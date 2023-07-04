Генитально-тазовая боль/боль при проникновении

Причины генитально-тазовой боли/боли при проникновении могут включать физические и психологические факторы.

Поверхностная боль в области вульвы может быть результатом провоцированной вестибулодинии, мочеполового синдрома менопаузы, дерматологических заболеваний (например, склерозирующий лишай, вульварные дистрофии), врожденные пороки развития, генитальный простой герпес, вагинит, абсцесс бартолиновой железы, лучевой фиброз, послеоперационное сужение влагалища или рецидивирующее разрывание задней четверки.

Провоцируемая вестибулодиния может быть первичной или вторичной:

Первичная: присутствует с первой попытки проникновения (будь то путем введения тампона, осмотра с помощью зеркала или полового акта)

Вторичная: Развивается у пациентов, которые ранее чувствовали себя комфортно и не испытывали болезненность при проникновении

Этиология провоцируемой вестибулодинии не до конца изучена и может быть обусловлена множеством факторов, включая воспалительный или иммунный ответ, повышенное количество нервных волокон, что приводит к гиперестезии, гормональному дисбалансу и дисфункции тазового дна. Провоцируемая вестибулодиния может возникать при хронических болевых синдромах, включая: фибромиалгию, интерстициальный цистит, и синдром раздраженного кишечника.

Глубокая диспареуния может быть вызвана повышенным тонусом мышц тазового дна, а также заболеваниями матки и яичников (например, фибромиомой, хроническим воспалением органов таза, эндометриозом).

Травма или сексуальная травма в анамнезе могут также способствовать развитию генитально-тазовой боли/боли при проникновении.

Термин синдром levator ani все чаще используется для замены термина "вагинизм", поскольку симптомы вагинизма, как правило, являются результатом дисфункции мышцы levator ani. Синдром levator ani может сочетать в себе болевую и эмоциональную составляющие. Это расстройство может быть первичным, возникающим с первой попытки полового акта, или вторичным, возникающим после периода безболезненных сексуальных контактов.