Терапевтический аферез

Терапевтический плазмаферез удаляет плазменные компоненты из крови. Сепаратор клеток крови извлекает плазму пациента и возвращает эритроциты и тромбоциты в плазму или плазмозамещающую жидкость; для этой цели 5% альбумин предпочтительнее свежезамороженной плазмы (за исключением применения для пациентов с тромботической тромбоцитопенической пурпурой), так как вызывает меньше побочных реакций и не передает инфекций. Терапевтический плазмаферез напоминает диализ, но, кроме того, он может удалять связанные с белком токсические вещества. Обмен одного объема плазмы убирает около 65% таких компонентов.

Для максимальной пользы плазмаферез необходимо использовать при заболеваниях, когда плазма содержит известные патогенные субстанции и плазмаферез может удалять эти субстанции быстрее, чем организм производит их. К примеру, при быстропрогрессирующих аутоиммунных заболеваниях плазмаферез может применяться для удаления вредных плазменных компонентов (например, криоглобулинов, антигломерулярных антител), в то время как иммуносупрессивные или цитотоксические препараты нарушают их будущее производство.

Есть многочисленные, сложные признаки. Клиницисты обычно следуют Рекомендациям по использованию терапевтического афереза ​​в клинической практике Американского общества афереза (1). Частота плазмафереза, объем удаленной плазмы, тип замещающего раствора и другие параметры индивидуальны.

Во время афереза ЛПНП холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) селективно удаляется из плазмы путем адсорбции на колонке.

При фотоферезе мононуклеарные клетки селективно удаляют центрифугированием и обрабатывают фотоактивируемыми препаратами (например, 8-метоксипсораленом), которые затем активируют под воздействием ультрафиолета. Фотоферез — это один из видов иммуномодулирующей терапии.

При иммуноадсорбции антитело или антиген удаляют из плазмы путем объединения с антигеном или антителом, выбранными для связывания целевого антитела или антигена на колонке.

Осложнения во время замещения плазмы подобны осложнениям во время терапевтического плазмофереза.