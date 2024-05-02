Тромбоцитопения: другие причины

Гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ) встречается у менее 1% пациентов, получавших нефракционированный гепарин. Гепарин-индуцированная тромбоцитопения может возникать даже при очень низких дозах гепарина (например, при использовании в качестве промывки при сохранении внутривенного или внутриартериального катетера открытым). Этот механизм, как правило, является иммунологическим.

Кровотечение возникает редко; чаще образуется чрезмерное скопление тромбоцитов, приводящее к закупорке сосудов, которая приводит к артериальному и венозному тромбозу и может быть опасна для жизни (например, тромбоэмболические окклюзии артерий конечностей, инсульт, острый инфаркт миокарда).

Следует немедленно прекратить введение гепарина любому пациенту, у которого развивается тромбоцитопения и возникает новый тромбоз или у которого количество тромбоцитов снижается более чем на 50% до получения результатов тестов, проведенных для обнаружения антител к гепарину, связанных с тромбоцитарным фактором 4.

Антикоагуляцию с применением негепариновых антикоагулянтов (например, аргатробан, бивалирудин, фондапаринукс) необходимо заместить, по крайней мере, до восстановления тромбоцитов.

Низкомолекулярный гепарин (НМГ) является менее иммуногенным, чем нефракционированный гепарин, но он не может быть использован для антикоагуляции пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией, поскольку большинство антител ГИТ перекрестно реагируют с НМГ. Фондапаринукс является приемлемой альтернативой для многих пациентов, но, учитывая его длительный 17-часовой период полувыведения, он не подходит для тех пациентов, которым может вскоре понадобится процедура, или имеющим высокий риск кровотечения. Варфарин не следует заменять на гепарин у пациентов с гепарин-индуцированной тромбоцитопенией. У пациентов, которым требуется последующая антикоагулянтная терапия варфарином, применение варфарина следует начинать только после восстановления количества тромбоцитов.

У некоторых пациентов с ГИТ можно рассмотреть применение пероральных антикоагулянтов прямого действия (апиксабан, ривароксабан).