Бактериальный вагиноз (БВ)

Метронидазол или клиндамицин

Следующие методы лечения бактериального вагиноза одинаково эффективны (см. ЦКЗ: "Руководство по лечению инфекций, передающихся половым путем" [CDC: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021]):

Перорально метронидазол 500 мг 2 раза в день в течение 7 дней

Метронидазол 0,75% в виде геля для интравагинального введения в объеме 5 г (один аппликатор в полном объеме), применяется 1 раз в день в течение 5 дней

Клиндамицин 2% в форме вагинального крема 1 раз в день в течение 7 дней

Для местного лечения предпочтителен метронидазол; клиндамицин является альтернативным вариантом.

Пероральный прием метронидазола является методом выбора для пациенток, которые не беременны. Для беременных пациенток предпочтительны препараты для местного лечения, поскольку при приеме пероральных препаратов возможно системное воздействие.

Лечение с применением крема с клиндамицином исключает использование латексных контрацептивов (т.е. кондомов, диафрагм), т.к. крем ослабляет барьерные свойства латекса.

Секнидазол 2 г перорально однократно является еще одним вариантом лечения бактериального вагиноза (1, 2). Поскольку необходима только одна доза, секнидазол может улучшить соблюдение пациентом режима лечения.

Лечение половых партнеров не рекомендуется.

При вагините в первом триместре беременности следует использовать вагинальный гель с метронидазолом, хотя не доказано, что лечение во время беременности снижает риск осложнений беременности. Для профилактики эндометрита, врачи могут профилактически назначать метронидазол перорально перед искусственным прерыванием беременности, выполняемым по желанию пациентки, для всех или только тех, у кого наблюдаются положительные результаты теста на бактериальный вагиноз.

Во время лечения симптоматический бактериальный вагиноз обычно проходит через несколько дней, но часто рецидивирует. При частых рецидивах (текущая инфекция и как минимум 2 предыдущих эпизода в течение последних 12 месяцев) может потребоваться постоянная супрессивная антибиотикотерапия. Супрессивная терапия с использованием геля метронидазола 2 раза в неделю в течение 16 недель может быть назначена пациентам с рецидивирующим бактериальным вагинозом (3).