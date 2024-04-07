Стоматоцитоз и анемия, обусловленная гипофосфатемией

Стоматоцитоз – это редкое состояние, при котором центральная бледная часть эритроцитов имеет форму "рта" или "прорези". Стоматоцитоз может быть

Врожденный

Приобретенные

Как врожденный, так и приобретенный стоматоцитоз может быть бессимптомным или вызывать гемолиз. Симптомы, при их наличии, обусловлены зачастую анемией.

Врожденная форма стоматоцитоза имеет аутосомно-доминантный тип наследования и является редкой. Она может вызвать тяжелую гемолитическую анемию, которая манифестирует на ранних этапах жизни. При этом значительно повышается проницаемость мембран эритроцитов для моновалентных катионов (натрия и калия); проницаемость в отношении бивалентных катионов и анионов остается в пределах нормы. В тяжелых случаях анемию может облегчить спленэктомия, но следует тщательно рассмотреть вероятность увеличения тромбоэмболических осложнений после спленэктомии (1) и менее очевидной терапевтической пользы спленэктомии вследствие этого.

Приобретенный стоматоцитоз с гемолитической анемией наблюдается преимущественно после употребления избыточного количества алкоголя. Стоматоцитоз и признаки гемолиза в периферической крови исчезают только через 2 недели после отмены алкоголя.