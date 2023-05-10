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Профилактика травм в пожилых

Авторы:Magda Lenartowicz, MD, Altais Health Solutions
Проверено/пересмотрено мая 2023

Врачи должны оценивать риск травм у пожилых пациентов и консультировать их и/или их опекунов о том, как предотвратить травмы.

Падения

Пожилые люди являются уязвимыми для получения травм в результате падений. Программа профилактики падений, включающая физические упражнения (с физиотерапией или без нее) и, возможно, биологически активные добавки, содержащие витамин D, должна быть реализована для людей с высоким риском падений или тех, кто уже падал.

Угрозы при вождении

Всем пожилым людям следует напоминать о необходимости использования поясных и плечевых ремней безопасности и воздерживаться от управления автомобилем, если они находятся под воздействием алкоголя или психоактивных препаратов, или медикаментов.

Для пожилых людей риск причинения вреда себе и окружающим во время вождения выше, чем у молодых людей, из-за общих возрастных изменений и условий, присущих пожилым людям. Способность вождения должна оцениваться последующими вопросами и, если к тому есть показания, предоставлением формальной оценки для любого из следующих пунктов:

  • Плохая острота зрения

  • Деменция

  • Значительное функциональное ухудшение состояния шеи или движений туловища

  • Плохая координация движений

  • Брадикинезия

А также озабоченность со стороны члена семьи или друга по поводу способности вождения пациента должны указывать на дальнейшие опросы и оценку пациента.

Формальная оценка способности вождения может быть произведена врачом-трудотерапевтом. Во многих штатах существуют законы, которые уполномочивают врача предоставлять отчетность о подозреваемых в нарушениях водителей. Деликатность необходима, когда медицинский работник должен рекомендовать прекратить вождение, поскольку такая рекомендация угрожает автономности пациента.

Опасности, существующие в бытовых условиях

В доме может быть много опасностей. К примеру, люди с периферической нейропатией подвергаются повышенному риску получения ожогов от слишком горячей воды; ожоги могут быть предотвращены путем установки водонагревателя с температурой не выше 49°. Для людей, страдающих деменцией, особенно опасно пользоваться электрическими и газовыми приборами; в данной ситуации им может помочь использование системы сигнализации и автоматическое выключение функций приборов. Должны быть установлены и поддерживаться в рабочем состоянии датчики на дым и угарный газ. Огнестрельное оружие должно подлежать безопасному хранению или удаляться из дома.

Всем пациентам или их опекунам следует заполнить перечень контрольных вопросов по безопасности дома для идентификации возможной опасности, в том числе той, которая увеличивает риск падения. Физио- и трудотерапевты могут посетить дом пациента, чтобы оценить его безопасность.

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