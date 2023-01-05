Аномальное маточное кровотечение

Трансвагинальное УЗИ проводится у большинства пациентов как часть оценки АМК. В частности, это делается, если у женщины есть любое из нижеперечисленного:

Характер кровотечения, другие симптомы или тазовое обследование, предполагающее наличие структурного поражения или невозможность адекватного обследования органов малого таза

Факторы риска рака эндометрия (например, ожирение, диабет, гипертензия, синдром поликистозных яичников, хроническая эугонадальная ановуляция и другие состояния, связанные с длительным некоррегированным воздействием эстрогена, неуравновешенным прогестероном)

Возраст ≥ 45 (ранее, если женщины имеют факторы риска)

Кровотечение продолжается, несмотря на терапию гормонами

Трансвагинальное УЗИ может выявить структурные аномалии, включая большинство полипов, фибромиомы, другие образования, яичниковые аномалии, аденомиоз и утолщение эндометрия.

Если локальное утолщение обнаружено, могут понадобиться дальнейшие исследования для уточнения характера более мелкой внутриматочной патологии (например, небольшие полипы эндометрия, подслизистые миомы). Соногистерография (ультразвуковое исследование после введения физиологического раствора в полость матки) применяется для выявления таких изменений; она может быть использована для того, чтобы определить, есть ли необходимость проведения более инвазивного метода диагностики – гистероскопии и определения плана дальнейшей резекции внутриматочных образований. Также вместо соногистерографии может быть проведена гистероскопия. И то, и другое можно сделать в кабинете.

У некоторых пациенток с постменопаузальным кровотечением в качестве первоочередного теста для оценки неоплазии эндометрия (гиперплазии или рака) может использоваться измерение толщины эндометрия (полоски эндометрия) во время трансвагинального УЗИ. Биопсия эндометрия необходима при наличии у пациентки

Факторы риска развития рака эндометрия (например, текущая или недавняя терапия тамоксифеном)

Постоянное или рецидивирующее кровотечение

Толщину эндометрия > 4–5 мм определяют во время УЗИ (в качестве контрольного теста)

У женщин в период пременопаузы измерение толщины эндометрия не используется для выявления неоплазии эндометрия, потому что этот показатель изменяется в пределах менструального цикла (1):

Во время менструации: 2–4 мм

Ранняя пролиферативная фаза (6–14 дни цикла): 5–7 мм

Поздняя пролиферативная фаза: ≤ 11 мм

Секреторная фаза: 7–16 мм

МРТ позволяет получить подробные изображения, которые информативны при планировании хирургического вмешательства, но она дорогостоящая и не является методом визуализации первой линии для пациентов с АМК.

Биопсия эндометрия обычно рекомендуется для исключения гиперплазии и рака эндометрия у женщин, которые имеют какие-либо из следующих признаков:

Возраст ≥ 45 лет

Возраст < 45 лет и один или более факторов риска рака эндометрия (см. выше)

Постоянное или рецидивирующее аномальное кровотечение, несмотря на лечение и нормальные показатели первичного исследования

Постменопаузальные пациентки с аномальным состоянием эндометрия, обнаруженным во время трансвагинального УЗИ (толщина эндометрия > 4–5 мм или с очаговым или неравномерным утолщением эндометрия)

Неоднозначные ультразвуковые данные у пациента с подозрением на неоплазию эндометрия

Биопсия эндометрия (которая может быть проведена как офисная биопсия или посредством дилатации и кюретажа), только около 25% эндометрия анализируется, но чувствительность для обнаружения аномальных клеток составляет приблизительно 97%. Большинство образцов биопсии эндометрия содержат пролиферативный или диссинхронный эндометрий, который подтверждает ановуляцию, поскольку секреторный эндометрий не обнаруживается.

Управляемая биопсия (при гистероскопии) может быть сделана при прямом осмотре полости матки и визуальном определении участка патологически измененного эндометрия.