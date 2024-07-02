Иммунотерапия рака

При пассивной клеточной иммунотерапии специфические эффекторные клетки непосредственно вводят больному без дополнительной стимуляции их выработки в организме пациента.

Лимфокин-активируемые клетки-киллеры (LAK) производятся из Т-клеток пациента или NK-клеток, которые извлекаются из крови и выращиваются в системе клеточной культуры с лимфокиновым интерлейкином-2 (ИЛ-2). Полученные LAK-клетки затем возвращаются в кровоток пациента. или могут быть введены в опухоль. Исследования на животных показали, что клетки LAK более эффективны против раковых клеток, чем эндогенные Т-клетки, предположительно из-за их большего количества. Клинические испытания ЛАК-клеток у людей продолжаются, но этот подход не получил широкого распространения и, как правило, считается менее эффективным, чем другие виды клеточной терапии (1, 2, 3, 4).

Лимфоциты, инфильтрирующие опухоль (TIL), могут обладать большей противораковой активностью, чем клетки LAK. Эти клетки выращивают в культуре подобно LAK-клеткам. Однако клетки-предшественники состоят из Т-клеток, выделенных из резецированной опухолевой ткани. Этот процесс теоретически обеспечивает получение Т-клеточной линии, обладающей большей специфичностью по отношению к опухоли, чем клетки, полученные из кровяного русла. Клинические исследования показали многообещающие результаты (5).

Генетически модифицированные Т-клетки могут экспрессировать:

В отличие от Т-клеток с ТКР, Т-клетки с ХАР различают только относительно крупные белки на поверхности опухолевых клеток. Таким образом, ХАР-Т-клетки и ТКР-Т-клетки открывают дополнительные возможности в лечении рака.

Одновременное применение интерферона увеличивает экспрессию антигенов главного комплекса гистосовместимости (МНС) и ОАА на опухолевых клетках, тем самым повышая степень уничтожения опухолевых клеток введенными эффекторными клетками.