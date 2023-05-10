Обзор профилактики у пожилых людей

Для пожилых людей профилактика направлена главным образом на предотвращение заболеваний, слабости, несчастных случаев (например, непреднамеренных травм), ятрогенных осложнений и психосоциальных проблем, а также на поддержание способности вести повседневную жизнь. Не все пожилые пациенты получают пользу от каждой превентивной меры. Выбор превентивных мер руководствуется тем, является ли общее состояние пациента
Здоровый
Хронический больной
Ослабленный и/или сложный
Здоровые лица пожилого возраста имеют минимальное количество или не имеют хронических заболеваний и функционально независимы. Первичная и вторичная профилактика заболеваний и предупреждение развития слабости являются наиболее подходящими мерами для этой группы.
Хронически больные пациенты Эти люди, как правило, имеют несколько неизлечимых, но подлежащих лечению заболеваний, как правило, они функционально независимы или зависимы минимально, часто принимают несколько отпускаемых по рецепту лекарств, а иногда госпитализируются при обострении их хронических заболеваний. Вторичная и третичная профилактики заболеваний и профилактика развития слабости являются приоритетными, как и первичная профилактика заболеваний, предупреждение ятрогенных осложнений и несчастных случаев.
Хронически больные пациенты и лица, осуществляющие уход за ними, должны знать о своих заболеваниях и планах лечения. Регулярные посещения врача и кратчайшие сроки представления отчетности по изменениям симптомов могут помочь сократить число серьезных обострений заболеваний, которые могут привести к госпитализации и функциональным спадам.
Ослабленные и/или сложные люди обычно имеют много тяжелых хронических заболеваний, функционально зависимы и потеряли свой физиологический резерв. Они часто госпитализируются и обеспечиваются законодательными видами помощи. Для них предотвращение несчастных случаев и ятрогенных осложнений является наиболее важным.
Ухаживающие за немощными пожилыми людьми обязаны постараться предотвратить несчастные случаи в домашних условиях, составив контрольный список мероприятий для обеспечения безопасности в домашних условиях и исправив любые выявленные потенциальные угрозы. Лица, осуществляющие уход, должны следить даже за незначительными функциональными изменениями у пожилых пациентов и незамедлительно сообщать о любых изменениях медицинскому работнику. Если пациент имеет несколько неудовлетворенных потребностей, особенно в сочетании с функциональным спадом, попечителю следует рассмотреть вопрос об обращении за получением ухода к гериатрической междисциплинарной команде.
Основные меры профилактики
Некоторые профилактические меры, которые применяются ко всем лицам пожилого возраста включают
Диета и физические упражнения: здоровое питание (см. таблицу Рекомендации по питанию) и регулярные физические упражнения помогают предотвратить или отстрочить дряхлость и многие заболевания, как и другие модификации образа жизни (см. таблицу Меры по модификации образа жизни, которые помогают предотвратить распространенные хронические заболевания). Например, физические упражнения могут помочь предотвратить ослабленность и повысить функциональные способности у здоровых или хронически больных пожилых людей. Упражнения могут помочь людям с ослабленным здоровьем сохранить функциональные способности и снизить частоту несчастных случаев.
Скрининг и профилактика: здоровые пожилые люди должны посещать своего лечащего врача не реже одного раза в год, чтобы обеспечить своевременное выполнение мер первичной и вторичной профилактики заболеваний, включая скрининги (см. таблицы Избранные рекомендации по скринингу пожилых пациентов и Рекомендации по скринингу рака у пожилых пациентов) и химиопрофилактику (например, вакцинацию — см. таблицу Химиопрофилактика и иммунизация пожилых пациентов). Вакцинация против гриппа (ежегодно) и соответствующий тип пневмококковой вакцинации эффективны, недороги и связаны с минимальной заболеваемостью (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против пневмококка). Федеральная программа медицинской помощи престарелым (Medicare) предоставляет проплаченное обширное профилактическое медицинское обследование «Добро пожаловать в Medicare», которое должно быть проведено в течение 12 месяцев после регистрации части B, и ежегодные оздоровительные визиты каждые 12 месяцев после этого.
Дополнительная информация
Следующий англоязычный ресурс может оказаться информативным. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Опубликованные рекомендации Рабочей группы по профилактическим мероприятиям США (USPSTF): Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США публикует основанные на систематическом обзоре фактических данных рекомендации по скринингу и профилактическим стратегиям для конкретных состояний.