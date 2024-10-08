Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ)

Клинические и аналитические критерии

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз может быть диагностирован при наличии мутации в известном HLH-ассоциированном гене, обуславливающем данное заболевание, или, если соблюдаются, по крайней мере, 5 из 8 диагностических критериев протокола ГЛГ (HLH)-2004 (1, 2):

Лихорадка (максимальный подъем температуры тела > 38,5° C на протяжении > 7 дней)

Спленомегалия (селезенка пальпируется > 3 см ниже края реберной дуги)

Цитопения с вовлечением > 2 клеточных ростков (гемаглобин < 9 г/дл [90 г/л], абсолютное количество нейтрофилов < 100/мкл [0,10 × 10 9 /л], тромбоциты < 100 000/мкл [100 × 10 9 /л])

Гипертриглицеридемия (уровень триглицеридов натощак > 177 мг/дл [2,0 ммоль/л] или превышение возрастной нормы на > 3 стандартных отклонений [СО]) или гипофибриногенемия (фибриноген < 150 мг/дл [1,5 г/л] или снижение возрастной нормы на > 3 СО)

Гемофагоцитоз (в биоптатах костного мозга, селезенки или лимфатических узлов)

Снижение или отсутствие активности естественных киллеров

Ферритин в сыворотке > 500 нг/мл (> 1123,5 нг/мл)

Повышенные уровни растворимого интерлейкина-2 (CD25) (> 2400 Ед/мл или очень высокие для своего возраста)

Генетические мутации, связанные с ГЛГ, включают

PRF1

RAB27

STX11

STXBP2

UNC13D

XLP

Поскольку некоторые из этих тестов не имеют широкого применения, а поскольку ГЛГ не относится к распространенным заболеваниям, пациенты, как правило, обращаются в специализированные центры (specialized centers) с целью верификации диагноза.

Генетическое тестирование рекомендуется для выявления первичных мутаций ГЛГ, а также мутаций, характерных для иммунной дисрегуляции (3).

Семейные и приобретенные формы различаются только по семейной истории или генетическому тестированию.