Предлежание, позиция и положение плода (включая ягодичное предлежание плода)

Аномальное положение или предлежание плода могут возникать вследствие его размеров, аномалий, структурных аномалий матки, многоплодной беременности или других факторов. Диагноз ставится на основании результатов обследования или УЗИ. Лечение заключается в физических маневрах по изменению положения плода, оперативных вагинальных родах или кесаревом сечении.
Термины, которые описывают положение плода по отношению к матке, шейке матки и тазу матери, следующие:
Предлежание плода: часть тела плода, которая выходит за пределы материнского тазового входа; головное (затылочное), лицевое, лобное, ягодичное, плечевое, предлежание пуповины или сложное (более одной части, например, плечо и кисть)
Положение плода: отношение предлежащей части к анатомической оси; при затылочном предлежании – передний вид затылочного предлежания, задний вид затылочного предлежания, боковое затылочное предлежание
Положение плода: отношение плода к длинной оси матки; продольное, косое или поперечное
Нормальное положение плода продольное, нормальное предлежание – затылочное и наиболее распространенное положение – передний вид затылочного предлежания.
Аномальное положение, предлежание или позиция плода могут возникать при
Несоответствие размеров плода и таза матери (плод слишком велик для входа в таз)
Врожденные аномалии плода
Структурные аномалии матки (например, миома матки, синехии)
Многоплодная беременность
Здесь рассмотрено несколько распространенных типов аномального положения или предлежания плода.
Поперечное положение плода
Поперечное положение – это когда длинная ось плода располагается косо или перпендикулярно к оси матери. Поперечное положение часто сопровождается предлежанием плечиков, что требует кесарева сечения.
Ягодичное предлежание
Существует несколько типов тазового предлежания.
По Фрэнку: частичное ягодичное предлежание плода: ножки плода согнуты в тазобедренных суставах, колени выпрямлены.
Полное ягодичное предлежание: плод как бы сидит с согнутыми бедрами и коленями.
Одиночное или двойное ножное предлежание: одна или обе ноги полностью разогнуты и находятся перед ягодицами.
Виды ягодичного предлежания
Тазовое предлежание затрудняет родоразрешение, в первую очередь потому, что предлежащая часть плохо способствует расширению родового канала. Это может привести к неполному расширению шейки матки, поскольку предлежащая часть уже, чем головка, которая следует за ней. Головка, которая является частью тела с наибольшим диаметром, может затем во время родов застрять.
Также ущемленная головка плода может сдавливать пуповину в момент прорезывания из вульварного кольца, особенно у первородящих женщин, у которых мягкие ткани малого таза не подвергались растяжению предыдущими родами. Сдавление пуповины может привести к гипоксемии у плода.
К предрасполагающим факторам для ягодичного предлежания плода относятся:
Патологии матки
Эмбриональные аномалии
В случае родов через естественные родовые пути ягодичное предлежание могут увеличивать следующие риски:
Выпадение пуповины
Перинатальная смерть
Лучше всего обнаружить аномальное положение или предлежание плода перед родами. Во время рутинного дородового наблюдения клиницисты в конце третьего триместра оценивают положение и предлежание плода и проводят осмотр. Также можно сделать УЗИ. Если выявлено тазовое предлежания, то наружный поворот головки иногда может перевести плод в затылочное предлежание, обычно на 37 или 38 неделе беременности. Наружный поворот выполняют бережным нажатием на брюшную стенку матери, изменяя тем самым положение плода. Может помочь применение токолитического препарата короткого действия (тербуталина 0,25 мг подкожно). Уровень успешности составляет приблизительно 50-75%. Как правило, при постоянном аномальном положении или предлежании, на 39 неделе или во время родов выполняется кесарево сечение.
Лицевое или лобное предлежание
В случае лицевого предлежания головка плода максимально разогнута, и положение определяется положением подбородка. Если подбородок расположен кзади, вероятность поворота головки мала, так же как и вероятность влагалищного родоразрешения, в таком случае необходимо выполнить кесарево сечение.
Лобное предлежание плода обычно самопроизвольно преобразуется в лицевое или переднетеменное предлежание.
Заднее затылочное предлежание
Наиболее частым патологическим положением является заднее затылочное предлежание.
Шея плода обычно несколько разогнута; а таким образом головка плода должна пройти через таз наибольшим размером.
Прогресс родовой деятельности может затормозиться на втором этапе родов. Часто требуется оперативное вагинальное родоразрешение или кесарево сечение.
Положение и предлежание плода
К концу беременности плод принимает окончательное положение для родов. Нормальными являются затылочное предлежание (голова вперед) и передний вид затылочного предлежания (лицо плода обращено к позвоночнику беременной), с повернутыми в одну сторону лицом и телом и согнутой шеей.
К аномальным видам предлежания относятся лицо, лоб, ягодицы и плечо. Задний вид головного предлежания (лицо плода обращено к лобковой кости беременной пациентки) встречается реже, чем передний вид.
Основные положения
Если плод находится в позиции назад затылком, то часто требуется оперативное влагалищное родоразрешение или родоразрешение путем кесарева сечения.
При ягодичном предлежании плода предлежащая часть является слишком мягкой для расширения родового канала, что может привести к сжатию головки во время родов и пережиманию пуповины.
При тазовом предлежании обычно проводят кесарево сечение на 39 неделе беременности или если женщина вступила в роды, но иногда является успешным наружный поворот плода на головку до родоразрешения, обычно в 37–38 неделе.