Фармакодинамика у пожилых пациентов

В отличие от фармакокинетических эффектов, фармакодинамика определяет заданную эффективность лекарственного препарата в организме и реакцию организма на воздействие лекарственного препарата; эти эффекты обусловлены рецепторными связями, пострецепторными воздействиями и химическими взаимодействиями (см. Взаимодействия лекарственное вещество-рецептор). У пожилых пациентов влияние концентрации препарата на восприимчивость локальных рецепторов может быть либо выше, либо ниже, но отличается от людей молодого возраста (см. таблицу Влияние механизмов старения на ответ организма к воздействию лекарственных препаратов [Effect of Aging on Drug Response]). Эти различия могут быть вызваны как изменениями в системах взаимодействия препарат–рецептор, так и в пострецепторной передаче или в адаптивных гомеостатических реакциях, а также у серьезно и длительно болеющих пациентов. Однако клиническая дифференциация между фармакодинамическими и фармакокинетическими эффектами иногда может быть трудной.
Пожилые пациенты особенно чувствительны к антихолинергическим эффектам лекарственных препаратов. Антихолинергические эффекты свойственны многим лекарственным препаратам (например, трициклическим антидепрессантам, седативным антигистаминным, атропиноподобными урологическим препаратам, некоторым антипсихотическим препаратам, антипаркинсоническим препаратам с атропиноподобным действием, безрецептурным снотворным и противокашлевым средствам). Люди пожилого возраста, страдающие когнитивными нарушениями, особенно чувствительны к действию этих препаратов на ЦНС (центральная нервная система) и могут стать более беспокойными и сонливыми. Антихолинергические препараты часто вызывают запор, задержку мочеиспускания (особенно у мужчин пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией простаты), затуманенное зрение, ортостатическую гипотензию, сухость во рту. Даже в низких дозах эти препараты могут повышать риск теплового удара, препятствуя потоотделению. В целом, пожилые люди должны по возможности избегать употребления препаратов с антихолинергическими эффектами.
Влияние возраста на особенности клинических эффектов некоторых лекарственных препаратов
Класс
Лекарственный препарат
Действие
Эффект старения
Анальгетики
Морфин
Сильный анальгезирующий эффект
↑
Пентазоцин
Анальгетический эффект
↑
Антикоагулянты
Гепарин
Частичное тромбопластиновое время (ЧТВ)
↔
Варфарин
ПВ/МНО (протромбиновое время/международное нормализованное отношение)
↑
Бронходилататоры
Альбутерол
Бронходилатация
↓
Ипратропий
Бронходилатация
↔
Сердечно-сосудистые препараты
Ангиотензин II
блокаторы рецепторов
Пониженное артериальное давление
↑
Дилтиазем
Сильный антигипертензивный эффект
↑
Эналаприл
Сильный антигипертензивный эффект
↑
Фелодипин
Антигипертензивный эффект
↑
Изопротеренол
Учащение пульса
↓
Увеличение фракции выброса
↓
Венодилатация
↓
Нитроглицерин
Венодилатация
↔
Норадреналин
Острая вазоконстрикция
↔
Фенилэфрин
Острая веноконстрикция
↔
Сильный гипертензивный эффект
↔
Празозин
Сильный антигипертензивный эффект
↔
Пропранолол (и другие бета-блокаторы)
Урежение числа сердечных сокращений
↓
Верапамил
Сильный антигипертензивный эффект, замедление внутрисердечной проводимости
↑
Диуретики
Буметанид
Усиление мочевыделения и экскреции натрия
↓
Фуросемид
Снижение восприимчивости к диуретику
↓
Пероральные гипогликемические препараты
Глибенкламид*
Постоянный гипогликемический эффект
↑
Употребление психотропных препаратов
Диазепам
Седация
↑
Дифенгидрамин
Нарушение психомоторных функций
↑
Галоперидол
Сильный седативный эффект
↑
Мидазолам
Активность на электроэнцефалограмме (ЭЭГ)
↑
Седация
↑
Темазепам
Осаночное колебание
↑
Психомоторный эффект
↑
Седация
↑
Тиопентал
Анестезия
↔
Триазолам
Седация
↑
Другие
Атропин
Замедленная эвакуация из желудка
↔
Леводопа
Побочные эффекты
↑
Метоклопрамид
Седация
↔
↔↔ = неизменен; ↑ = увеличен; ↓ = уменьшен.
*Пожилые люди особенно восприимчивы к гипогликемическому действию препаратов, снижающих уровень глюкозы. Гипогликемия может быть довольно проблематичной для диагностирования в случае пожилых пациентов.
Adapted and updated from Cusack BJ, Vestal RE: Clinical pharmacology: Special considerations in the elderly. В Practice of Geriatric Medicine, edited by E Calkins, PJ Davis, and AB Ford. Дэвис и А.Б.Форд, Филадельфия, ВБ Сондерс Кампани, 1986, стр. 115-136; использовано с разрешения.