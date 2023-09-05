Тотальная гистерэктомия и двусторонняя сальпингоофорэктомия

Удаление тазовых и парааортальных лимфоузлов 1-й или 2-й степени при глубокой инвазии (> 50% миометрия) рака в миометрий, для любой 3-й степени и для всех видов рака с гистологией высокого риска

Лучевое воздействие на тазовую область, возможно в сочетании с химиотерапией для стадий II или III

Мультимодальная терапия, обычно рекомендуемая для IV стадии

(См. также National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine Neoplasms.)

Рак эндометрия должен быть удален блоком, обычно путем тотальной гистерэктомии и двусторонней сальпингоофорэктомии. Следует избегать фрагментации или морцелляции внутрибрюшинной опухоли.

Хирургическое вмешательство может быть выполнено из любого доступа (вагинального, открытого, лапароскопического или с применением роботизированной платформы). Для пациенток с опухолями, ограниченными маткой, предпочтительным является минимально инвазивное хирургическое вмешательство, потому что частота периоперационных и послеоперационных осложнений при нем ниже, сроки пребывания в стационаре короче (1), затраты ниже, и онкологические исходы сопоставимы (2).

Данные, как правило, подтверждают сопоставляемые онкологические результаты лапароскопической операции и лапаротомии. В исследовании LAP2 гинекологической онкологической группы женщинам с клинической стадией рака матки от I до IIA было рандомизировано назначено проведение лапароскопической операции или лапаротомии в соотношении 2 к 1. Исследование не продемонстрировало статистическую неэффективность лапароскопического доступа. Однако после среднего срока наблюдения в 59 месяцев показатели выживаемости при обоих методах лечения были схожими; 5-летняя общая выживаемость составила 90% в обеих группах. Расчетная 5-летняя частота рецидивов также оказалась аналогичной (14% против 12% [3]). Клиническое исследование лечения рака эндометрия лапараскопическим методом (Laparoscopic Approach to Cancer of the Endometrium - LACE) было проспективным, международным, рандомизированным клиническим исследованием, которое включало 760 пациенток с эндометриоидным раком матки I стадии. Они были рандомно назначены на проведение лапароскопической или открытой гистерэктомии. Безрецидивная выживаемость через 4,5 года (82% против 81%) и общая выживаемость (смертность: 7,4% против 6,8%) оказались сходными (4).

У пациенток с раком эндометрия 1-й или 2-й степени и инвазией < 50% вероятность наличия метастазов в лимфоузлы составляет < 2% (5). У таких пациенток лечение обычно включает тотальную гистерэктомию и двустороннюю сальпингоофорэктомию лапаротомическим либо лапароскопическим доступом или роботизированное хирургическое вмешательство. Тем не менее, у молодых женщин с аденокарциномой IA или IB стадии, сохранение яичников обычно является безопасным и рекомендуется для сохранения овариальной функции.

Выполняется полное удаление тазовых и пара-аортальных лимфоузлов, если у пациентки имеется любой из следующих признаков (если картирование СЛВ не идентифицировало двусторонние СЛВ):

Рак 1 или 2 степени с глубокой (> 50%) инвазией в миометрий

Любой рак 3 степени

Все виды рака с гистологией высокого риска (папиллярная серозная карцинома, светлоклеточная хондросаркома, карциносаркома)

Любые подозрительные или сильно расширенные узлы, независимо от результатов их картирования.

Если СЛУ определены билатерально, лимфаденэктомия не показана, независимо от характеристик опухоли. Если сигнальный лимфоузел не идентифицирован с одной стороны, необходимо выполнить полную лимфаденэктомию на той стороне.

При раке эндометрия в стадии II или III необходимо проведение лучевой терапии органов тазовой области, возможно, в сочетании с химиотерапией. Лечение рака в стадии III должно быть индивидуализированным, хирургическое вмешательство является одним из вариантов; как правило, для пациентов, подвергшихся хирургическому лечению в сочетании с лучевой терапией, прогноз является более благоприятным. Рекомендована тотальная абдоминальная гистерэктомия и двусторонняя сальпингоофорэктомия, кроме случаев больших параметральных опухолей.

Лечение рака эндометрия IVстадии варьируется и зависит от пациента, но, как правило, включает хирургическое вмешательство в сочетании с лучевой терапией и химиотерапией. Иногда, также рекомендуется эндокринная терапия.

Лечение рака эндометрия IVстадии варьируется и зависит от пациента, но, как правило, включает хирургическое вмешательство в сочетании с лучевой терапией и химиотерапией. Иногда, также рекомендуется эндокринная терапия (6).

Эффективны также некоторые цитотоксические препа­раты (особенно карбоплатин в сочетании с паклитакселом). Как правило, назначаются пациенткам с метастатическим или рецидивирующим раком. Другим вариантом является доксорубицин.

При поздних стадиях рака стандартным методом является химиотерапия карбоплатином и паклитакселом. Тем не менее последние данные подтверждают использование ленватиниба, многоцелевого ингибитора тирозинкиназ, который подавляет активность рецепторов VEGF (фактора роста эндотелия сосудов), и пембролизумаба, моноклонального антитела, которое ингибирует активность рецептора программируемой клеточной смерти-1 (PD-1). Недавнее исследование II фазы показало, что частота объективного ответа у пациентов, принимающих эту комбинацию составляет 39,6% (7).

Прогрессирующий или рецидивирующий рак Некоторые исследования показали преимущество более таргетированной терапии при рецидивирующем раке в качестве альтернативы стандартной химиотерапии (обычно карбоплатину и паклитакселу). В недавнем исследовании II фазы у пациентов с рецидивирующим раком эндометрия комбинация эверолимуса (ингибитора mTOR) и летрозола (ингибитора ароматазы) показала клиническую эффективность 40% и частоту объективных ответов 32% (8). Для пациенток с рецидивирующей папиллярной серозной карциномой матки стандартная химиотерапия с карбоплатиной и паклитакселом является обычной рекомендацией. Тем не менее последние данные проспективного исследования II фазы свидетельствуют о том, что добавление трастузумаба обеспечивает дополнительный благоприятный эффект. В этом исследовании пациентки с серозной карциномой матки, и которые положительны по рецептору человеческого эпидермального фактора роста 2 типа (HER2)/neu, были рандомно разделены на следующие группы: карбоплатин плюс паклитаксел (контрольная группа) на 6 циклов или карбоплатин плюс паклитаксел плюс трастузумаб внутривенно (экспериментальная группа). Добавление трастузумаба увеличило выживаемость без прогрессирования заболевания с 8 до 12,6 месяцев (9). Сочетание химиотерапии и иммунотерапии показало синергетический эффект при лечении рака эндометрия. В рамках III фазы рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования достарлимаб в сочетании с карбоплатином-паклитакселом по сравнению с плацебо в сочетании с карбоплатином-паклитакселом значительно увеличивал выживаемость без прогрессирования заболевания (PFS) среди пациентов с прогрессирующим (стадия III или IV) или рецидивирующим раком эндометрия (PFS в течение 24 месяцев составила 36,1% в группе, получавшей достарлимаб, по сравнению с 18,1% в группе плацебо; коэффициент риска 0,64) (10). Общая выживаемость (ОВ) за 24 месяца составила 71,3% при применении достарлимаба и 56,0% при применении плацебо (коэффициент риска для смертности 0,64). Анализ подгрупп показал существенную пользу у пациентов с опухолями с высокой микросателлитной нестабильностью/дефектом системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов (PFS через 24 месяца составила 61,4% в группе, получавшей достарлимаб, по сравнению с 16,7% в группе плацебо; коэффициент риска для прогрессирования или смерти 0,28). Добавление пембролизумаба к химиотерапии, по-видимому, обеспечивает дополнительное увеличение PFS у пациентов с запущенным или рецидивирующим раком эндометрия. Фаза III рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования у пациентов с раком эндометрия с дефектом системы репарации ошибочно спаренных нуклеотидов стадий III-IVB, получавших химиотерапию (паклитаксел в сочетании с карбоплатином) с пембролизумабом по сравнению с химиотерапией с плацебо, обнаружила повышение уровня PFS в группе пембролизумаба (PFS 74% против 38%; 13,1 против 8,7 месяцев; коэффициент риска 0,54) (11).

Сохранение фертильности при гиперплазии эндометрия и ранних стадиях рака эндометрия Пациенты со сложной гиперплазией и атипией эндометрия имеют риск наличия сопутствующего рака эндометрия до 50%. Лечение гиперплазии эндометрия включает прием прогестинов или радикальную хирургическую операцию, в зависимости от тяжести поражения и желания пациентки сохранить фертильность. Если пациентка молодого возраста с опухолью 1-й стадии без инвазии в миометрий (согласно МРТ) хочет сохранить репродуктивную функцию, можно ограничиться терапией прогестинами. приблизительно у 46–80% пациенток полный ответ развивается в течение 3 месяцев после начала терапии. Через 3 месяца следует выполнить дилатацию и кюретаж (ДиК), что более предпочтительно, чем биопсия эндометрия. В качестве альтернативы все чаще используются левоноргестрел-высвобождающие внутриматочные спирали (ВМС) для лечения пациенток с комплексной атипической гиперплазией и раком эндометрия 1-й стадии. В проспективном несравнительном исследовании 12-месячный уровень патологического ответа составлял 90,6% при комплексной атипичной гиперплазии и 66,7% при эндометриоидном раке эндометрия 1-й степени. Нежелательные явления были умеренными, и лечение не оказывало негативного влияния на качество жизни (12). Хирургическое вмешательство рекомендуется в том случае, если консервативное лечение неэффективно (рак эндометрия все еще присутствует после 6-9 месяцев лечения) или если пациенты уже не планируют беременность. Лечение с целью сохранения фертильности противопоказано пациентам с эндометриоидными аденокарциномами высокой степени злокачественности, маточной папиллярной серозной карциномой, светлоклеточной карциномой или карциносаркомой. У молодых женщин со стадией эндометриоидной аденокарциномы IA или IB сохранение яичников является безопасным и рекомендуемым шагом.