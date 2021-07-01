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Фармакодинамика у пожилых пациентов

Авторы:J. Mark Ruscin, PharmD, FCCP, BCPS, Southern Illinois University Edwardsville School of Pharmacy;
Sunny A. Linnebur, PharmD, BCPS, BCGP, Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Colorado
Проверено/пересмотрено июл. 2021

В отличие от фармакокинетических эффектов, фармакодинамика определяет заданную эффективность лекарственного препарата в организме и реакцию организма на воздействие лекарственного препарата; эти эффекты обусловлены рецепторными связями, пострецепторными воздействиями и химическими взаимодействиями (см. Взаимодействия лекарственное вещество-рецептор). У пожилых пациентов влияние концентрации препарата на восприимчивость локальных рецепторов может быть либо выше, либо ниже, но отличается от людей молодого возраста (см. таблицу Влияние механизмов старения на ответ организма к воздействию лекарственных препаратов [Effect of Aging on Drug Response]). Эти различия могут быть вызваны как изменениями в системах взаимодействия препарат–рецептор, так и в пострецепторной передаче или в адаптивных гомеостатических реакциях, а также у серьезно и длительно болеющих пациентов. Однако клиническая дифференциация между фармакодинамическими и фармакокинетическими эффектами иногда может быть трудной.

Пожилые пациенты особенно чувствительны к антихолинергическим эффектам лекарственных препаратов. Антихолинергические эффекты свойственны многим лекарственным препаратам (например, трициклическим антидепрессантам, седативным антигистаминным, атропиноподобными урологическим препаратам, некоторым антипсихотическим препаратам, антипаркинсоническим препаратам с атропиноподобным действием, безрецептурным снотворным и противокашлевым средствам). Люди пожилого возраста, страдающие когнитивными нарушениями, особенно чувствительны к действию этих препаратов на ЦНС (центральная нервная система) и могут стать более беспокойными и сонливыми. Антихолинергические препараты часто вызывают запор, задержку мочеиспускания (особенно у мужчин пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией простаты), затуманенное зрение, ортостатическую гипотензию, сухость во рту. Даже в низких дозах эти препараты могут повышать риск теплового удара, препятствуя потоотделению. В целом, пожилые люди должны по возможности избегать употребления препаратов с антихолинергическими эффектами.

Таблица
Таблица

Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов

Класс

Лекарственный препарат

Действие

Эффект старения

Анальгетики

Морфин

Сильный анальгезирующий эффект

Пентазоцин

Анальгетический эффект

Антикоагулянты

Гепарин

Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)

Варфарин

ПВ/МНО (протромбиновое время/международное нормализованное отношение)

Бронходилататоры

Альбутерол

Бронходилатация

Ипратропий

Бронходилатация

Сердечно-сосудистые препараты

Ангиотензин II

блокаторы рецепторов

Пониженное артериальное давление

Дилтиазем

Сильный антигипертензивный эффект

Эналаприл

Сильный антигипертензивный эффект

Фелодипин

Антигипертензивный эффект

Изопротеренол

Учащение пульса

Увеличение фракции выброса

Венодилатация

Нитроглицерин

Венодилатация

Норадреналин

Острая вазоконстрикция

Фенилэфрин

Острая веноконстрикция

Сильный гипертензивный эффект

Празозин

Сильный антигипертензивный эффект

Пропранолол (и другие бета-блокаторы)

Урежение числа сердечных сокращений

Верапамил

Сильный антигипертензивный эффект, замедление внутрисердечной проводимости

Диуретики

Буметанид

Усиление мочевыделения и экскреции натрия

Фуросемид

Снижение восприимчивости к диуретику

Пероральные гипогликемические препараты

Глибенкламид*

Постоянный гипогликемический эффект

Употребление психотропных препаратов

Диазепам

Седация

Дифенгидрамин

Нарушение психомоторных функций

Галоперидол

Сильный седативный эффект

Мидазолам

Активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)

Седация

Темазепам

Осаночное колебание

Психомоторный эффект

Седация

Тиопентал

Анестезия

Триазолам

Седация

Другие

Атропин

Замедленная эвакуация из желудка

Леводопа

Побочные эффекты

Метоклопрамид

Седация

= неизменен; = увеличен; = уменьшен.

*Пожилые люди особенно восприимчивы к гипогликемическому действию препаратов, снижающих уровень глюкозы. Гипогликемия может быть довольно проблематичной для диагностирования в случае пожилых пациентов.

Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly. В Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford. Дэвис и А.Б.Форд, Филадельфия, ВБ Сондерс Кампани, 1986, стр. 115-136; использовано с разрешения.

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