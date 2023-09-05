Астма при беременности

Воздействие беременности на течение астмы может быть разным: ухудшение происходит несколько более часто, чем улучшение; но у большинства беременных не происходит тяжелых приступов болезни.

Влияние бронхиальной астмы на течение беременности также бывает разным, но тяжелая, плохо контролируемая астма повышает риск (1)

Задержка развития

Недоношенность

Преэклампсия

Материнская заболеваемость и смертность

Кроме того, кесарево сечение требуется чаще у пациентов с астмой.

Общие справочные материалы 1. Abdullah K, Zhu J, Gershon A, Dell S, To T: Effect of asthma exacerbation during pregnancy in women with asthma: a population-based cohort study. Eur Respir J 55(2):1901335, 2020. doi:10.1183/13993003.01335-2019