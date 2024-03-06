Качество жизни у пожилых людей

Некоторые факторы, влияющие на качество жизни, связанное с состоянием здоровья (например, снижение продолжительности жизни, когнитивные нарушения, инвалидность, хроническая боль, социальная изоляция, функциональное состояние, зависимость от опекунов), могут быть очевидны для медицинских работников; однако некоторые показатели бывают менее заметными, и специалистам может потребоваться опросить пациентов или их опекунов о других факторах, особенно о социальных детерминантах здоровья. Социальные детерминанты здоровья (SDOH) - это имеющиеся условия в тех местах, где люди живут, учатся, работают и играют, которые влияют на широкий спектр рисков для здоровья и качества жизни и их последствий.

Другие важные факторы включают культурное влияние, религиозные предпочтения, личные ценности и предыдущий опыт, связанный со сферой здравоохранения. Все же следует признать, что далеко не все причины ухудшения качества жизни могут быть выявлены сразу, к тому же они также могут иметь непредсказуемые последствия.

Известно, что устранение ряда причин может привести к улучшению качества жизни. Например, после смерти одного из супругов качество жизни другого может измениться и повлиять на цели ухода за ним.