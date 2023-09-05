Рак яичников, маточной трубы и рак брюшины

Рак яичников часто смертелен, потому что, как правило, диагностируется на поздних стадиях. Высокодифференцированный серозный эпителиальный рак яичников, наиболее распространенный гистологический вариант, рассматривается как единое клиническое образование наряду с раком маточной трубы и раком брюшины из-за общих клинических признаков. Симптомы обычно отсутствуют или неспецифичны. Методы диагностики, как правило, включают ультрасонографию, КТ или МРТ и определение маркеров опухоли (например, антигена рака СА 125). Диагноз устанавливают на основании гистологического исследования. Стадия заболевания определяется при операции. Лечение включает гистерэктомию, двустороннюю сальпингоофорэктомию, иссечение как можно большего количества пораженной ткани (циторедукцию) и, обычно, химиотерапию.
В США рак яичников является вторым наиболее распространенным гинекологическим раком (затрагивающим около 1/70 женщин). У женщин он является 5-й ведущей причиной смертельных случаев, связанных с раком и предполагается, что в США в 2023 году он приведет к 19 710 новым случаям и 13 270 смертям (1). Заболеваемость выше в странах с высокими ресурсами.
Общие справочные материалы
1. National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Ovarian Cancer. По состоянию на 14 июля 2023 г.
Этиология рака яичников
Рак яичников развивается в основном у женщин в перименопаузальном и постменопаузальном периоде. Средний возраст на момент постановки диагноза составляет 63 года (диапазон от 55 до 64 лет) (1).
Риск рака яичников увеличивается : при
Анамнез рака яичника у родственницы 1-й степени родства
Отсутствии родов в анамнезе
Задержке родов
Раннее начало менструаций
Задержке менопаузы
Наличии в личном или семейном анамнезе рака эндометрия, рака молочной железы или рака толстой кишки
Риск уменьшается при:
Использовании пероральных контрацептивов
Изменения зародышевой линии генов при раке молочной железы 1 (BRCA1) и раке молочной железы 2 (BRCA2) выявляются у 14–18% пациентов с высокозлокачественным серозным раком яичников; 3% имеют соматические BRCA мутации (BRCAm) или инактивацию вследствие метилирования (2). Дефицит гомологичной рекомбинации (которая участвует в процессах репарации и репликации ДНК) обнаруживается примерно у половины пациентов с высокозлокачественным серозным раком яичников (3).
Мутации в аутосомном доминантном гене BRCA в 50–85% случаев приводят к пожизненному риску развития рака молочной железы. Женщины с мутациями BRCA1 подвержены пожизненному риску развития рака яичников, составляющему 20–40%; мутации BRCA2 повышают риск меньше с 11 до 20%. Частота этих мутаций выше у людей с еврейским происхождением ашкенази, чем в общей популяции. Мутации некоторых других генов, в том числе TP53, PTEN, STK11/LKB1, CDH1, CHEK2, ATM, MLH1, и MSH2, связаны с наследственным раком груди и/или раком яичников.
Герминогенный рак обычно встречается у женщин < 30 лет. XY-гонадная дисгенезия предрасполагает к герминогенному раку.
Справочные материалы по этиологии
1. National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Ovarian Cancer. По состоянию на 14 июля 2023 г.
2. Cancer Genome Atlas Research Network: Integrated genomic analyses of ovarian carcinoma. Nature 474 (7353):609–615, 2011. doi: 10.1038/nature10166
3. Li X, Heyer WD: Homologous recombination in DNA repair and DNA damage tolerance. Cell Res 18 (1):99–113, 2008. doi: 10.1038/cr.2008.1
Патоморфология рака яичников
Рак яичников может иметь разнообразную гистологическую структуру (см. таблицу Типы рака яичников).
Большинство (90%) случаев рака яичников развиваются из эпителиальных клеток; остальные (эмбрионально-клеточные опухоли, опухоли стромы полового тяжа) развиваются из других типов клеток яичников.
Эпителиальную карциному яичников можно разделить на пять подтипов:
Высокодифференцированная серозная
Низкодифференцированная серозная
Эндометриоидная
Светлоклеточная
Муцинозная
Высокодифференцированная серозная карцинома яичника является наиболее распространенным подтипом (> 70%) эпителиальных карцином и обычно манифестирует на поздней стадии. Серозные эпителиальные карциномы яичников, фаллопиевых труб и брюшины высокой степени злокачественности имеют общие клинические проявления и лечение. Согласно наблюдениям за женщинами с мутациями BRCA после снижающей риск двусторонней сальпингоофорэктомии, большинство высокодифференцированных серозных карцином, которые проявляются как новообразование в яичниках или заболевания брюшины, происходят из маточных труб.
Слизистые злокачественные опухоли яичников с большей вероятностью манифестируют на I стадии, чем на других, с иной гистологической картиной, и составляют почти 27% всех случаев эпителиального рака яичников на I стадии.
Типы рака яичников
Место развития
Типы
Эпителий
Опухоль Бреннера
Светлоклеточные карциномы
Эндометриоидные карциномы
Слизистые карциномы
Серозные цистаденокарциномы (наиболее распространенны)
Транзиторноклеточные карциномы
Неклассифицируемые карциномы
Первичные зародышевые клетки
Хориокарциномы
Дисгерминомы
Эмбриональные карциномы
Эндодермальные синусовые опухоли
Незрелые тератомы
Полиэмбриомы
Зародышевые тяжи и стромальные клетки
Гранулезоклеточные опухоли
Опухоли из клеток Сертоли-Лейдига
Метастазы
Рак молочной железы
Рак желудочно-кишечного тракта
Рак яичников распространяется путем:
Прямого распространения
Эксфолиации клеток в перитонеальную полость (перитонеальное обсеменение)
Лимфатического распространения в область таза и вокруг аорты
Реже гематогенным путем в печень или легкие
Симптомы и признаки рака яичников
Рак яичников может протекать бессимптомно. Симптомы, в случае их наличия, неспецифичны (например, диспепсия, вздутие живота, раннее насыщение, изменение частоты и характера стула, учащенное мочеиспускание). Затем, как правило, появляются тазовые боли, анемия, кахексия и увеличение живота за счет увеличения яичника или асцита.
Случайно может быть обнаружена опухоль придатков, часто плотная, иррегулярная и фиксированная. При влагалищном и ректовагинальном исследовании обычно обнаруживают диффузные узелковые уплотнения. Некоторые женщины отмечают сильные боли в животе на фоне перекрута опухоли яичника.
Герминогенные или стромальные опухоли, продуцирующие гормоны, могут проявляться функциональными нарушениями (например, гипертиреоз, феминизация, вирилизация).
Диагностика рака яичников
Ультрасонография (при подозрении на рак в ранней стадии); КТ или МРТ (при подозрении на рак в поздней стадии)
Опухолевые маркеры (например, раковый антиген [CA] 125)
Признаки рака яичников у женщин:
Опухоли неясной этиологии в области придатков
Необъяснимое вздутие живота
Изменения в работе кишечника
Непреднамеренная потеря массы тела
Необъяснимые боли в животе
У женщин в постменопаузе опухоль яичников с большей вероятностью является раком. Доброкачественные функциональные кисты у женщин репродуктивного возраста могут симулировать функциональные герминогенные или стромальные опухоли.
Наличие опухоли в малом тазу в сочетании с асцитом обычно указывает на рак яичников, но в некоторых случаях это может быть синдром Мейгса (доброкачественная фиброма с асцитом и правосторонним гидротораксом).
Визуализация
При подозрении на рак в ранней стадии сначала выполняется ультразвуковое исследование; признаки, предполагающие наличие рака, следующие:
Солидный компонент
Поверхностные разрастания
Размер > 6 см
Неправильная форма
Низкое сосудистое сопротивление при трансвагинальных исследованиях с использованием допплерографии
При подозрении на рак в поздней стадии (на основании выявления асцита, увеличения размеров живота, выявленных при физикальном исследовании бугристости или фиксации) перед хирургическим вмешательством обычно выполняется КТ или МРТ для определения степени распространения рака.
Опухолевые маркеры
Опухолевые маркеры для неэпителиальных опухолей (например, герминогенные опухоли, стромальные опухоли) включают бета-субъединицу человеческого хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ), молочной дегидрогеназы (ЛДГ), альфа-фетопротеина и ингибина; они, как правило, измеряются у молодых пациентов, которые имеют более высокий риск этих видов рака. Также измеряется СА 125. У пациенток в пери- и постменопаузе измеряется только СА 125, поскольку у женщин этой возрастной группы с раком яичников преобладают эпителиальные опухоли. СА 125 повышен в 80% случаев эпителиального рака яичников, но на ранних стадиях может находиться в пределах нормы. Он также может быть слегка повышен при эндометриозе, воспалительных заболеваниях тазовых органов, беременности, фибромиозе, воспалении брюшины или неовариальном перитонеальном раке.
Наличие смешанной солидной или кистозной опухоли в малом тазу у женщин в периоде постменопаузы, особенно при повышении СА 125, повышает подозрение на рак яичников.
Гистология
Биопсию обычно не рекомендуют, за исключением случаев, когда пациент не является кандидатом на хирургическое вмешательство, потому что это может вызвать утечку клеток и развитие опухоли. В редких случаях, когда проводится биопсия, образцы берутся с помощью пункционной биопсии для выявления масс или пункционной аспирации для выявления асцитической жидкости.
Для новообразований, которые кажутся доброкачественными на УЗИ, ультрасонографию повторяют через 6 недель, а затем каждые 3–6 месяцев до подтверждения того, что признаки озлокачествления не появляются. Подобные доброкачественные образования включают доброкачественные кистозные тератомы (дермоидные кисты), фолликулярные кисты и эндометриомы. Новообразования, характер которых не возможно определить, могут потребовать хирургического вмешательства и односторонней сальпингоофорэктомии для подтверждения гистологии.
Стадирование
Стадирование рака яичников проводят хирургическим путем (см. таблицу Хирургическое стадирование рака яичника, фаллопиевой трубы и перитонеального рака согласно Международной федерации акушерства и гинекологии).
Хирургическое стадирование рака яичника, фаллопиевой трубы и перитонеального рака согласно Международной федерации акушерства и гинекологии
Стадия
Описание
I
Опухоль ограничена яичниками или фаллопиевыми трубами
Опухоль ограничивается одним яичником (интактная капсула) или фаллопиевой трубкой; отсутствие опухоли на поверхности яичника или фаллопиевой трубы; отсутствие злокачественных клеток в асцитической жидкости или перитонеальных смывках
Опухоль ограничивается одним или обоими яичниками (капсулы не тронуты) или фаллопиевыми трубами; отсутствие опухоли на поверхности яичника или фаллопиевой трубы; отсутствуют злокачественные клетки в асцитической жидкости или в перитонеальных смывах
Опухоль ограничивается одним или обоими яичниками или фаллопиевыми трубами плюс одна из следующих характеристик:
II
Опухоль с вовлечением одного или обоих яичников или фаллопиевых труб с распространением в тазовую область (ниже верхнего края входа в таз) или рак брюшины
Распространение опухоли и/или внедрение в матку и/или маточные трубы и/или яичники
Распространение и/или внедрение на другие тазовые внутрибрюшинные ткани
III
Опухоль, поражающая один или оба яичника или фаллопиевы трубы или перитонеальный рак с микроскопически подтвержденными перитонеальными метастазами за пределами таза и/или метастазами в забрюшинные лимфатические узлы
Поражение только ретроперитонеальных лимфатических узлов (гистологически подтверждено)
Метастазы ≤ 10 мм в наибольшем измерении
Метастазы > 10 мм в наибольшем измерении
Микроскопическое внетазовое (за пределами тазового поля) поражение брюшины с поражением забрюшинных лимфатических узлов или без него
Макроскопические перитонеальные метастазы, распространившиеся за пределы тазовой области и ≤ 2 см в наибольшем измерении и с наличием или без него положительных забрюшинных лимфатических узлов
IIIC
Макроскопические перитонеальные метастазы, которые выходят за пределы таза, и > 2 см в наибольшем размере, с наличием или без метастазов в забрюшинные лимфатические узлы (включает распространение опухоли на капсулу печени и селезенки без паренхиматозного поражения этих органов)
Внутривенно
Отдаленные метастазы, исключая перитонеальные метастазы
Плевральный выпот с положительным результатом цитологического исследования
Паренхиматозные метастазы и/или метастазы во внебрюшных органах (включая паховые лимфатические узлы и лимфатические узлы за пределами брюшной полости)
Adapted from staging established by the International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO): Berek JS, Renz M, Kehoe S,et al: Cancer of the ovary, fallopian tube, and peritoneum: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:61–85, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13878
При подозрении на рак в ранней стадии стадирование может быть проведено с помощью лапароскопии или роботизированной лапароскопической хирургии. В противном случае, требуется срединная лапаротомия для доступа к верхнему отделу брюшной полости.
Стадирование включает гистерэктомию и двустороннюю сальпингоофорэктомию. Осматривают и пальпируют все перитонеальные поверхности, правый и левый купол диафрагмы, все органы брюшной полости и таза. Выполняют забор жидкости из малого таза, брюшных каналов и диафрагмы и множественных биоптатов брюшины из центральных и боковых отделов таза и брюшной полости. При начальных стадиях рака удаляют сальник и берут биоптат тазовых и пара-аортальных лимфатических узлов. Биопсия сигнального лимфатического узла обычно не проводится у пациентов с раком яичников.
Рак также классифицируется гистологически, рак эпителия яичников классифицируется как низкодифференцированный (класс 1) или высокодифференцированный (класс 2 или 3).
Лечение рака яичников
Как правило, включает гистерэктомию и двустороннюю сальпингоофорэктомию
Циторедуктивная операция
В качестве послеоперационного лечения применяется химиотерапия, часто используются карбоплатин и паклитаксел
(См. также National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Ovarian Cancer.)
Лечение рака яичников, маточных труб и перитонеального рака основывается на стадии, степени тяжести и данных гистологического исследования:
При опухолях яичников в стадии IA или IB (ограниченных яичником) и/или эндометриоидных опухолях 1 степени прогноз благоприятный (выживаемость 90%) после хирургического вмешательства.
Пациентам со стадией IC, II, 3-й степенью или присутствием в гистологическом исследовании светлых клеток рекомендуется адъювантная химиотерапия (например, карбоплатина и паклитаксел).
Для стадий III или IV стандартным методом лечения является первичная хирургическая циторедукция с последующей системной химиотерапией. Неоадъювантная химиотерапия с последующей циторедуктивной хирургией является предпочтительным вариантом лечения для пациентов, которые не являются кандидатами на хирургическую резекцию (из-за локализации и объема опухоли или из-за сопутствующих заболеваний).
Обычно показаны гистерэктомия и двусторонняя сальпингоофорэктомия, но на l стадии неэпителиального или низкодифференцированного одностороннего эпителиального рака яичников у молодых пациенток может рассматриваться сохранение фертильности путем сохранения непораженных яичников и матки.
Потенциальные показания для неоадъювантной химиотерапии включают один или несколько пунктов из следующего:
Множественные метастазы печени
Лимфаденопатию ворот печени
Парааортальные лимфатические узлы надпочечников
Диффузное заболевание брыжейки
Симптомы плеврального или паренхиматозного заболевания легких
В крупном рандомизированном исследовании неоадъювантная химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством имела меньше периоперационных осложнений и аналогичные показатели долгосрочной выживаемости, в сравнении с первичным хирургическим вмешательством с последующей химиотерапией (1).
Хирургическое определение стадии и циторедукция
Хирургическое вмешательство при раке яичников, фаллопиевой трубы и перитонеальном раке включает стадирование и циторедукцию (все видимые пораженные ткани удаляются хирургически, если это возможно). Циторедукция связана с увеличением продолжительности жизни; объем остаточных явлений заболевания, оставшихся после циторедукции, обратно пропорционален продолжительности жизни.
Циторедуктивная хирургия рака яичников обычно включает
Иссечение сальника, иногда с резекцией ректосигмоидного отдела кишечника (обычно с первичным реанастомозом)
Радикальное отслаивание брюшины
Резекцию диафрагмальной брюшины или спленэктомию
Циторедукция может быть
Завершенная: Циторедукция без видимой невооружённым глазом болезни
Оптимальная: Циторедукция с остаточными явлениями заболевания, что соответсвует опухоли с максимальным диаметром ≤ 1 см, согласно определению Гинекологической онкологической группы
Субоптимальная: циторедукция с оставлением любых видимых опухолевых узелков размером > 1 см
Поскольку циторедукция связана с повышением продолжительности жизни, то предсказание возможности, когда нужно проводить циторедукцию, что приведет к отсутствию остаточных явлений заболевания, является важным, но сделать это сложно; единых критериев не существует.
Оптимальная циторедукция менее вероятна, если пациенты имеют следующее:
Плохое состояние здоровья
Возраст > 60 лет
Соматический статус согласно критериям Американского общества анестезиологов 3 или 4
Медицинские сопутствующие заболевания
Плохой алиментарный статус
Экстраабдоминальное заболевание
Большой объем опухоли
Вовлечение толстого кишечника
Метастазы в забрюшинные лимфатические узлы выше почечных сосудов и > 1 см в наибольшем измерении
Вовлечение паренхимы печени
Предоперационный уровень СА 125 > 500 Ед/мл
Оценка Фаготти, основанная на 7 показателях лапароскопии, может помочь предсказать вероятность оптимальной циторедукции у пациентов с прогрессирующим раком яичников. Эта система подсчета баллов присваивает значение 0 или 2 в зависимости от того, присутствует ли заболевание в определенных местах. Если пациент имеет оценку ≥ 10, то оптимальная циторедукция очень маловероятна. Если балл < 10, тогда пациентов рассматривают в качестве кандидатов на проведение циторедукции (2).
Диагностическая лапароскопия перед проведением лапаротомии может избавить пациентов от ненужной лапаротомии, приводящей к субоптимальной циторедукции. Лапароскопия позволяет клиницистам провести биопсию ткани, установить окончательный диагноз и провести анализ образца биопсии. Таким образом, для пациентов, не являющихся кандидатами на циторедукцию, можно начать химиотерапевтическое лечение раньше. Данные лапароскопии, указывающие на то, что оптимальная циторедукция является маловероятной, включают:
Патологическое утолщение большого сальника
Экстенсивный перитонеальный или диафрагмальный карциноматоз
Ретракция брыжейки
Инфильтрацию кишечника и желудка
Поверхностные метастазы в селезенку и/или печень
Системная или внутрибрюшинная химиотерапия
У большинства пациентов с недавно диагностированным раком яичников заболевание широко распространяется по всей брюшине; таким образом, лечение включает в себя одно из следующих действий (см. таблицу Послеоперационное лечение рака яичника в зависимости от стадии и типа):
Стадирование и циторедукция, затем 6 циклов внутривенной химиотерапии
3 цикла неоадъювантной химиотерапии с последующим хирургическим вмешательством и еще 3 цикла химиотерапии
Стандартная химиотерапия - это 6 курсов паклитаксела и карбоплатина. В зависимости от характеристик пациента и опухоли, могут быть использованы другие агенты.
Для некоторых пациентов с более высоким риском рецидива (например, при наличии плеврального выпота или асцита и при отсутствии мутации BRCA), одним из вариантов лечения является добавление бевацизумаба к химиотерапии с последующим его приёмом в качестве поддерживающей терапии.
Первичная терапия для пациентов, впервые диагностированных с эпителиальным раком яичников, раком маточных труб или перитонеальным раком IIB-IV стадий, которые подвергаются первичной циторедуктивной хирургии, состоит из 6 циклов химиотерапии (паклитаксел плюс карбоплатин) в сочетании с бевацизумабом. Терапия бевацизумабом в течение 15 месяцев является стандартом лечения, основанным на III фазе многоцентрового рандомизированного открытого исследования, которое не выявило различий в выживаемости без прогрессирования заболевания или общей выживаемости у пациентов, получавших лечение в течение 15 и 30 месяцев (3).
Ферменты PARP (полиаденозиндифосфат-рибоза-полимераз) необходимы для восстановления одноцепочечных разрывов ДНК. Ингибирование ферментов PARP приводит к персистирующим одноцепочечным разрывам, которые вызывают двухцепочечные разрывов во время репликации ДНК, и в конечном итоге приводят к гибели опухолевых клеток.
В нескольких клинических испытаниях ингибиторы PARP после химиотерапии улучшали выживаемость без прогрессирования заболевания у пациенток с серозным или высокодифференцированным эндометриоидным раком яичников и у тех, кто завершил химиотерапию первой линии, даже если у них не было мутации генов BRCA1 или BRCA2 (4, 5, 6, 7).
В двух плацебо-контролируемых исследованиях фазы III оценивалась поддерживающая терапия PARPi у пациентов, которые отвечали на терапию первой линии препаратами платины. В исследовании SOLO1 оценивалась терапия олапарибом у пациентов с соматической и зародышевой линией BRCAm (8), а в исследовании PRIMA/ENGOT-Ov26 оценивали эффективность нирапариба у пациентов с недавно диагностированным запущенным раком яичников (не ограничиваясь BRCAm носителями [5]).
В III фазе международного рандомизированного двойного слепого исследования (PAOLA-1) при недавно диагностированном прогрессирующем раке яичников высокой степени злокачественности оценивалось добавление поддерживающего олапариба (терапия PARPi) после ответа на химиотерапию первой линии платиной–таксаном в сочетании с бевацизумабом. Пациенты были включены в исследование независимо от исхода операции или статуса BRCA-мутации. Добавление поддерживающего олапариба обеспечило существенное повышение выживаемости без прогрессирования заболевания, которая была существенной у пациентов с опухолями, положительными по дефициту системы репарации путем гомологичной рекомбинации (HRD), в том числе без BRCA-мутации (9).
Исследование VELIA включало пациенток с ранее нелеченной серозной карциномой яичников III или IV стадии. В этом исследовании, состоящем из трех групп, сравнивались только стандартная химиотерапия и стандартная химиотерапия плюс велипариб в сравнении со стандартной химиотерапией плюс велипариб с последующей поддерживающей терапией велипарибом (4). Выживаемость без прогрессирования заболевания была самой длинной при применении химиотерапии велипарибом в сочетании с поддерживающей терапией велипарибом.
В качестве альтернативы внутривенной химиотерапии была предложена интраперитонеальная химиотерапия с использованием катетера. Интраперитонеальная химиотерапия доставляет химиотерапевтические агенты непосредственно к перитонеальной поверхности и таким образом устраняет остаточные микроскопические проявления заболевания. На поздних стадиях рака яичников комбинированное лечение с применением внутривенной и интраперитонеальной химиотерапии, по-видимому, продлевает общую выживаемость после первичной циторедуктивной хирургии (10). Этот подход не исключает осложнения; осложнения, связанные с катетеризацией, могут ограничить его использование (11).
Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC) интраоперационно после циторедукции применяется у пациентов с раком толстой кишки и находится в стадии изучения относительно применения для лечения рака яичников. Потенциальным преимуществом HIPEC является повышенная чувствительность к химиотерапии за счет нарушения восстановления ДНК, она вызывает апоптоз и активирует белки теплового шока.
Послеоперационная терапия рака яичника в соответствии с его стадией и степенью злокачественности
Стадия и степень злокачественности
Лечение*
Эпителиальная аденокарцинома в стадии IA или IB
Послеоперационная терапия не требуется
Рак в стадии IA или B/степень злокачественности 2 или 3
II стадия рака
6 курсов химиотерапии (обычно паклитаксела и карбоплатина)
Рак в стадии III
6 курсов химиотерапии† как для стадии IA или B/степнь рака 2 или 3
Возможно применение паклитаксела и карбоплатина интраперитонеально
Рак в стадии IV
Реже, лучевая терапия
Герминогенные опухоли
Стромальные опухоли в стадии II или III
Чаще всего комбинированная химиотерапия, обычно блеомицин, цисплатин и этопозид
* Поддерживающая терапия бевацизумабом или ингибиторами PARP назначается некоторым пациентам с мутациями BRCA или дефицитом гомологичной рекомбинации.
†Интраперитонеальная химиотерапия (цисплатин в комбинации с паклитакселом) более эффективна для повышения выживаемости, чем внутривенная химиотерапия, но может иметь больше побочных эффектов.
ПАРП = полиаденозиндифосфат-рибозная полимераза.
Даже если химиотерапия приводит к полному клиническому выздоровлению (т.е. имеют место нормальные данные объективного исследования, нормальные показатели сывороточного СА-125, отсутствие изменений в брюшной полости и малом тазу при КТ), приблизительно у 50% пациентов с раком в стадии III или IV имеется остаточная опухоль. У пациентов со стойким повышением СА 125 остаточная опухоль имеется в 90–95% случаев.
Рецидивирующее заболевание
Рецидив рака яичников может быть обнаружен серологически по опухолевым маркерам (например, СА 125) и/или по рентгенологическим признакам прогрессирования. Лечение рецидива зависит от времени между завершением лечения препаратами платины и обнаружением рецидива (безплатиновый интервал [PFI]):
Наличие ИФЛ ≥ 6 месяцев предполагает наличие платинчувствительного заболевания.
А PFI < 6 месяцев предполагает наличие платинорезистентного заболевания.
Основным лечением пациентов с рецидивирующим раком яичников является системная терапия. Если после проведения эффективной химиотерапии рак рецидивирует или прогрессирует, то назначают повторную химиотерапию. К применяемым препаратам при раке яичников относятся липосомный доксорубицин, доцетаксел, паклитаксел, гемцитабин, бевацизумаб и комбинации циклофосфамида с бевацизумабом или гемцитабина с цисплатином (12). Таргетная терапия биологическими агентами находится в стадии изучения.
Если рак яичников, чувствительный к лечению препаратами платины, рецидивирует, для поддерживающей терапии используется ингибитор ПАРП - олапариб, нирапариб или рукапариб (13, 14).
Для пациентов с рецидивирующим серозным или эндометриоидным раком яичников высокой степени злокачественности с опухолями, чувствительными к платине, и которые имели BRCA1- или BRCA2-мутации, фаза III рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования (SOLO2/ENGOT-Ov21) показала, что олапариб по сравнению с плацебо приводил к увеличению выживаемости без прогрессирования заболевания. Несмотря на то, что статистическая значимость для общей выживаемости (ОВ) не была достигнута, у пациентов, получавших олапариб, наблюдалось в среднем 12,9-месячное увеличение ОВ по сравнению с плацебо, что может также свидетелствовать в пользу применения поддерживающего олапариба у этих пациентов (15).
Рандомизированные исследования вторичной циторедуктивной хирургии у пациентов с платиночувствительным раком яичников показали различные результаты. В нескольких исследованиях сравнивалась химиотерапия и хирургическая циторедукция с последующей химиотерапией. В одном исследовании (GOG-0213) время общей выживаемости не увеличилось, но другие исследования показали значительное повышение общего времени выживаемости (в исследовании DESKTOP III, 53,7 против 46,0 месяцев) или выживаемости без прогрессирования заболевания (в исследовании SOC-1, 17,4 против 11,9 месяцев [16, 17, 18]).
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Прогноз при раке яичников
У женщин с раком яичников 5-летняя выживаемость при лечении составляет (1)
Стадия I: 85-95%
Стадия II: 70–78%
Стадия III: 40-60%
Стадия IV: 15–20%
Прогноз менее благоприятен при более высокой злокачественности опухоли и в тех случаях, когда невозможно удалить всю явно пораженную ткань хирургическим путем; прогноз наиболее благоприятен, если диаметр пораженного участка удается уменьшить до < 1 см в диаметре или в идеале довести до микроскопического остаточного количества (циторедуктивная операция).
При раке яичников III или IV стадии частота рецидивов составляет около 70% (2).
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Профилактика рака яичников
Применение эстроген-прогестиновых контрацептивов связано со снижением риска рака яичников; у пациенток со средним риском риск снижается приблизительно на 50% после 5 лет использования и на 80% после ≥ 10 лет использования (1).
Пациентов с мутациями генов BRCA1 или BRCA2 следует направлять на консультацию к онкогинекологу для проведеия консультации по снижению риска развития рака яичников. Для этих пациенток двусторонняя сальпингоофорэктомия с уменьшением риска снижает риск развития рака яичников и, в меньшей степени, рака молочной железы (2, 3). Использование эстроген-прогестиновых контрацептивов не рекомендуется в качестве альтернативного метода профилактики рака яичников, за исключением пациенток, которые не являются кандидатками на хирургическое вмешательство или предпочитают не подвергаться хирургическому вмешательству.
У пациенток с BRCA-мутациями было обнаружено, что использование оральных контрацептивов связано со снижением риска развития рака яичников; однако другие препараты, такие как вагинальные кольца, внутриматочные контрацептивы или пластыри, не изучались, и неизвестно, обеспечивают ли они подобную профилактику рака яичников. Мета-анализ, включающий 1503 случая рака яичников у женщин с BRCA1- или BRCA2-мутациями показал связанное с приемом оральных контрацептивов снижение риска рака яичников на 50% (4); значительного увеличения риска рака молочной железы при использовании современных оральных контрацептивных форм не наблюдалось. В обширном исследовании, включенном в мета-анализ (n = 798 женщин с раком яичников), сообщалось о 5% -ном снижении риска рака яичников за год применения оральных контрацептивов (5). В обширном когортном исследовании была продемонстрирована максимальная польза при использовании в течение 3–5 лет (6).
Скрининг
Нет никакого скринингового теста на рак яичников. Однако за женщинами с известным наследственным риском развития заболевания, например, с BRCA мутациями, следует внимательно наблюдать.
Мета-анализ 51 исследования показал, что СА 125 обладает чувствительностью 79% и специфичностью 78% (7); таким образом, СА 125 не рекомендуется в качестве скринингового теста для бессимптомных женщин со среднем риском.
Мультимодальный скрининг был изучен, но не был определен как эффективный. В ходе большого рандомизированного исследования было проведено исследование эффективности ежегодного мультимодального скрининга (CA 125, трансвагинальное УЗИ [ТВУЗ]). В течение среднего периода наблюдения, который составил 16,3 года, мультимодальный скрининг выявил больше женщин с ранней стадией рака яичников или рака фаллопиевой трубы; тем не менее, не было значительного снижения смертности от рака яичников или рака фаллопиевой трубы (8).
Большинство случаев рака молочной железы и яичников являются спорадическими, а не вызваны известной мутацией гена; только приблизительно 15% случаев рака яичников вызваны BRCA мутациями (9). Тем не менее обследование при синдроме наследственного рака должно быть рекомендовано всем женщинам с диагнозом рака яичников, рака маточной трубы или рака брюшины, а также для них необходимо проводить генетическую оценку риска. Мутация зародышевой линии или соматическая мутация BRCA1 или BRCA2 может повлиять на лечение и поддерживающую терапию. Должен быть получен подробный личный и семейный анамнез других видов рака, чтобы выявить женщин, которые с большей вероятностью имеют наследственный онкологический синдром (например, с участием BRCA1 или BRCA2 мутации, синдром Линча [наследственный неполипозный колоректальный рак]).
Скрининг для выявления аномалий гена BRCA следует проводить женщинам, в семейном анамнезе которых присутствует любое из следующего:
Диагностированный рак яичника у родственницы 1-й степени родства в возрасте до 40 лет
Диагностированный рак молочной железы и яичника только у одной родственницы 1-й степени родства; один из видов рака диагностирован в возрасте до 50 лет
Два случая развития рака яичника у родственниц 1-й и 2-й степени родства по одной линии
Два случая развития рака яичника и один случай развития рака молочной железы у родственниц 1-й и 2-й степени родства по одной линии
Один случай развития рака молочной железы и один случай развития рака яичника у родственниц 1-й или 2-й степени родства по одной линии, если рак молочной железы диагностирован до 40 лет, рак молочной железы – до 50
Два случая рака молочной железы у родственниц 1-й и 2-й степени родства по одной линии, диагностированные в возрасте до 50 лет
Два случая рака молочной железы у родственниц 1-й и 2-й степени родства по одной линии, один из них диагностирован в возрасте до 40 лет
Если у женщины из евреев Ашкенази в семейном анамнезе присутствует один случай диагностированного рака яичника до 50 лет, следует рассмотреть возможность скринингового исследования аномалий в гене BRCA.
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Основные положения
Рак яичников поражает преимущественно женщин на стадии постменопаузы или перименопаузы; риск увеличивается при неспособности к деторождению, задержке родов, раннем начале менструаций, задержке менопаузы и при наличии некоторых генетических маркеров (мутации BRCA).
Симптомы (например, диспепсия, вздутие живота, чувство быстрого насыщения, боли при метеоризме, боль в спине) являются неспецифичными.
При подозрении на рак вначале проводят УЗИ (иногда КТ или МРТ) и определяют опухолевые маркеры (например, СА 125).
Как правило, лечение включает хирургическое стадирование (включая гистерэктомию, двустороннюю сальпингоофорэктомию, промывание тазовых органов и перитонеальную биопсию) и циторедуктивную операцию с последующей химиотерапией (например, карбоплатином, паклитакселом и бевацизумабом).
Эффективный скрининг не доступен для женщин среднего риска; скрининг женщин с высоким риском (например, BRCA мутации носителей) проводится с помощью ультрасонографии и/или CA 125.
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National Cancer Institute: Ovarian, Fallopian Tube, and Primary Peritoneal Cancer: This web site provides links to information about causes, genetics, prevention, and treatment of ovarian, fallopian tube, and primary peritoneal cancer, as well as links to information about screening, statistics, and supportive and palliative care.