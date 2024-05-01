Продукция эритроцитов (эритропоэз) осуществляется в костном мозге под контролем гормона эритропоэтина . Перитубулярные интерстициальные фибробласты почек вырабатывают эритропоэтин в ответ на снижение доставки кислорода (например, при анемии или гипоксии). Помимо эритропоэтина для эритропоэза необходимы достаточные количества субстратов, в основном железа, витамина B12, фолиевой кислоты и гема.
Продолжительность существования эритроцитов – около 120 дней (1). Затем они теряют клеточные мембраны и в значительной степени выводятся из кровообращения фагоцитирующими клетками селезенки, а также печени. Гемоглобин (Hb) разрушается в первую очередь под действием системы гемоксидазы с сохранением (и последующей повторной утилизацией) железа, деградацией гема до билирубина посредством серий ферментативных реакций и повторной утилизацией аминокислот. Поддержание постоянного количества эритроцитов требует ежедневного обновления 1/120 клеток; незрелые эритроциты (ретикулоциты) поступают в кровоток постоянно и составляют от 0,5 до 2,5% периферической популяции эритроцитов у взрослых.
С возрастом уровень гемоглобина и гематокрит (Hct) несколько снижаются, но не ниже нормальных значений. У женщин репродуктивного возраста самой частой причиной более низких уровней эритроцитов является дефицит железа из-за хронической кровопотери в результате менструации.
Справочные материалы
1. Mock DM, Lankford GL, Widness JA, Burmeister LF, Kahn D, Strauss RG: Measurement of red cell survival using biotin-labeled red cells: validation against 51Cr-labeled red cells. Transfusion 1999;39(2):156-162. doi:10.1046/j.1537-2995.1999.39299154729.x