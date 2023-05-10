Профилактика психосоциальных проблем пожилых людей

Диагностика депрессии рекомендуется, поскольку депрессия распространена среди пожилых людей. Могут быть использованы несколько сертифицированных скрининговых тестов для выявления депрессии (например, Гериатрическая шкала депрессии (Geriatric Depression Scale), шкала Гамильтона для оценки депрессии, опросник здоровья пациента-9 [PHQ-9]). Скрининг проводится относительно легко; он не требует инструментария и присутствия врача. Для пациентов, которые чувствуют себя одинокими и изолированными, помощь социального работника, направленная на расширение социальных контактов, может предотвратить заболеваемость и отсрочить смерть. Для тех пациентов, которые находятся в состоянии депрессии, является оправданным соответствующее вмешательство с консультированием пациента или предписанием ему соответствующих препаратов.

Сохранение чувства собственного достоинства может способствовать улучшению состояния здоровья. Пациентов следует поощрять сохранять работоспособность, заниматься досугом, сохранять или налаживать отношения с другими людьми (см. также Социальные проблемы лиц пожилого возраста). Такие действия могут повысить самооценку. Предполагаемая деятельность, которая подтверждает смысл социальной связности, такая как получение домашнего питомца, выполнение работ по дому или выполнение волонтерской работы, может помочь предотвратить физиосоциальные проблемы (и физическую нетрудоспособность).