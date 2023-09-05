skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Астма при беременности

Авторы:Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Воздействие беременности на течение астмы может быть разным: ухудшение происходит несколько более часто, чем улучшение; но у большинства беременных не происходит тяжелых приступов болезни.

Влияние бронхиальной астмы на течение беременности также бывает разным, но тяжелая, плохо контролируемая астма повышает риск (1)

Кроме того, кесарево сечение требуется чаще у пациентов с астмой.

Общие справочные материалы

  1. 1. Abdullah K, Zhu J, Gershon A, Dell S, To T: Effect of asthma exacerbation during pregnancy in women with asthma: a population-based cohort study. Eur Respir J 55(2):1901335, 2020. doi:10.1183/13993003.01335-2019

Лечение астмы при беременности

  • Ингаляционные бронходилататоры и кортикостероиды

  • При обострении заболевания дополнительно назначают метилпреднизолон внутривенно, с последующим пероральным применением преднизона

Беременность обычно не влияет на лечение астмы (1). Женщин обучают стратегиям, полезным при контроле астмы, в том числе минимизации воздействия триггерных агентов и периодическому измерению легочной функции (обычно с использованием портативного пневмотахометра).

Поддерживающей терапией первой линии при астме у беременных женщин являются ингаляционные формы бронхолитиков и кортикостероидов. Будесонид является предпочтительным ингаляционным кортикостероидом. Исходя из имеющихся данных, ингаляционный будесонид, по-видимому, не увеличивает риск врожденных пороков развития у людей (2).

При остром приступе в дополнение к бронхолитикам может использоваться внутривенное введение метилпреднизолона по 60 мг каждые 6 часов в течение 24–48 часов, с последующим пероральным приемом преднизолона в снижающейся дозировке. Женщины, которые в настоящее время получают или недавно нуждались в системных кортикостероидах, для предотвращения адреналового криза должны получать внутривенные кортикостероиды во время родов и в течение 24 часов после родов.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Bonham CA, Patterson KC, Strek ME: Asthma outcomes and management during pregnancy. Chest 153(2):515-527, 2018. doi:10.1016/j.chest.2017.08.029

  2. 2. Källén B, Rydhstroem H, Aberg A: Congenital malformations after the use of inhaled budesonide in early pregnancy. Obstet Gynecol 93(3):392-395, 1999.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.