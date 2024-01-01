Предлежание, позиция и положение плода (включая ягодичное предлежание плода)

Существует несколько типов тазового предлежания.

По Фрэнку : частичное ягодичное предлежание плода: ножки плода согнуты в тазобедренных суставах, колени выпрямлены.

Полное ягодичное предлежание : плод как бы сидит с согнутыми бедрами и коленями.

Одиночное или двойное ножное предлежание: одна или обе ноги полностью разогнуты и находятся перед ягодицами.

Виды ягодичного предлежания

Тазовое предлежание затрудняет родоразрешение, в первую очередь потому, что предлежащая часть плохо способствует расширению родового канала. Это может привести к неполному расширению шейки матки, поскольку предлежащая часть уже, чем головка, которая следует за ней. Головка, которая является частью тела с наибольшим диаметром, может затем во время родов застрять.

Также ущемленная головка плода может сдавливать пуповину в момент прорезывания из вульварного кольца, особенно у первородящих женщин, у которых мягкие ткани малого таза не подвергались растяжению предыдущими родами. Сдавление пуповины может привести к гипоксемии у плода.

Проведение родов с ягодичным п... Видео

К предрасполагающим факторам для ягодичного предлежания плода относятся:

Преждевременные роды

Многоплодная беременность

Патологии матки

Эмбриональные аномалии

В случае родов через естественные родовые пути ягодичное предлежание могут увеличивать следующие риски:

Выпадение пуповины

Родовая травма

Перинатальная смерть

Лучше всего обнаружить аномальное положение или предлежание плода перед родами. Во время рутинного дородового наблюдения клиницисты в конце третьего триместра оценивают положение и предлежание плода и проводят осмотр. Также можно сделать УЗИ. Если выявлено тазовое предлежания, то наружный поворот головки иногда может перевести плод в затылочное предлежание, обычно на 37 или 38 неделе беременности. Наружный поворот выполняют бережным нажатием на брюшную стенку матери, изменяя тем самым положение плода. Может помочь применение токолитического препарата короткого действия (тербуталина 0,25 мг подкожно). Уровень успешности составляет приблизительно 50-75%. Как правило, при постоянном аномальном положении или предлежании, на 39 неделе или во время родов выполняется кесарево сечение.