Воздействия жизненных перемен в пожилом возрасте

National Institute of Mental Health (NIMH) : Ask Suicide-Screening Questions (ASQ) Toolkit. Этот веб-сайт предоставляет простой в использовании, краткий прямой проверенный инструмент скрининга, который помогает медицинским работникам оценить риск самоубийства человека. Этот инструмент состоит из 4 вопросов и занимает 20 секунд. Национальный институт ментального здоровья предоставляет рекомендации и сценарии для медицинских работников. По состоянию на 19.03/23.

The Columbia Lighthouse Project: The Columbia Protocol for Healthcare and Other Community Settings. Этот протокол (также известный как Шкала оценки выраженности суицидальных тенденций Колумбийского университета) является свободным, основанным на доказательствах инструментом скрининга с индивидуальными рекомендациями для различных условий и бесплатным онлайн-обучением. Он помогает медицинским работникам определить, подвержен ли человек риску самоубийства, оценить, насколько серьезным и неизбежным является риск, оценить в какой степени необходима поддержка этому человеку. По состоянию на 19.03/23.