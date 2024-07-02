Функциональная оценка пожилого водителя

Для безопасного вождения и функциональной оценки для выявления нарушений необходимы адекватные зрительные, двигательные и когнитивные способности. Некоторые из этих оценок могут проводить специалисты первичного звена медико-санитарной помощи, но могут потребоваться и консультации узких специалистов (например, офтальмолога, нейропсихолога, специалистов других узких специальностей, профпатолога и физиотерапевта, специалиста по реабилитации навыков вождения).

Идентифицированные проблемы могут потребовать вмешательств, связанных с вождением, включая реабилитацию навыков вождения, технические средства реабилитации, сообщение в департамент штата по регистрации автотранспортных средств, ограничение или запрет на вождение, или комбинацию вмешательств. Некоторые сложные случаи могут направляться на рассмотрение государственных медицинских консультативных советов.

Важно отметить, что правила продления водительских прав, правила медицинской отчетности в Департамент транспортных средств (DMV) и фактические требования к вождению варьируются в зависимости от штата, внутри самой страны и на международном уровне. При составлении рекомендаций по вождению необходимо знать местные правила лицензирования и руководства. Полезный ресурс в США - Американское общество гериатрии Clinician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers, 4th Edition.

(См. также Обзор о водителях пожилого возраста (Overview of the Older Driver)).

Зрительные функции у водителей старшего возраста Зрительные функции жизненно важны для безопасного вождения. Возрастные и патологические изменения в зрении являются общими и могут способствовать ухудшению вождения. Изменения в процессе старения включают в себя: Снижение освещенности сетчатки (количество света, достигающего сетчатки), остроты зрения, контрастной чувствительности и периферического зрения

Пресбиопию (снижение способности приспосабливаться), что ухудшает восприятие глубины

Снижение способности адаптироваться к световым изменениям и повышение чувствительности к бликам, которые препятствуют ночному вождению Глазные заболевания, обусловленные старением, включают: Возрастную макулодистрофию

Катаракта

Глаукома

Диабетическая ретинопатия Во многих штатах Департамент транспортных средств регулярно проверяет остроту центрального зрения и периферическое зрение при продлении водительских прав; однако эффективность этого подхода в предотвращении дорожно-транспортных происшествий (ДТП) недостаточно задокументирована (1). Большинство штатов требуют 20/40 остроты зрения, по крайней мере, в 1 глазу, для выдачи неограниченной лицензии (допускается ношение очков и контактных линз). Однако в некоторых штатах медицинские работники могут смягчить требования при наличии медицинского обоснования. Кроме того, некоторые штаты разрешили использование биоптиков (систем линз с телескопическим эффектом, прикрепленным к очкам) для людей с сильно пониженным зрением. Пороги горизонтального периферического зрения для обеспечения безопасного вождения широко варьируют в разных штатах – от отсутствия требований до около 140°. Водители старшего возраста часто нуждаются в направлении к офтальмологу для проведения комплексного обследования, если у них имеются проблемы со зрением, связанные с вождением, поскольку лечение может улучшить зрение или предотвратить его дальнейшее ухудшение.

Двигательная функция у водителей старшего возраста Нарушения двигательной функции и слабость связаны с нарушениями при вождении и его прекращением (2, 3). Изменения двигательных функций в процессе старения включают: Снижение гибкости, силы и баланса

Замедление скорости ходьбы и времени реакции Заболевания, которые могут повлиять на моторные функции, включают Неврологические нарушения (например, в результате инсульта, болезни Паркинсона, бокового амиотрофического склероза или опухоли головного мозга)

Диабет, который вызывает сенсомоторное нарушение и/или привел к ампутации

Артриты

Немощность и слабость, вызванные нормальным старением, медицинскими заболеваниями или побочными эффектами лекарств. Оцениваются различные параметры: Моторная скорость равновесия, скорость реакции и координация могут быть оценены при оценке быстрого темпа ходьбы. Пациента просят пройти путь в 3 метра (10 футов), повернуться и пойти назад к отправной точке как можно быстрее. Если пациент ходит с ходунками или тростью, они должны использоваться во время обследования. Время > 9 секунд может указывать на повышенный риск ДТП. Практикующие врачи должны попытаться определить причину нарушения (например, паркинсонизм, артрит), чтобы составить план лечения. (См. также Оценка двигательной функции и Оценка рефлексов).

Диапазон движения должен быть обследован в шейном отделе и во всех суставах верхних и нижних конечностей. Снижение диапазона движения ухудшает способность повернуть голову и исследовать поток движения, особенно в слепой зоне или при движении задним ходом. У пожилых людей должны наблюдаться периферические границы поля зрения ≥ 30° в каждую сторону; если этот диапазон меньше, их следует направить к врачу-физиотерапевту для улучшения диапазона движения, или к специалисту по реабилитации навыков вождения с установкой больших широкоугольных зеркал в автомобиле. Многие новые машины оснащены зеркалами обнаружения слепых зон, чтобы во время смены полосы движения помочь водителям отследить слепую зону. Снижение диапазона движения конечностей может нарушить способность к управлению транспортным средством.

Сила в верхних и нижних конечностях должны быть оценена качественно (в перспективе удовлетворения потребностей управления автотранспортом). Физическую силу можно оценить путем тестирования мышечной силы при физикальном осмотре; снижение силы в правой нижней конечности потенциально нарушает способность управлять педалями и быстро реагировать на дорожные ситуации. (См. также Как оценить мышечную силу.)

Должны быть оценены проприоцепция нижних конечностей и сенсорная функция. Снижение чувствительности, особенно в правой нижней конечности, может ухудшать способность безопасно управлять педалями. (см. также Как оценить чувствительность.)

Следует отметить тремор и другие неврологические нарушения, а также необходимость направления к неврологу. Практикующие врачи должны учитывать двигательные функции не только в связи с вождением транспортного средства, но также и в связи со способностью пациентов садиться в транспортное средство и выходить из него и безопасно функционировать в месте назначения. Вождение – это лишь часть процесса попадания пациента в место назначения. Направление на физиотерапию и эрготерапию может помочь определить, необходимы ли вмешательства для улучшения двигательной функции. Реабилитологи, специализирующиеся на реабилитации навыков вождения, могут предоставить результаты всестороннего обследования двигательных функций, обусловливающих способность к вождению. Рекомендации для людей с моторным дефицитом могут включать использование специализированного, адаптированного оборудования для передвижения (например, оборудование с ручным регулированием, ручки на руль).

Когнитивные функции у водителей старшего возраста Изменения когнитивных функций при старении, которые могут повлиять на вождение, включают: Снижение когнитивных функций, которое влияет на рабочую и/или семантическую память

Замедление скорости обработки информации

Снижение базовых и сложных навыков внимания (например, устойчивого и разделенного внимания)

Снижение способности к целенаправленной деятельности (например, планирование поездки, рабочая память)

Снижение навыков визуальной обработки и восприятия Заболевания (включая употребление лекарств, необходимых для их лечения), которые могут влиять на когнитивные функции, включают: Психологические факторы (например, тревога, депрессия), включая употребление психоактивных веществ

Неврологические расстройства (например, инсульт, болезнь Паркинсона, умеренные когнитивные нарушения, болезнь Альцгеймера и связанные с ними деменции, черепно-мозговая травма, рассеянный склероз)

Нарушения сна

Нарушения со стороны сердца

Сахарный диабет Случаи когнитивных нарушений увеличиваются у людей ≥ 65 лет. Субъекты с когнитивными нарушениями часто не признают своих ограничений, не изменяют и не ограничивают свое вождение и находятся в группе повышенного риска ДТП; этот риск увеличивается пропорционально серьезности заболевания. Люди, понимающие, что их когнитивные функции ограничены, часто меняют процесс вождения таким образом, чтобы лучше адаптироваться к этим ограничениям (например, водят машину в знакомых местах, в менее напряженное время дня, в дневные часы), что приводит к более безопасному вождению. Хотя не было обнаружено ни одного скринингового теста для полного и точного прогнозирования безопасности вождения, некоторые из них способны обеспечить некоторый уровень предсказуемости в отношении потенциальной возможности нарушения вождения у пожилых людей, могут проводиться в кабинете лечащего врача и использовать для определения тех, кому может потребоваться направление к специалисту по реабилитации вождения. Улучшить точность прогноза помогают комбинации некоторых из следующих скрининговых тестов: Тест рисования часов Фройнда: Этот краткий тест используется для оценки зрительного восприятия, визуально-пространственных навыков, избирательного внимания, семантической памяти и исполнительных навыков. Оценка 4 и ниже указывает на потенциальные проблемы, связанные с вождением.

Тест прокладывания пути (Тrail-Making Test): Эти тесты используются для оценки внимания и визуального сканирования. Часть А легче и всегда должна быть дана до части В. Часть B является более трудной и оценивает разделенное внимание и исполнительные функции. Для водителей с ненадлежащей оценкой части В (например, > 180 секунд) может рассматриваться применение более специализированного тестирования по вождению, проводимого специалистом по реабилитации навыков вождения.

Краткая шкала оценки психического статуса (Mini-Mental State Examination): Исследование психического состояния проводится для скрининга когнитивных нарушений. Однако, этот тест не был утвержден для использования при определении права на вождение, и эксперты по безопасности дорожного движения не пришли к единому соглашению, является ли он полезным для этой цели.

Лабиринтные тесты: Различные лабиринтные тесты (например, лабиринтный тест Снэллгроув) требуют от людей перемещения по лабиринту, напечатанному на бумаге. Эти тесты помогают оценить способность к визуальному поиску и исполнительным навыкам.

Монреальская когнитивная шкала (MoCA): этот тест из 30 пунктов используется для выявления умеренных когнитивных нарушений у пожилых людей путем тестирования внимания, концентрации, исполнительных функций, памяти, языка, пространственно-зрительных навыков, абстрактного мышления, расчета и ориентации. Низкие показатели были связаны с повышенным риском нарушения навыков вождения. Следует отметить, что для тестового исследования MoCA врачи должны быть обучены и сертифицированы. Мультимодельные подходы, включающие комбинацию скрининговых тестов, более эффективны для прогнозирования способности к вождению у пожилых людей с медицинскими нарушениями, но ни один из этих подходов не является прогностически точным на 100% (4). Большинство этих мультимодельных инструментов скрининга (например, расчет вероятности деменции или инсульта, 4К [Критическое мышление, Креативность, Коллаборация, Коммуникация]) легко применяются в большинстве амбулаторных учреждений и дают оценку результата, лучше прогнозирующую риск небезопасного вождения и необходимость вмешательства в процесс вождения автомобиля. Дополнительную информацию о мультимодельных подходах можно найти в Руководстве для врачей по оценке и консультированию пожилых водителей, 4-е издание [Clinician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers, 4th Edition] Американского гериатрического сообщества. Люди с незначительным когнитивным нарушением могут обратиться к профпатологам или логопедам, чтобы с помощью различных методик улучшить свои функции (например, стратегии компенсации). Кроме того, показанием для направления может быть проведение нейропсихологической оценки, что поможет определить основные диагнозы и дальнейшие рекомендации. Клинический калькулятор Задача рисования часов (скрининг нарушений когнитивных функций) Справочные материалы 1. Desapriya E, Wijeratne H, Subzwari S, et al. Vision screening of older drivers for preventing road traffic injuries and fatalities. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(3):CD006252. Published 2011 Mar 16. doi:10.1002/14651858.CD006252.pub3 2. Ng LS, Guralnik JM, Man C, et al. Association of Physical Function With Driving Space and Crashes Among Older Adults. Gerontologist. 2020;60(1):69-79. doi:10.1093/geront/gny178 3. Mielenz TJ, Jia H, DiGuiseppi CG, et al. Frailty and poor physical functioning as risk factors for driving cessation. Front Public Health. 2024;12:1298539. Published 2024 May 3. doi:10.3389/fpubh.2024.1298539 4. Hird MA, Egeto P, Fischer CE, Naglie G, Schweizer TA. A Systematic Review and Meta-Analysis of On-Road Simulator and Cognitive Driving Assessment in Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment. J Alzheimers Dis. 2016;53(2):713-729. doi:10.3233/JAD-160276