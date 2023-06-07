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Обзор сниженного эритропоэза (Overview of Decreased Erythropoiesis)

Авторы:Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Анемия (снижение количества эритроцитов, содержания гемоглобина или гематокрита) может быть результатом сниженой продукции эритроцитов (эритропоэза), их усиленного разрушения, кровопотери или сочетания этих факторов. (См. также Подходы к лечению пациентов с анемией (Approach to the Patient with Anemia)).

Анемии, обусловленные снижением эритропоэза (так называемые гипопролиферативные анемии), диагностируются по количеству ретикулоцитов, неадекватно низкому для данной степени анемии.

Эритроцитарные индексы, в первую очередь средняя гематокритная величина (MCV), сужают дифференциальный диагноз нарушений эритропоэза и помогают определить спектр дальнейших исследований.

Микроцитарные анемии являются результатом недостаточного или дефектного синтеза гема или глобина. К микроцитарным гипопролиферативным анемиям относятся:

При наличии у пациента микроцитарной анемии, как правило, требуется определить уровень содержания железа в организме.

Нормоцитарные анемии характеризуются нормальным MCV (80–100 фл) и нормохромными показателями. Двумя самыми частыми причинами являются:

Приобретенные первичные патологии костного мозга, такие как апластическая анемия, истинная эритроцитарная аплазия и миелодиспластический синдром (МДС) также могут манифестировать нормоцитарной анемией.

Макроцитарная анемия может быть вызвана нарушением синтеза ДНК, которое приводит к возникновению мегалобластоза, как при

Другие причины макроцитарной анемии включают:

Некоторые пациенты с гипотиреозом имеют макроцитарные показатели эритроцитов, в том числе те, у которых отсутствует анемия.

Анемии могут сопровождаться различными изменениями в мазке переферической крови. Анемия хронического заболевания может быть микроцитарной или нормоцитарной. Анемия, обусловленная миелодиспластическим синдромом может быть нормоцитарной, макроцитарной и даже микроцитарной. Анемии вследствии эндокринных расстройств (например, гипотиреоза) или дефицита микроэлементов (например, дефицит меди или дефицит цинка) могут иметь различные проявления, включая как нормоцитарную так и макроцитарную анемию.

Лечение недостаточного производства эритроцитов зависит от этиологии заболевания.

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