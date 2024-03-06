Гемолитическая болезнь плода и новорожденного

Профилактика заключается в назначении резус-отрицательным беременным женщинам иммуноглобулина Rho(D) на следующих сроках:

На 28 неделе беременности (или на 28 и 34 неделях)

В течение 72 часов после выкидыша или прерывания беременности на сроке < 20 недель беременности.

После любого эпизода вагинального кровотечения

После получения образцов при бопсии ворсин хориона или амниоцентеза

Сенсибилизацию матери и выработку антител, которые являются причиной гемолитической болезни плода и новорожденного, можно предотвратить, если ввести женщине иммуноглобулин Rho(D). Этот препарат содержит высокие титры противорезусных антител, которые нейтрализуют резус-положительные эритроциты плода.

Иммуноглобулин Rho(D) обычно вводится внутримышечно, но его можно вводить и внутривенно. Анти-Rh антитела сохраняются в течение > 3 месяцев после однократного введения препарата.

Иммуноглобулин Rho(D) обычно вводят всем резус-отрицательным беременным женщинам без известной предшествующей сенсибилизации, и плоду, который может быть резус-положительным. Он назначается рутинно, а не исключительно в качестве лечения эпизодов с риском фето-материнского кровотечения (например, после родов или прерывания беременности), потому что сенсибилизация может произойти раньше во время беременности без явно выраженного эпизода высокого риска.

В некоторых странах (включая США) на 28 неделе дается одна доза 300 мкг, а в других странах назначается 2 дозы (в диапазоне от 100 до 300 мкг, в зависимости от местной практики и рекомендаций) на 28 и 34 неделях (1). Дополнительная доза вводится в течение 72 часов после родов (если подтверждено, что у новорожденного резус-положительная кровь, или если не проведено определение группы крови новорожденного).

Иммуноглобулин Rho(D) также следует назначить этим пациенткам в течение 72 часов после любого эпизода, который может вызвать значительное кровотечение у матери, включая

Самопроизвольный или индуцированный аборт (в том числе выскабливание полости матки при пузырном заносе) в возрасте ≥ 12 и < 20 недель

Эктопическая беременность

Биопсия ворсин хориона или амниоцентез

Гибель плода во втором или третьем триместре

Вагинальное кровотечение во втором или третьем триместре (перед родами)

Тупая травма живота

Наружный акушерский поворот плода на головку

Рекомендации различаются в зависимости от того, требуется ли иммуноглобулин Rho(D) для самопроизвольного или индуцированного аборта на сроке < 12 недель (2, 3, 4). При беременности на таких ранних сроках некоторые медицинские сообщества не рекомендуют проводить профилактику, а другие советуют проводить ее только в случае хирургического вмешательства.

Если нет определенных данных за фетоматеринскую трансфузию, то в качестве первоначального качественного скринингового теста используется реакция розеткообразования (добавление анти-D реагента к материнской крови). Если результаты положительны, то анализ крови Клейхауэра-Бетке (кислотное выщелачивание) или проточная цитометрия могут определить объем крови плода в материнском кровотоке. Если результаты свидетельствуют о массивном (> 30 мл) забросе цельной крови, необходимо дополнительное введение (300 мкг на каждые 30 мл цельной крови плода, до 5 доз в течение 24 часов).