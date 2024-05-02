Приобретенная дисфункция тромбоцитов

Дисфункцию тромбоцитов могут вызывать аспирин и другие НПВП, ингибиторы P2Y12 аденозин дифосфат(АДФ)-рецепторов тромбоцитов (например, клопидогрель, прасугрель, тикагрелор), а также ингибиторы рецепторов гликопротеина IIb/IIIa (например, абциксимаб, эптифибатид, тирофибан). Иногда это происходит случайно (например, когда препараты предназначены для снятия боли и воспаления), а иногда и в терапевтических целях (например, когда аспирин или ингибиторы P2Y12 используются для профилактики инсульта или коронарного тромбоза).

Аспирин и НПВС предотвращают производство циклооксигеназопосредованного тромбоксана A2. Эффект аспирина длится 5–7 дней, а эффект НПВП – менее суток. Аспирин немного увеличивает кровотечение у здоровых людей, но он также может заметно увеличить кровотечение у пациентов старшего возраста, а также тех, у кого имеется сопутствующая дисфункция тромбоцитов или тяжелое нарушение коагуляции (например, у пациентов, получавших гепарин, или у пациентов с тяжелой формой гемофилии). АспиринКлопидогрел, прасугрель и тикагрелор могут заметно снизить функцию тромбоцитов и увеличить кровотечение.

Ряд других лекарств также может привести к дисфункции тромбоцитов (1).