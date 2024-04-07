При наличии подозрения диагностика данного типа гемолитической анемии включает в себя:

Мазок периферической крови

Электрофорез гемоглобина

Исследование структуры ДНК (пренатальная диагностика)

Малую талассемии обычно выявляют при проведении рутинного мазка периферической крови и развернутого анализа крови, когда обнаруживают микроцитарную анемию и повышенное количество эритроцитов. При желании, диагноз малой бета-талассемии может быть подтвержден с помощью количественных исследований структуры гемоглобина. Вмешательство не требуется. У женщин анемия может усугубляться беременностью.

Более тяжелую талассемию следует подозревать у пациентов с отягощенным наследственным анамнезом, при наличии характерных клинических симптомов или микроцитарной гемолитической анемии. При подозрении на талассемию проводят лабораторные тесты на выявление микроцитарной и гемолитической анемии и количественный анализ гемоглобина (электрофорез гемоглобина). Характерно повышение уровня билирубина, железа и ферритина в сыворотке крови.

При альфа-талассемиях процентное содержание Hb F и Hb A2 обычно в пределах нормы, выявление одного или двух дефектных генов, характерных для талассемии, производится с помощью генетических тестов. Диагноз часто ставится путём исключения других причин микроцитарной анемии.

При большой бета-талассемии наблюдается тяжелая анемия, часто со снижением уровня гемоглобина ≤ 6 г/дл (≤ 60 гр/л). Количество эритроцитов повышено по отношению к гемоглобину, и клетки очень микроцитарны. Диагностика основана на исследовании мазка периферической крови, в котором обнаруживается множество ядросодержащих эритробластов, мишеневидных клеток, небольших бледноокрашенных эритроцитов, а также характерна точечная или диффузная зернистость базофилов.

При количественном анализе структуры гемоглобина единственным диагностическим критерием малой бета-талассемии является умеренно повышенный уровень Hb A2. При большой бета-талассемии также обычно повышено содержание Hb F, иногда до 90%, а содержание Hb A2 обычно > 3%.

Болезнь гемоглобина Н диагностируется по выявлению Hb H или фракций Барта при электрофорезе гемоглобина. Наличие специфического молекулярного дефекта не меняет клинического подхода.

Если при анемии выполняется исследование костного мозга (к примеру, для исключения других причин), выявляется выраженная эритроидная гиперплазия.

При визуальном исследовании, выполненном по другим причинам, у пациентов с большой бета-талассемией можно выявить изменения, обусловленные хронической гиперактивностью костного мозга. Наблюдаются истончение кортикального слоя костей черепа, расширение диплоических пространств, лучистая трабекулярная структура, появление гранул или феномен «матового стекла». В трубчатых костях могут наблюдаться очаги остеопороза, расширение костномозгового пространства и истончение кортикального слоя. Тела позвонков могут иметь зернистый внешний вид, или вид матового стекла. Фаланги могут быть прямоугольными или двояковыпуклыми. Визуализация грудной клетки может выявить признаки паравертебрального экстрамедуллярного гемопоэза.

Пренатальная диагностика и генетическое консультирование являются стандартной практикой для пациенток с плодом из группы риска и могут служить руководством при планировании терапии плода при большой альфа-талассемии.