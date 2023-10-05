Обзоры лейкемии (Overview of Leukemia)

Лейкоз представляет собой злокачественное заболевание, характеризующееся производством избыточного количества незрелых или аномальных лейкоцитов, что в конечном итоге приводит к подавлению производства нормальных клеток крови и вызывает симптомы, связанные с цитопенией.

Злокачественная трансформация, как правило, происходит на уровне плюрипотентных стволовых клеток, хотя иногда и в коммитированных стволовых клетках, у которых ограниченная способность к самообновлению. Патологическая пролиферация, клональная экспансия, аберрантная дифференциация и угнетение апоптоза (программируемой клеточной гибели) приводят к замещению нормальных элементов крови опухолевыми клетками.

По оценкам Американского онкологического общества в Соединенных Штатах в 2023 году количество новых случаев лейкемии (всех типов) у взрослых и детей составляло около 60 000, из них около 24 000 со смертельным исходом.

Факторы риска возникновения лейкемии Риск развития лейкозов повышается при: Наличие в анамнезе воздействия ионизирующего излучения (например, после атомной бомбардировки в Нагасаки и Хиросиме) или химических соединений (например, бензола, некоторых пестицидов, полиароматических карбонатов, содержащихся в табачном дыме) – все эти воздействия могут привести к возникновению острой лейкемии.

Лечение определенными антинеопластическими препаратами, включая алкилирующие агенты, ингибиторы топоизомеразы II и поддерживающую терапию леналидомидом после трансплантации аутогенных стволовых клеток с мелфалансодержащими схемами подготовки к трансплантации при множественной миеломе, может привести к возникновению определенного типа острого миелоидного лейкоза, который называется t-ОМЛ или связанный с лечением ОМЛ

Заражение вирусом (например, Т-лимфотропным вирусом человека 1 при 2 типов, вирусом Эпштейна-Барр) в редких случаях может вызвать определенные формы ОЛЛ; это характерно преимущественно для регионов, в которых подобные заражения являются распространенным явлением, например, в регионах Азии и Африки.

Анамнез предшествующих гематологических нарушений, в том числе миелодиспластических синдромов, а также миелопролиферативных новообразований, которые могут привести к развитию ОМЛ

Существующие генетические состояния (например, анемия Фанкони, синдром Блума, атаксия-телеангиэктазия, синдром Дауна, пигментная ксеродермия, синдром Ли-Фраумени), которые могут предрасполагать к острому миелоидному лейкозу и острому лимфобластному лейкозу.