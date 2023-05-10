Обзор профилактики у пожилых людей

Для пожилых людей профилактика направлена главным образом на предотвращение заболеваний, слабости, несчастных случаев (например, непреднамеренных травм), ятрогенных осложнений и психосоциальных проблем, а также на поддержание способности вести повседневную жизнь. Не все пожилые пациенты получают пользу от каждой превентивной меры. Выбор превентивных мер руководствуется тем, является ли общее состояние пациента

Здоровый

Хронический больной

Ослабленный и/или сложный

Здоровые лица пожилого возраста имеют минимальное количество или не имеют хронических заболеваний и функционально независимы. Первичная и вторичная профилактика заболеваний и предупреждение развития слабости являются наиболее подходящими мерами для этой группы.

Хронически больные пациенты Эти люди, как правило, имеют несколько неизлечимых, но подлежащих лечению заболеваний, как правило, они функционально независимы или зависимы минимально, часто принимают несколько отпускаемых по рецепту лекарств, а иногда госпитализируются при обострении их хронических заболеваний. Вторичная и третичная профилактики заболеваний и профилактика развития слабости являются приоритетными, как и первичная профилактика заболеваний, предупреждение ятрогенных осложнений и несчастных случаев.

Хронически больные пациенты и лица, осуществляющие уход за ними, должны знать о своих заболеваниях и планах лечения. Регулярные посещения врача и кратчайшие сроки представления отчетности по изменениям симптомов могут помочь сократить число серьезных обострений заболеваний, которые могут привести к госпитализации и функциональным спадам.

Ослабленные и/или сложные люди обычно имеют много тяжелых хронических заболеваний, функционально зависимы и потеряли свой физиологический резерв. Они часто госпитализируются и обеспечиваются законодательными видами помощи. Для них предотвращение несчастных случаев и ятрогенных осложнений является наиболее важным.

Ухаживающие за немощными пожилыми людьми обязаны постараться предотвратить несчастные случаи в домашних условиях, составив контрольный список мероприятий для обеспечения безопасности в домашних условиях и исправив любые выявленные потенциальные угрозы. Лица, осуществляющие уход, должны следить даже за незначительными функциональными изменениями у пожилых пациентов и незамедлительно сообщать о любых изменениях медицинскому работнику. Если пациент имеет несколько неудовлетворенных потребностей, особенно в сочетании с функциональным спадом, попечителю следует рассмотреть вопрос об обращении за получением ухода к гериатрической междисциплинарной команде.