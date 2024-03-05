Аферез – это процесс разделения клеточных и растворимых компонентов крови с помощью прибора. Аферез часто проводится на донорах, цельная кровь которых центрифугируется для получения отдельных компонентов крови (например, эритроцитов, тромбоцитов, плазмы, исходя от разницы в плотности) для использования при переливании крови различным пациентам. Аферез также может быть использован для лечения различных заболеваний (1).
Терапевтический аферез включает плазмаферез и цитаферез.
Аферез обычно хорошо переносится здоровыми донорами. Однако, имеется множество небольших и несколько крупных рисков.
Установка внутривенных катетеров, необходимых для проведения афереза, может вызывать осложнения (кровотечение, инфекции, пневмоторакс).
Цитратный антикоагулянт может снижать содержание ионизированного кальция в сыворотке крови.
Замена плазмы пациента коллоидным раствором (например, 5% альбумин или свежезамороженная плазма не заменяет IgG и факторы свертывания крови).
Большинство осложнений можно контролировать при помощи пристального наблюдения за состоянием больного и проведения необходимых процедур, хотя иногда и возникают некоторые тяжелые реакции и отдельные смертельные случаи.
Плазмаферез
Плазмаферез – это процесс отделения плазмы от крови, обычно путем центрифугирования или фильтрации. Плазмаферез часто проводится здоровым донорам, для получения исключительно плазмы, которая используется для переливания пациентам или в качестве источника препаратов плазмы (например, альбумина, фактора свертывания крови), полученных из плазмы, собранной из тысяч донорских единиц. В связи с тем, что доноры, как правило, сдают плазму крови в количестве не более 1 единицы (около 500 мл) и при этом должны иметь удовлетворительное состояние здоровья, необходимость в замещении изъятой плазмы отсутствует.
Для удаления определенных патологических метаболитов (например, аутоантител, иммунных комплексов), циркулирующих в плазме, проводят также терапевтический плазмаферез. Поскольку большие объемы плазмы должны быть удалены, пациентам переливают плазму от здоровых доноров; этот процесс называется замещение плазмы.
Плазмаферез
Терапевтический плазмаферез удаляет плазменные компоненты из крови. Сепаратор клеток крови извлекает плазму пациента и возвращает эритроциты и тромбоциты в плазму или плазмозамещающую жидкость; для этой цели 5% альбумин предпочтительнее свежезамороженной плазмы (за исключением применения для пациентов с тромботической тромбоцитопенической пурпурой), так как вызывает меньше побочных реакций и не передает инфекций. Терапевтический плазмаферез напоминает диализ, но, кроме того, он может удалять связанные с белком токсические вещества. Обмен одного объема плазмы убирает около 65% таких компонентов.
Для максимальной пользы плазмаферез необходимо использовать при заболеваниях, когда плазма содержит известные патогенные субстанции и плазмаферез может удалять эти субстанции быстрее, чем организм производит их. К примеру, при быстропрогрессирующих аутоиммунных заболеваниях плазмаферез может применяться для удаления вредных плазменных компонентов (например, криоглобулинов, антигломерулярных антител), в то время как иммуносупрессивные или цитотоксические препараты нарушают их будущее производство.
Есть многочисленные, сложные признаки. Клиницисты обычно следуют Рекомендациям по использованию терапевтического афереза в клинической практике Американского общества афереза (1). Частота плазмафереза, объем удаленной плазмы, тип замещающего раствора и другие параметры индивидуальны.
Во время афереза ЛПНП холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) селективно удаляется из плазмы путем адсорбции на колонке.
При фотоферезе мононуклеарные клетки селективно удаляют центрифугированием и обрабатывают фотоактивируемыми препаратами (например, 8-метоксипсораленом), которые затем активируют под воздействием ультрафиолета. Фотоферез — это один из видов иммуномодулирующей терапии.
При иммуноадсорбции антитело или антиген удаляют из плазмы путем объединения с антигеном или антителом, выбранными для связывания целевого антитела или антигена на колонке.
Осложнения во время замещения плазмы подобны осложнениям во время терапевтического плазмофереза.
Цитаферез
При цитаферезе клеточные компоненты крови (например, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) разделяются. Цитаферез часто проводится на донорской крови, так что каждый компонент может быть передан разным реципиентам. Цитаферез также может быть выполнен при помощи терапевтических методов для удаления избыточных или дефектных клеточных компонентов.
Терапевтический цитаферез
Терапевтический цитаферез удаляет клеточные компоненты из крови, возвращая плазму.
Он наиболее часто применяется для удаления дефектных эритроцитов и замены их на нормальные у пациентов с серповидно-клеточной болезнью в следующих состояниях:
Острый грудной синдром
Инсульт
Беременность
Частые тяжелые серповидно-клеточные кризы
При помощи обменного переливания эритроцитов достигается уровень гемоглобина S < 30% без риска повышения вязкости крови, который может сопровождать обычные трансфузии по причине повышения гематокрита.
Терапевтический цитаферез можно также применять для снижения выраженного тромбоцитоза или лейкоцитоза (циторедукция) при остром лейкозе или на поздних стадиях или в фазе бластного криза при хроническом миелолейкозе, когда имеется риск развития кровотечения, тромбоза, легочных или церебральных осложнений, вызванных высоким лейкоцитозом (лейкостаз).
Терапевтическое удаление тромбоцитов (тромбоцитоферез) особенно эффективно при эссенциальной тромбоцитемии, потому что тромбоциты не замещаются так же быстро, как лейкоциты. Одна или две процедуры могут уменьшить количество тромбоцитов до низкого уровня, однако эффект является временным и количество тромбоцитов не восстанавливается до нормального.
Терапевтическое удаление лейкоцитов (лейкаферез) позволяет удалять килограммы лейкоконцентрата за небольшое число процедур, что часто ослабляет лейкостаз. Однако, снижение количества лейкоцитов происходит только в мягкой форме и на короткое время.
Другие показания для применения цитафереза включают:
Забор стволовых клеток периферической крови для аутологичной или аллогенной реконструкции костного мозга (альтернатива трансплантации костного мозга)
Забор лимфоцитов для использования в иммунотерапии при онкологической терапии (адоптивная иммунотерапия)
Справочные материалы
1. Connelly-Smith L, Alquist CR, Aqui NA, et al. Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice - Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Ninth Special Issue. J Clin Apher 2023;38(2):77-278. doi:10.1002/jca.22043