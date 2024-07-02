Многие опухолевые клетки вырабатывают молекулы, ассоциированные с раком или специфичные для рака, обычно пептиды, которые могут выделяться в кровь или находятся на поверхности клетки. Любая молекула, способная распознаваться иммунной системой и вызывать иммунный ответ, считается антигенной. Ассоциированные с раком или специфичные для рака антигены были выявлены в большинстве видов рака человека, включая лимфому Беркитта, нейробластому, меланому, остеосаркому, почечноклеточный рак, рак молочной железы, рак предстательной железы, рак легких и рак толстой кишки. Ключевая роль иммунной системы заключается в обнаружении этих антигенов и последующей таргетной эрадикации. Однако иммунный ответ на опухолевые антигены различается и часто недостаточен для предотвращения роста опухоли (см. также Ответ организма на развитие опухоли).

Опухоль-ассоциированные антигены (ОАА) лишь относительно специфичны для опухолевые клеток.

Опухоль-специфические антигены (ОСА) являются уникальными у опухолевых клеток.

TSA и TAA обычно представляют собой части внутриклеточных молекул, экспрессируемых на поверхности клетки, часто связанных с молекулами, кодируемыми генами главного комплекса гистосовместимости или человеческого лейкоцитарного антигена (HLA). Однако некоторые антигены с селективной экспрессией на поверхности опухолевых клеток не связаны с основным комплексом гистосовместимости и могут быть кандидатами для терапевтического таргетинга. К ним относятся:

Мезотелин, который сверхэкспрессируется в различных опухолевых клетках, но также в нормальных мезотелиальных клетках

Клаудин 18.2, который экспрессируется в значительной части случаев рака желудка, а также в опухолях поджелудочной железы, пищевода, яичников и легких

К предположительным механизмам формирования опухолевых антигенов относят:

Внедрение новой генетической информации с вирусными частицами (например, белки папилломавируса человека Е6 и Е7 при раке шейки матки)

Изменение канцерогенами онкогенов или генов, подавляющих опухоли, что приводит к образованию неоантигенов (новые последовательности белков или накопление белков, которые в норме не экспрессируются или экспрессируются в очень малых количествах, такие как ras или p53) путем непосредственого образования новых последовательностей белков или индуцирования их накопления

Развитие мутаций в различных генах, не связанных напрямую с опухолевыми супрессорами или онкогенами и вызывающих появление на поверхности клеток опухолеспецифических неоантигенов.

Развитие аномально высокого уровня протеинов, которые в норме присутствуют в гораздо меньших количествах (например, простат-специфический антиген, меланома-ассоциированные антигены) или экспрессируются только в период эмбрионального развития (раковый эмбриональный антиген)

Экспонирование антигенов, в норме скрытых в клеточной мембране, в связи с нарушением гомеостаза мембраны в опухолевых клетках

Высвобождение антигенов, в норме заключенных внутри клетки или ее органелл, при гибели опухолевой клетки

Некоторые данные свидетельствуют о связи иммунного ответа у больных раком с мутациями в опухолевых клетках (1, 2, 3).