Продукция эритроцитов

1. Mock DM, Lankford GL, Widness JA, Burmeister LF, Kahn D, Strauss RG: Measurement of red cell survival using biotin-labeled red cells: validation against 51Cr-labeled red cells. Transfusion 1999;39(2):156-162. doi:10.1046/j.1537-2995.1999.39299154729.x