитикам может использоваться внутривенное введение метилпреднизолона по 60 мг каждые 6 часов в течение 24–48 часов, с последующим пероральным приемом преднизолона в снижающейся дозировке. Женщины, которые в настоящее время получают или недавно нуждались в системных кортикостероидах, для предотвращения адреналового криза должны получать внутривенные кортикостероиды во время родов и в течение 24 часов после родов.
Справочные материалы по лечению
1. Bonham CA, Patterson KC, Strek ME: Asthma outcomes and management during pregnancy. Chest 153(2):515-527, 2018. doi:10.1016/j.chest.2017.08.029
2. Källén B, Rydhstroem H, Aberg A: Congenital malformations after the use of inhaled budesonide in early pregnancy. Obstet Gynecol 93(3):392-395, 1999.