Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology

Обзор сниженного эритропоэза (Overview of Decreased Erythropoiesis)

Анемия (снижение количества эритроцитов, содержания гемоглобина или гематокрита) может быть результатом сниженой продукции эритроцитов (эритропоэза), их усиленного разрушения, кровопотери или сочетания этих факторов. (См. также Подходы к лечению пациентов с анемией (Approach to the Patient with Anemia)).

Анемии, обусловленные снижением эритропоэза (так называемые гипопролиферативные анемии), диагностируются по количеству ретикулоцитов, неадекватно низкому для данной степени анемии.

Эритроцитарные индексы, в первую очередь средняя гематокритная величина (MCV), сужают дифференциальный диагноз нарушений эритропоэза и помогают определить спектр дальнейших исследований.

Микроцитарные анемии являются результатом недостаточного или дефектного синтеза гема или глобина. К микроцитарным гипопролиферативным анемиям относятся:

При наличии у пациента микроцитарной анемии, как правило, требуется определить уровень содержания железа в организме.

Нормоцитарные анемии характеризуются нормальным MCV (80–100 фл) и нормохромными показателями. Двумя самыми частыми причинами являются:

Гипопролиферация вследствие недостаточности или неадекватного ответа на эритропоэтин (ЭПО) из-за воспаления или заболевания почек

Анемия хронического заболевания или воспаление (хотя, в тяжелых случаях, может быть микроцитарной)

Приобретенные первичные патологии костного мозга, такие как апластическая анемия, истинная эритроцитарная аплазия и миелодиспластический синдром (МДС) также могут манифестировать нормоцитарной анемией.

Макроцитарная анемия может быть вызвана нарушением синтеза ДНК, которое приводит к возникновению мегалобластоза, как при

недостаточности витамина B12 или фолиевой кислоты (см. Мегалобластическая макроцитарная анемия)

Другие причины макроцитарной анемии включают:

Хроническое потребление алкоголя

Медикаменты (например, зидовудин, азатиоприн, метотрексат, гидроксимочевина, иматиниб) или токсины

Гемолиз с ретикулоцитозом

Заболевания печени

Миелодиспластический синдром (МДС)

Некоторые пациенты с гипотиреозом имеют макроцитарные показатели эритроцитов, в том числе те, у которых отсутствует анемия.

Анемии могут сопровождаться различными изменениями в мазке переферической крови. Анемия хронического заболевания может быть микроцитарной или нормоцитарной. Анемия, обусловленная миелодиспластическим синдромом может быть нормоцитарной, макроцитарной и даже микроцитарной. Анемии вследствии эндокринных расстройств (например, гипотиреоза) или дефицита микроэлементов (например, дефицит меди или дефицит цинка) могут иметь различные проявления, включая как нормоцитарную так и макроцитарную анемию.

Лечение недостаточного производства эритроцитов зависит от этиологии заболевания.