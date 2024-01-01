Плечевая дистоция

Объявите клинической бригаде о наличии дистоции плечиков и, при необходимости, запросите дополнительный акушерский, педиатрический и анестезиологический персонал.

Беременная пациентка находится в позиции дорсальной литотомии.

Выполняют маневры (прием Мак-Робертса, надлобковое надавливание, винт Вуда, прием Рубина, извлечение заднего плечика или задней ручки).

Иногда намеренно ломают ключицу плода.

Если все остальные меры не срабатывают, выполняют прием Заванелли (возвращение головки плода в родовые пути матери с последующим кесаревым сечением).

Если вторая стадия родов затягивается, то при необходимости процесс может быть усилен назначением окситоцина. Если окситоцин восстанавливает нормальный ход родов, а вес плода составляет < 5000 г у женщин без диабета или < 4500 г у женщин, страдающих диабетом, роды можно смело продолжать. Пациентки также могут быть обследованы, чтобы определить, насколько безопасно и целесообразно проведение оперативного влагалищного родоразрешения (с помощью щипцов или вакуум-экстрактора). Однако попытка родить слишком крупный плод с помощью щипцов или вакуумного экстрактора может вызвать осложнения.

В случае диагностики дистоции плечиков в родильный зал приглашают дополнительный персонал и выполняют приемы для выведения переднего плечика

Бедра женщины для расширения выхода из таза сильно согнуты (прием МакРоберта); акушер давит на надлонную область, чтобы произошли ротация и смещение переднего плечика. Давления на дно матки избегают , потому что это может ухудшить ситуацию и вызвать разрыв матки.

Акушер вводит руку в задний свод влагалища и давит на заднее или переднее плечико, чтобы повернуть плод в любом направлении (прием "винт" Вуда или прием Рубина).

Акушер сгибает заднюю ручку плода в локте и, проведя ей по груди плода, выводит наружу.

Если акушер не может дотянуться до задней ручки, можно потянуть за подмышку (поместив пальцы в заднюю подмышечную впадину), чтобы попытаться вытянуть заднее плечико.

Для облегчения маневров возможно проведение эпизиотомии. Иногда, если другие приемы неэффективны, врачи помогают пациентке перевернуться и встать на четвереньки (на руках и коленях; прием Гаскин), хотя это считается крайней мерой (1).

Эти приемы увеличивают риск перелома плечевой кости и ключицы. Иногда намеренно ломают ключицу в направлении от легких плода, чтобы освободить плечо.

Если все вмешательства неэффективны, головку плода сгибают, вправляют обратно во влагалище и матку (прием Заванелли) и завершают родоразрешение кесаревым сечением. В условиях, когда безопасное и быстрое родоразрешение путем кесарева сечения невозможно, может рассматриваться симфизиотомия (расширение тазового отверстия путем хирургического разреза хряща лобкового симфиза). Эта процедура используется редко, потому что приводит к высокому риску долгосрочной материнской заболеваемости, включая акушерские свищи и недержание мочи (2).

Роды при плечевой дистоции Видео