Рак яичников, маточной трубы и рак брюшины

У большинства пациентов с недавно диагностированным раком яичников заболевание широко распространяется по всей брюшине; таким образом, лечение включает в себя одно из следующих действий (см. таблицу Послеоперационное лечение рака яичника в зависимости от стадии и типа):

Стадирование и циторедукция, затем 6 циклов внутривенной химиотерапии

3 цикла неоадъювантной химиотерапии с последующим хирургическим вмешательством и еще 3 цикла химиотерапии

Стандартная химиотерапия - это 6 курсов паклитаксела и карбоплатина. В зависимости от характеристик пациента и опухоли, могут быть использованы другие агенты.

Для некоторых пациентов с более высоким риском рецидива (например, при наличии плеврального выпота или асцита и при отсутствии мутации BRCA), одним из вариантов лечения является добавление бевацизумаба к химиотерапии с последующим его приёмом в качестве поддерживающей терапии.

Первичная терапия для пациентов, впервые диагностированных с эпителиальным раком яичников, раком маточных труб или перитонеальным раком IIB-IV стадий, которые подвергаются первичной циторедуктивной хирургии, состоит из 6 циклов химиотерапии (паклитаксел плюс карбоплатин) в сочетании с бевацизумабом. Терапия бевацизумабом в течение 15 месяцев является стандартом лечения, основанным на III фазе многоцентрового рандомизированного открытого исследования, которое не выявило различий в выживаемости без прогрессирования заболевания или общей выживаемости у пациентов, получавших лечение в течение 15 и 30 месяцев (3).

Ферменты PARP (полиаденозиндифосфат-рибоза-полимераз) необходимы для восстановления одноцепочечных разрывов ДНК. Ингибирование ферментов PARP приводит к персистирующим одноцепочечным разрывам, которые вызывают двухцепочечные разрывов во время репликации ДНК, и в конечном итоге приводят к гибели опухолевых клеток.

В нескольких клинических испытаниях ингибиторы PARP после химиотерапии улучшали выживаемость без прогрессирования заболевания у пациенток с серозным или высокодифференцированным эндометриоидным раком яичников и у тех, кто завершил химиотерапию первой линии, даже если у них не было мутации генов BRCA1 или BRCA2 (4, 5, 6, 7).

В двух плацебо-контролируемых исследованиях фазы III оценивалась поддерживающая терапия PARPi у пациентов, которые отвечали на терапию первой линии препаратами платины. В исследовании SOLO1 оценивалась терапия олапарибом у пациентов с соматической и зародышевой линией BRCAm (8), а в исследовании PRIMA/ENGOT-Ov26 оценивали эффективность нирапариба у пациентов с недавно диагностированным запущенным раком яичников (не ограничиваясь BRCAm носителями [5]).

В III фазе международного рандомизированного двойного слепого исследования (PAOLA-1) при недавно диагностированном прогрессирующем раке яичников высокой степени злокачественности оценивалось добавление поддерживающего олапариба (терапия PARPi) после ответа на химиотерапию первой линии платиной–таксаном в сочетании с бевацизумабом. Пациенты были включены в исследование независимо от исхода операции или статуса BRCA-мутации. Добавление поддерживающего олапариба обеспечило существенное повышение выживаемости без прогрессирования заболевания, которая была существенной у пациентов с опухолями, положительными по дефициту системы репарации путем гомологичной рекомбинации (HRD), в том числе без BRCA-мутации (9).

Исследование VELIA включало пациенток с ранее нелеченной серозной карциномой яичников III или IV стадии. В этом исследовании, состоящем из трех групп, сравнивались только стандартная химиотерапия и стандартная химиотерапия плюс велипариб в сравнении со стандартной химиотерапией плюс велипариб с последующей поддерживающей терапией велипарибом (4). Выживаемость без прогрессирования заболевания была самой длинной при применении химиотерапии велипарибом в сочетании с поддерживающей терапией велипарибом.

В качестве альтернативы внутривенной химиотерапии была предложена интраперитонеальная химиотерапия с использованием катетера. Интраперитонеальная химиотерапия доставляет химиотерапевтические агенты непосредственно к перитонеальной поверхности и таким образом устраняет остаточные микроскопические проявления заболевания. На поздних стадиях рака яичников комбинированное лечение с применением внутривенной и интраперитонеальной химиотерапии, по-видимому, продлевает общую выживаемость после первичной циторедуктивной хирургии (10). Этот подход не исключает осложнения; осложнения, связанные с катетеризацией, могут ограничить его использование (11).

Гипертермическая интраперитонеальная химиотерапия (HIPEC) интраоперационно после циторедукции применяется у пациентов с раком толстой кишки и находится в стадии изучения относительно применения для лечения рака яичников. Потенциальным преимуществом HIPEC является повышенная чувствительность к химиотерапии за счет нарушения восстановления ДНК, она вызывает апоптоз и активирует белки теплового шока.

Таблица Послеоперационная терапия рака яичника в соответствии с его стадией и степенью злокачественности Таблица

Даже если химиотерапия приводит к полному клиническому выздоровлению (т.е. имеют место нормальные данные объективного исследования, нормальные показатели сывороточного СА-125, отсутствие изменений в брюшной полости и малом тазу при КТ), приблизительно у 50% пациентов с раком в стадии III или IV имеется остаточная опухоль. У пациентов со стойким повышением СА 125 остаточная опухоль имеется в 90–95% случаев.