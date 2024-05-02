Приобретенная дисфункция тромбоцитов, которая достаточно распространена, может быть вызвана аспирином, другими нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) и системными нарушениями.
(См. также Обзор тромботических заболеваний (Platelet Disorders)).
Приобретенные аномалии тромбоцитарной функции очень похожи. Причины включают:
Медицинские препараты
Системные заболевания
Экстракорпоральное кровообращение
Приобретенная дисфункция тромбоцитов подозревается и диагностируется, когда у пациента наблюдается нетипичное или длительное кровотечение, а другие возможные диагнозы (например, тромбоцитопения, нарушения свертываемости) исключены. Изучение агрегации тромбоцитов не требуется.
Медицинские препараты
Дисфункцию тромбоцитов могут вызывать аспирин и другие НПВП, ингибиторы P2Y12 аденозин дифосфат(АДФ)-рецепторов тромбоцитов (например, клопидогрель, прасугрель, тикагрелор), а также ингибиторы рецепторов гликопротеина IIb/IIIa (например, абциксимаб, эптифибатид, тирофибан). Иногда это происходит случайно (например, когда препараты предназначены для снятия боли и воспаления), а иногда и в терапевтических целях (например, когда аспирин или ингибиторы P2Y12 используются для профилактики инсульта или коронарного тромбоза).
Аспирин и НПВС предотвращают производство циклооксигеназопосредованного тромбоксана A2. Эффект аспирина длится 5–7 дней, а эффект НПВП – менее суток. Аспирин немного увеличивает кровотечение у здоровых людей, но он также может заметно увеличить кровотечение у пациентов старшего возраста, а также тех, у кого имеется сопутствующая дисфункция тромбоцитов или тяжелое нарушение коагуляции (например, у пациентов, получавших гепарин, или у пациентов с тяжелой формой гемофилии). АспиринКлопидогрел, прасугрель и тикагрелор могут заметно снизить функцию тромбоцитов и увеличить кровотечение.
Ряд других лекарств также может привести к дисфункции тромбоцитов (1).
Системные заболевания
Многие нарушения (например, миелопролиферативное новообразование, миелодиспластические нарушения, уремиия, макроглобулинемия, множественная миеломная болезнь, цирроз, системная красная волчанка) могут ухудшить функцию тромбоцитов.
Из системных заболеваний, вероятно, наиболее распространенным и значимым является уремия; это заболевание через неизвестные механизмы продлевает продолжительность кровотечения. Если кровотечение у пациентов с уремией наблюдается клинически, то оно может быть уменьшено с помощью интенсивного диализа, применения криопреципитата или введения десмопрессина. При необходимости повышение концентрации гемоглобина до > 10 г/дл (> 100 г/л) путем переливания крови или введения эритропоэтина также может уменьшить кровотечение. Высококачественные данные об эффективности этих альтернатив отсутствуют.
Экстракорпоральное кровообращение
Поскольку во время искусственного кровообращения кровь циркулирует через обходной путь насоса оксигенатора, тромбоциты могут стать дисфункциональными, что продлевает кровотечение. Механизм представляет собой активацию фибринолиза на поверхности тромбоцитов с результирующей потерей гликопротеина Ib/IX связывающего места для фактора Виллебранда. Независимо от количества тромбоцитов, у пациентов с чрезмерным кровотечением после процедуры с применением искусственного кровообращения часто переливают тромбоциты; это слабая рекомендация AABB (ранее Американская ассоциация банков крови), основанная на доказательствах очень низкого качества (2). Назначение антифибринолитических агентов во время шунта может сохранить функцию тромбоцитов и снизить потребность в переливании (3).
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