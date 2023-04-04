Воздействия жизненных перемен в пожилом возрасте

В конце жизни обычно наступает период перемен (например, выход на пенсию, переезд) и корректировки произошедших в результате этих перемен потерь.

Выход на пенсию зачастую является первой крупной переменой, с которой сталкиваются пожилые люди. Его воздействие на физическое и психическое здоровье отличается от человека к человеку, в зависимости от отношения к причинам этих перемен. Около трети пенсионеров имеют трудности с адаптацией к определенным аспектам ухода на пенсию, таким как снижение доходов и льгот, изменившаяся социальная роль. Некоторые люди предпочитают выход на пенсию, с удовольствием ожидая будущего после увольнения с работы; другие вынуждены уходить на пенсию (например, из-за проблем со здоровьем или из-за статуса безработного). Для пенсионеров и членов их семей, испытывающих трудности в период выхода на пенсию, проводят соответствующую подготовку и консультации, которые им могут помочь.

Смена места жительства может произойти несколько раз в течение старости, например, при желании после выхода на пенсию жить с необходимыми удобствами, при переезде в небольшую квартиру для уменьшения расходов на ее содержание, в дом к родным братьям или сестрам, или к взрослым детям, или в учреждение проживания с уходом. Физическое и психическое состояние являются значительными предикторами адаптации к перемещению, как и вдумчивая и соответствующая подготовка. Лица которые плохо реагируют на переезд, чаще живут одни после переезда и/или находятся в социальной изоляции, бедности и/или депрессии. Мужчины переносят это хуже, чем женщины.

У людей, менее контролируемых при переезде, и с менее предсказуемой для них новой средой, более выражен стресс от переезда. Они заблаговременно должны ознакомиться с новой окружающей обстановкой. Для людей с когнитивными нарушениями перемещение из привычного окружения может усугубить функциональную зависимость и неадекватное поведение. По причине финансовых, социальных и других осложнений, некоторые пожилые люди чувствуют, что они должны оставаться в проблемных домах или кварталах, несмотря на их желание сменить место жительства. Социальные работники могут помочь таким людям оценить свои возможности для смены места жительства или правильного обустройства жизненного пространства.

Тяжелые утраты влияют на многие аспекты жизни пожилого человека. К примеру, снижаются социальное взаимодействие и общение, может измениться социальный статус. Смерть одного из супругов влияет на мужчин и женщин по-разному. В течение 2-х лет после смерти жены смертность у мужчин имеет тенденцию к росту, особенно если смерть жены была неожиданной. Для женщин, потерявших мужа, данные менее ясны, но, как правило, не указывают на рост смертности.

При тяжелой утрате нормальными являются некоторые нарушения сна и тревожность; эти явления обычно проходят через несколько месяцев без применения лекарств. В то же время длительное и подавляющее состояние горя считается патологическим. Такое состояние характеризуется следующими проявлениями:

Симптомы, характерные для сильной депрессии, длящейся > 2 месяцев.

Сильное и частое чувство тоски по умершему и желание воссоединится с умершим

Озабоченность мыслями о покойном либо об обстоятельствах или последствиях смерти

Выраженное чувство одиночества, шок, пустота, онемение, несправедливость, гнев или бессмысленность

Пациент продолжает слышать, видеть умершего или испытывать боль, которую пережил умерший

Избегание или интенсивное реагирование на напоминания или воспоминания о покойном

Лица, осуществляющие уход, и медицинские специалисты должны обращать внимание на такие симптомы и знать, что пациенты, пережившие тяжелую утрату, подвержены высокому риску самоубийства и ухудшения состояния здоровья. Во всем мире в 2017 году смертность от самоубийств была зарегистрирована примерно в 16 случаях на 100 000 человек в возрасте от 50 до 69 лет и примерно в 27 случаях на 100 000 человек в возрасте ≥ 70 во всем мире, по сравнению с примерно 11 на 100 000 человек в возрасте от 15 до 49 лет (1).

В Соединенных Штатах в 2020 году уровень самоубийств был примерно в 4 раза выше среди пожилых мужчин, чем среди пожилых женщин (2). Смертность от самоубийств среди пожилых людей, как полагают, сильно недооценена, потому что смертельные случаи, вызванные передозировкой опиоидов, не изучены, а преднамеренные смертельные случаи из-за добровольного прекращения приема пищи и питья воды не задокументированы (2). Пожилые люди зачастую не предупреждают о суицидальных намерениях и редко обращаются за психиатрической помощью. Врачи реже предлагают лечение депрессии пожилым пациентам, чем молодым. Хотя пожилые люди совершают попытки самоубийства реже, чем представители других возрастных групп, уровень смертности от самоубийств у них гораздо выше, поскольку они чаще используют огнестрельное оружие при попытке самоубийства (в 71,3% случаев смерти от самоубийства среди пожилых людей [2]), имеют больше проблем со здоровьем, немощны и избегают вмешательства, а также реже живут с другими людьми, которые могут обнаружить попытки самоубийства и отреагировать на них. Таким образом, риск смерти вследствие самоубийства среди пожилых людей с суицидальными мыслями очень высок.

Своевременный скрининг на наличие депрессии и суицидальных мыслей очень важно при работе с пожилыми людьми. Врачи должны прямо спросить о суициде (например, "я знаю, что вы испытывали трудности и что вы проводите довольно много времени в одиночестве. Я подозреваю, что вы иногда думаете о самоубийстве"). Подтверждение наличия суицидальных мыслей должны привести к немедленному планированию предотвращения самоубийства. Перед завершением общения с пожилыми людьми, склонными к суициду, клиницисты должны сделать следующее:

Записать в их телефон номера "Линии жизни по предотвращению суицида" или "Кризисной линии" (1-800-273-8255 или записать слово «Привет» на номер 741741) и показать им, как найти и использовать эту информацию в своем телефоне.

Обсудить вопросы применения оружия и других средств самоубийства, к которым они имеют доступ.

Проявить заботу и внимание к ситуации пациента (например, «Я знаю, что вы много пережили. Я забочусь о вас и хочу увидеть вас снова; мне важна ваша безопасность»).

Предоставить опекунам и членам семьи доступ к образовательными ресурсам.

Разработать план по предотвращению самоубийства, который поможет людям распознать, что приводит к суицидальным мыслям, предоставить список стратегий их преодоления и ресурсы для поддержки, включая приложения для планшетов и смартфонов, которые могут применяться пациентами.

Консультации и вспомогательные услуги (например, Национальная организация вдовствующих [National Widowers Organization]) могут облегчить трудный переходный период. Кратковременное использование анксиолитических препаратов может помочь пациентам с излишней тревожностью, а антидепрессантная терапия способна снизить интенсивность симптомов депрессии. Однако чрезмерного или длительного применения этих препаратов следует избегать, поскольку это может нарушать естественный процесс скорби и адаптации. Длительное, патологическое состояние горя обычно требует психиатрического обследования и лечения.

Справочные материалы 1. De Leo D: Late-life suicide in an aging world. Nat Aging 2:7–12, 2022. https://doi.org/10.1038/s43587-021-00160-1 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Suicide Data and Statistics. По состоянию на 24.03.2013.