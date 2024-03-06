Предлежание плаценты

Госпитализация и изменение режима активности по поводу первого эпизода кровотечения до 36 недель гестации

Родоразрешение при нестабильном состоянии матери или плода

Если состояние женщины стабильно – кесарево сечение на сроке от 36 до 37 6/7 недель

При первом (сигнальном) эпизоде вагинального кровотечения до 36 недель лечение состоит из госпитализации, изменения активности (модифицированного отдыха) и избегания сексуальной активности, которая может вызвать кровотечение, инициируя схватки. Изменение активности включает в себя воздержание от любой деятельности, которая увеличивает внутрибрюшное давление на длительный период времени; например, женщины основную часть дня не должны находиться в положении стоя. Если кровотечение прекращается, разрешают ходить и, как правило, выписывают женщину из больницы.

Обычно при втором эпизоде кровотечения пациенток госпитализируют повторно и могут оставить под наблюдением, иногда до родов. Лечение должно быть индивидуальным.

Некоторые эксперты рекомендуют назначение кортикостероидов с целью ускорения созревания легких, т.к. может потребоваться срочное родоразрешение в сроке < 34 недель. Кортикостероиды можно использовать, если кровотечение возникает после 34 недели беременности и до 36 недель (поздний преждевременный период) у пациентов, которые не получали кортикостероиды до 34 недели (1).

Определение срока родоразрешения зависит от состояния матери и/или плода. Если состояние пациентки стабильное, родоразрешение можно провести на сроке 36–37 6/7 нед. Документальное подтверждение зрелости легких не требуется (2).

Родоразрешение показано в следующих случаях:

Обильное или неконтролируемое кровотечение;

Неудовлетворительные результаты мониторинга сердечной деятельности плода

Нестабильная гемодинамика матери

Родоразрешение путем кесарева сечения при предлежании плаценты. Вагинальные роды возможны у женщин с низко расположенной плацентой, если плацентарный край находится в пределах 1,5–2,0 см от зева шейки матки и если врач и пациентка совместно обсудили и пришли к общему согласию по вопросу вагинальных родов.

Геморрагический шок лечится, если он присутствует. Следует назначить профилактический Rho(D) иммуноглобулин, если у матери резус-отрицательная кровь.