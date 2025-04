Диспротеинемия, вызывающая сосудистую пурпуру

На этом изображении показана криоглобулинемия, которая проявляется в виде акрального геморрагического некроза, пальпируемой пурпуры, сетчатой мраморной кожи и язв ног.

By permission of the publisher. From Deitcher S. In Atlas of Clinical Hematology. Edited by JO Armitage. Philadelphia, Current Medicine, 2004.