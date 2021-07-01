Фармакодинамика у пожилых пациентов

В отличие от фармакокинетических эффектов, фармакодинамика определяет заданную эффективность лекарственного препарата в организме и реакцию организма на воздействие лекарственного препарата; эти эффекты обусловлены рецепторными связями, пострецепторными воздействиями и химическими взаимодействиями (см. Взаимодействия лекарственное вещество-рецептор). У пожилых пациентов влияние концентрации препарата на восприимчивость локальных рецепторов может быть либо выше, либо ниже, но отличается от людей молодого возраста (см. таблицу Влияние механизмов старения на ответ организма к воздействию лекарственных препаратов [Effect of Aging on Drug Response]). Эти различия могут быть вызваны как изменениями в системах взаимодействия препарат–рецептор, так и в пострецепторной передаче или в адаптивных гомеостатических реакциях, а также у серьезно и длительно болеющих пациентов. Однако клиническая дифференциация между фармакодинамическими и фармакокинетическими эффектами иногда может быть трудной.

Пожилые пациенты особенно чувствительны к антихолинергическим эффектам лекарственных препаратов. Антихолинергические эффекты свойственны многим лекарственным препаратам (например, трициклическим антидепрессантам, седативным антигистаминным, атропиноподобными урологическим препаратам, некоторым антипсихотическим препаратам, антипаркинсоническим препаратам с атропиноподобным действием, безрецептурным снотворным и противокашлевым средствам). Люди пожилого возраста, страдающие когнитивными нарушениями, особенно чувствительны к действию этих препаратов на ЦНС (центральная нервная система) и могут стать более беспокойными и сонливыми. Антихолинергические препараты часто вызывают запор, задержку мочеиспускания (особенно у мужчин пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией простаты), затуманенное зрение, ортостатическую гипотензию, сухость во рту. Даже в низких дозах эти препараты могут повышать риск теплового удара, препятствуя потоотделению. В целом, пожилые люди должны по возможности избегать употребления препаратов с антихолинергическими эффектами.