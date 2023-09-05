Как правило, рак влагалища является сквамозной карциномой, и чаще всего развивается у женщин > 60 лет. Наиболее распространенным симптомом является влагалищное кровотечение. Диагноз ставится на основании данных биопсии. Лечение многих очаговых поражений заключается в гистерэктомии в сочетании с кольпэктомией и иссечением лимфоузлов; для лечения большинства остальных случаев используется лучевая терапия.

Первичный рак влагалища встречается редко; на эти виды рака приходится 1–2% случаев гинекологического рака в США. Метастазы во влагалище или местное распространение из соседних гинекологических структур встречаются чаще, чем первичные опухоли влагалища. Средний возраст установления диагноза 60–65 лет.

Выделяют следующие факторы риска развития вагинального рака:

Большинство случаев рака влагалища вызваны персистирующей папилломавирусной инфекцией (ВПЧ). Внутриутробное воздействие диэтилстильбестрола предрасполагает к светлоклеточной аденокарциноме влагалища, которая является редким гистологическим типом рака влагалища; средний возраст на момент постановки диагноза — 19 лет.

Большинство (95%) случаев первичного рака влагалища являются сквамозными карциномами; остальные могут быть первичными и вторичными аденокарциномами, вторичными сквамозными карциномами (у женщин старшего возраста), светлоклеточными аденокарциномами (у молодых женщин) и меланомами. Наиболее распространенная влагалищная саркома – гроздевидная саркома (эмбриональная рабдомиосаркома); чаще всего диагностируется в возрасте 3-х лет.

Большинство случаев рака влагалища развиваются в верхней трети задней стенки влагалища. Они могут распространяться следующим образом:

Путем прямого разрастания (в местные паравагинальные ткани, мочевой пузырь или прямую кишку)

Через паховые лимфатические узлы от поражений нижней части влагалища

Через тазовые лимфатические узлы от поражений в верхней части влагалища

Гематогенно

Симптомы и признаки анального рака У большинства пациентов с раком влагалища наблюдается аномальное межменструальное влагалищное кровотечение, часто постменопаузальное или посткоитальное. У некоторых пациенток также наблюдаются водянистые влагалищные выделения или диспареуния. Некоторые пациентки асимптоматичны, поражение обнаруживается при рутинном осмотре органов таза или исследовании мазка по Папаниколау (Пап-теста). Наличие пузырно-­влагалищных или ректально-влагалищных свищей является проявлением запущенных стадий заболевания.

Диагностика рака анального канала Биопсия Как правило, диагностируется посредством биопсии, но иногда необходимо широкое местное иссечение. Применяется клиническое стадирование рака влагалища (см. таблицу Стадирование рака влагалища), основанное прежде всего на физикальном исследовании, эндоскопии (цистоскопии, проктоскопии), рентгенографии грудной клетки (для выявления метастазов в легких) и, как правило, КТ (для выявления брюшных и тазовых метастазов). Уровень выживаемости зависит от стадии. Таблица Стадирование рака влагалища по FIGO Таблица

Лечение рака анального канала Гистерэктомия в сочетании с кольпэктомией и иссечением лимфоузлов и иногда лучевая терапия для опухолей I стадии, ограниченных верхней третью влагалища

Лучевая терапия для большинства остальных опухолей При опухолях I стадии в пределах верхней трети влагалища могут быть выполнены радикальная гистерэктомия, верхняя кольпэктомия и диссекция тазовых лимфатических узлов, после которых иногда назначают лучевую терапию. Большинство других первичных опухолей лечат с использованием лучевой терапии, обычно комбинацией наружной дистанционной лучевой терапии и брахитерапии. Если лучевая терапия противопоказана в связи с наличием пузырно-влагалищных или ректально-влагалищных свищей, выполняется тазовая экзентерация.

Основные положения Рак влагалища вызывается инфекцией ВПЧ или внутриутробным воздействием диэтилстильбэстрола.

К факторам риска относятся предраковые состояния, рак шейки матки или вульвы.

Большинство пациенток жалуются на патологические влагалищные кровотечения:

Обычно диагностируется с помощью биопсии; иногда требуется широкое местное иссечение.

Лечить опухоли, ограниченные стенкой верхней трети влагалища, необходимо с помощью гистерэктомии, а также вагинектомии и диссекции лимфоузлов, иногда с последующей лучевой терапией, а большинство других опухолей необходимо лечить посредством лучевой терапии.