Мертворождение

Эвакуация продуктов концепции при необходимости

Стандартное ведение послеродового периода

Эмоциональная поддержка

Эвакуация продуктов концепции может произойти спонтанно. Если она не произошла, эвакуацию необходимо провести с помощью лекарственных препаратов (например, окситоцина) или хирургически (например, с помощью процедуры расширения и удаления эмбриона [D & E], с предварительным назначением осмотических расширителей для подготовки шейки матки, с назначением мизопростола или без него), в зависимости от гестационного возраста.

После изгнание продуктов концепции может потребоваться кюретаж для удаления всех оставшихся фрагментов плаценты. Фрагменты чаще всего остаются при мертворождении, происходящем на очень ранних сроках беременности.

Если развивается ДВС, коагулопатию необходимо незамедлительно и активно лечить, в случае необходимости путем обменных переливаний крови или препаратов крови.

Ведение послеродового периода проводится так же, как после рождения живого плода.

Родители, как правило, испытывают чувство горя и нуждаются в эмоциональной поддержке, а иногда и в специальном консультировании. С пациентами необходимо обсудить риски беременности в последующем, связанные с предполагаемой причиной выкидыша.