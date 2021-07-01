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Обзор медикаментозной терапии в пожилом возрасте (Overview of Drug Therapy in Older Adults)

Авторы:J. Mark Ruscin, PharmD, FCCP, BCPS, Southern Illinois University Edwardsville School of Pharmacy;
Sunny A. Linnebur, PharmD, BCPS, BCGP, Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, University of Colorado
Проверено/пересмотрено июл. 2021

Частота назначения лекарственного препарата существенно увеличивается с возрастом. Данные опросов за период 2010–2011 гг. указывают на то, что около 90% людей пожилого возраста регулярно принимают не менее одного лекарства, отпускаемого по рецепту, около 80% регулярно принимают не менее двух лекарств, отпускаемых по рецепту, а 36% принимают не менее пяти лекарств, отпускаемых по рецепту (1). Если учесть применение безрецептурных препаратов и диетических добавок, то эти показатели значительно возрастают. Больше всего лекарств принимают ослабленные пожилые люди, госпитализированные пациенты и жители домов престарелых.

Обеспечить безопасной и, в то же время, эффективной медикаментозной терапией в случае пожилых пациентов весьма сложно по целому ряду причин:

  • Пожилые употребляют больше лекарственных препаратов, чем люди любой другой возрастной группы, что увеличивает риск развития побочных эффектов и лекарственных взаимодействий, и затрудняет соблюдение режима лечения.

  • У них чаще развиваются хронические заболевания, течение которых может усугубляться принимаемыми препаратами, либо нарушать ответную реакцию на препараты.

  • Физиологические ресурсы организма обычно истощаются, особенно при острых и хронических заболеваниях.

  • Старение может изменять фармакодинамику и фармакокинетику препаратов.

  • Пожилые люди имеют меньшую возможность получать или позволить себе приобрести качественные лекарственные препараты.

Существует два основных подхода к оптимизации медикаментозной терапии в случае пожилых пациентов:

  • Прием соответствующих препаратов по показаниям для достижения максимума клинико-экономической эффективности

  • Избегание побочных эффектов лекарственных препаратов путем обеспечения правильной дозировки, прекращения приема ненужных препаратов и избегания взаимодействия с другими препаратами и влияния на сопутствующие заболевания

Так как риск развития побочных эффектов повышен, избыточное назначение препаратов (полипрагмазия) является у людей пожилого возраста одной из основных проблем. Тем не менее, если соответствующие и терапевтически полезные лекарственные препараты показаны, также следует избегать их недостаточно активного применения. (См. также Проблемы пожилых людей, связанные с употреблением лекарственных препаратов [Drug-Related Problems in Older Adults], а также Группы лекарственных средств, которые могут вызвать осложнения от их назначения у пожилых [Drug Categories of Concern in Older Adults]).

Справочные материалы

  1. 1. Qato DM, Wilder J, Schumm LP, et al: Changes in prescription and over-the-counter medication and dietary supplement use among older adults in the United States, 2005 vs 2011. JAMA Intern Med 176(4):473-82, 2016. doi: 10.1001/jamainternmed.2015.8581

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