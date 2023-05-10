Профилактика травм в пожилых

Всем пожилым людям следует напоминать о необходимости использования поясных и плечевых ремней безопасности и воздерживаться от управления автомобилем, если они находятся под воздействием алкоголя или психоактивных препаратов, или медикаментов.

Для пожилых людей риск причинения вреда себе и окружающим во время вождения выше, чем у молодых людей, из-за общих возрастных изменений и условий, присущих пожилым людям. Способность вождения должна оцениваться последующими вопросами и, если к тому есть показания, предоставлением формальной оценки для любого из следующих пунктов:

Плохая острота зрения

Деменция

Значительное функциональное ухудшение состояния шеи или движений туловища

Плохая координация движений

Брадикинезия

А также озабоченность со стороны члена семьи или друга по поводу способности вождения пациента должны указывать на дальнейшие опросы и оценку пациента.

Формальная оценка способности вождения может быть произведена врачом-трудотерапевтом. Во многих штатах существуют законы, которые уполномочивают врача предоставлять отчетность о подозреваемых в нарушениях водителей. Деликатность необходима, когда медицинский работник должен рекомендовать прекратить вождение, поскольку такая рекомендация угрожает автономности пациента.