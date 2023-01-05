Предменструальный синдром (ПМС)

Причина ПМС не выяснена.

К возможным причинам и сопутствующим факторам относятся:

Множество эндокринных факторов (например, гипогликемия, другие изменения углеводного обмена, гиперпролактинемия, колебания в уровнях циркулирующих эстрогенов и прогестерона, аномальный ответ на эстрогены и прогестерон, избыток альдостерона или антидиуретического гормона [АДГ])

Генетическая предрасположенность

Дефицит серотонина

Возможный дефицит магния и кальция

Эстроген и прогестерон может вызывать временную задержку жидкости, подобно тому как происходит при избытке альдостерона или АДГ.

Можно предполагать, что способствующим фактором является недостаток серотонина, т.к. у женщин, наиболее часто страдающих ПМС, уровень серотонина снижен, а селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), которые увеличивают уровень серотонина, иногда устраняют симптомы ПМС.

Недостаток магния и кальция также может быть способствующим фактором.