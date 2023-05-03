Диспротеинемия, вызывающая сосудистую пурпуру

Амилоидоз вызывает отложение амилоида в сосудах кожи и подкожной клетчатки, что может увеличить хрупкость сосудов, вызывая пурпуру. Пурпура, как правило, возникает в области верхних конечностей в отличие от иммунной тромбоцитопении, при которой пурпура возникает главным образом в области нижних конечностей. Важным клиническим признаком амилоидоза является периорбитальная пурпура или пурпурная сыпь, которая развивается у нетромбоцитопенических пациентов после мягкого поглаживания кожи.

У некоторых пациентов с амилоидозом присутствует макроглоссия (увеличенный язык) и могут наблюдатся амилоидные отложения на плечах и на коже.

У некоторых пациентов коагуляционный фактор Х поглощается амилоидом посредством адсорбации (адсорбируется) и его уровень в крови становится недостаточным, но эта недостаточность обычно не является причиной кровотечения.

Макроглоссия Скрыть подробности На этой фотографии показан пациент с системным амилоидозом и макроглоссией. Язык выпячивается в углах рта, на его дорсальной поверхности можно увидеть отпечатки от верхних зубов. © Springer Science+Business Media

У большинства пациентов наблюдается повышенный уровень свободных легких цепей в сыворотке.

Диагностика амилоидоза проводится при помощи биопсии ткани (например, с помощью двойного лучепреломления при окрашивании пораженной ткани конго красным или аспирации брюшной жировой ткани)