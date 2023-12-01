Истинная полицитемия

При истинной полицитемии отмечается усиленная пролиферация эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и тромбоцитов. Таким образом, истинная полицитэмия является панмиелозом из-за повышения количества всех 3 видов клеток в периферической крови. Усиленная продукция эритроцитов называется эритроцитозом; изолированный эритроцитоз может наблюдаться при истиной полицитемии, однако чаще он возникает по другим причинам (см. вторичный эритроцитоз). При истинной полицитемии выработка эритроцитов происходит независимо от уровня сывороточного эритропоэтина, который обычно низкий, но может быть нормальным. Однако поскольку рецептор тромбопоэтина является единственным рецептором фактора роста в гемопоэтических стволовых клетках, тромбоцитоз может произойти до эритроцитоза.

Внекостномозговое кроветворение может наблюдаться в селезенке, печени и других органах, которые могут служить местом образования клеток крови. При истинной полицитемии, в отличие от вторичного эритроцитоза, увеличение эритроцитарной массы часто первоначально маскируется увеличением объема плазмы, из-за этого показатели гематокрита остаются в пределах нормы. Это особенно относится к женщинам, у которых наиболее часто может присутствовать тромбоз печеночной вены и нормальный показатель гематокрита.

При истинной полицитемии абсорбция железа увеличивается вследствие подавления продукции гепсидина. При наличии дефицита железа любого типа эритроциты становятся все меньше (микроцитоз), поскольку концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC) сохраняется за счет объема эритроцитов (средний объем эритроцитов [MCV]). Хотя у пациентов с дефицитом железа, вызванным другими причинами, развивается анемия, у пациентов с истинной полицитемией увеличивается выработка эритроцитов, и, таким образом, даже при первоначальном дефиците железа у пациентов с истинной полицитемией может быть нормальный уровень гематокрита, но повышенное количество эритроцитов и микроцитарный индекс эритроцитов; такое сочетание изменений анализа крови является отличительным признаком истинной полицитемии.

В конце концов, примерно у 10-15% пациентов прогрессирование заболевания приводит к синдрому, похожему на первичный миелофиброз, но с лучшей выживаемостью.

Преобразование в острый лейкоз редко и для его развития может потребоваться много лет. Риск трансформации увеличивается при воздействии алкилирующих агентов, таких как хлорамбуцил и бусульфан, радиоактивный фосфор (в основном имеющий историческое значение) и гидроксимочевина. Острый лейкоз чаще встречается у мужчин, особенно старше 60 лет.

Генетические факторы Истинная полицитемия вызвана мутацией в гемопоэтической стволовой клетке. За подавляющую часть случаев истинной полицитемии ответственны мутации гена янус-киназы 2 (JAK2). JAK2 относится к семейству ферментов тирозинкиназ класса I и участвует в передаче сигнала от рецепторов эритропоэтина, тромбопоэтина и гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (Г-КСФ). В частности, мутации в JAK2V617F или мутации экзона 12 в JAK2 обнаруживаются у 95% пациентов с истинной полицитемией. Мутации кальретикулина (CALR) редко обнаруживаются у пациентов с истинной полицитемией, у которых отсутствует мутация JAK2, а мутации лимфоцитарного адаптерного белка (LNK) были обнаружены у пациентов с изолированным эритроцитозом. Эти мутации приводят к стойкой активации JAK2-киназы, что вызывает избыточную пролиферацию клеток, независимую от эритропоэтина.