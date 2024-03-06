Плацентарная отслойка (отслойка плаценты)

Тяжесть симптомов и признаков отслойки плаценты зависит от степени отторжения и кровопотери.

Острая отслойка плаценты может стать причиной маточного кровотечения. Кровь также может скапливаться позади плаценты (скрытое кровотечение). По мере усиления отслойки матка становится болезненной и возбудимой при пальпации. Если отслойка плаценты полностью или частично замаскирована, то боль и чувствительность матки могут быть не пропорциональны объему кровотечения.

Могут произойти геморрагический шок и ДВС.

Хроническая отслойка плаценты может вызывать длительное или периодическое образование темно-коричневых пятен.

В некоторых случаях отслойка плаценты не вызывает симптомов и признаков.