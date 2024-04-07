Пароксзимальная ночная гемоглобинурия (ПНГ)

Флуоцитометрия

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия подозревается у пациентов, которые имеют типичные признаки анемии (например, бледность, утомляемость, головокружение, возможно, гипотонию) или необъяснимую нормоцитарную анемию с внутрисосудистым гемолизом, особенно если присутствуют лейкопения или тромбоцитопения и/или другие случаи тромбообразования.

Диагноз ПНГ ставится с помощью проточной цитометрии, которая используется для определения отсутствия специфических белков на поверхности эритроцитов или лейкоцитов (CD59, CD55 и меченный флуоресцеином проаэролизин [FLAER] на лейкоцитах). Метод проточной цитометрии обладает высокой чувствительностью и специфичностью.

Исследование костного мозга не является необходимым, но, если его делают для исключения других расстройств, то обычно выявляют эритроидную гиперплазию.

Макрогемоглобинурия часто возникает во время кризов, а моча будет все время содержать гемосидерин.

Приблизительно у одной трети пациентов с клонами ПНГ наблюдается классическая ПНГ с признаками гемолиза и риском тромбоза (1). Клоны ПНГ обычно возникают у пациентов с недостаточностью костного мозга (приобретенной апластической анемией), которые не имеют симптомов, ассоциированных с ПНГ. У таких пациентов обычно меньше (< 30%) субклинических клонов ПНГ и они не получают пользы от приема ингибиторов системы комплемента; вместо этого специфическая терапия у них направлена на апластическую анемию. Тем не менее классическая ПНГ может развиваться из апластической анемии и пациенты с апластической анемией должны проходить ежегодный скрининг на наличие клона ПНГ. И наоборот, у пациентов с классическим ПНГ может наблюдаться прогрессирующая недостаточность костного мозга, а в конечном итоге им потребуется лечение апластической анемии с применением иммуносупрессии или трансплантации костного мозга.