Профилактика немощи

Немощь – это потеря физиологического резерва, который повышает восприимчивость людей к возникновению нетрудоспособности из-за незначительных нагрузок. Общие признаки дряхлости включают в себя слабость, снижение двигательной активности, потерю веса, мышечную атрофию (саркопения), непереносимость физической нагрузки, частые падения, неподвижность, недержание мочи и частые обострения хронических заболеваний.

Для профилактики или уменьшения дряхлости рекомендуются физические упражнения и здоровое питание (см. таблицу Рекомендации по питанию). Пожилые люди, которые регулярно выполняют аэробные упражнения (например, ходьба, плавание, бег), увеличивают свою ожидаемую продолжительность жизни и менее подвержены функциональному спаду, чем те, которые ведут малоподвижный образ жизни. Настроение и, возможно, когнитивные функции также могут быть улучшены. Силовые тренировки могут способствовать увеличению костной и мышечной массы и снизить риск падений и переломов. Здоровая диета может предотвратить или снизить риск многих заболеваний, которые способствуют немощи, включая рак молочной железы и рак толстой кишки, остеопороз, ожирение и недоедание; также могут быть сокращены заболеваемость и смертность.