Приобретенная истинная эритроцитарная аплазия является патологией эритроидных предшественников, которая приводит к изолированной нормоцитарной анемии. Лейкоциты и тромбоциты не поражены. Симптомы обусловлены анемией и включают усталость, вялость, снижение толерантности к физической нагрузке и бледность. Для постановки диагноза необходимо наличие нормоцитарной анемии в периферической крови и нормоцеллюлярных показателей биопсии костного мозга с отсутствием эритроидных прекурсоров. Лечение, как правило, включает в себя лечение основной причины и в некоторых случаях тимэктомию или иммуносупрессию.
(См. также Обзор сниженного эритропоэза).
Врожденная истинная эритроцитарная аплазия (анемия Даймонда-Блэкфана) обсуждается далее.
Этиология истинной эритроцитарной аплазии
Истинная эритроцитарная аплазия чаще всего обусловлена несоответствующим иммунным ответом, который вызывает подавление эритропоэза. Широко известные причины включают:
Трансплантант костного мозга, который не подходит по системе ABO
Аутоиммунные заболевания/коллагенозы (системная красная волчанка, ревматоидный артрит)
Медикаменты (например, транквилизаторы, противосудорожные препараты, рекомбинантный эритропоэтин, ингибиторы контрольных точек иммунного ответа)
Лимфопролиферативные заболевания (хронический лимфолейкоз, лейкоз из больших гранулярных лейоцитов, хронический миелоидный лейкоз, лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, множественная миелома/плазмоклеточные заболевания)
Парвовирус В19, особенно у пациентов с иммунодефицитом, таких как пациенты с ВИЧ-инфекцией или хронической гемолитической анемией (парвовирус связывается с антигеном системы группы крови P на эритроидных предшественниках и является непосредственно цитотоксическим)
Беременность
Солидные опухоли
Тимомы
Токсины (органические фосфаты)
Клинические симптомы истинной эритроцитарной аплазии
Симптомы истинной эритроцитарной аплазии, как правило, незначительно выражены и связаны со степенью тяжести анемии или основного заболевания. Манифестация истинной эритроцитарной аплазии обычно происходит постепенно, часто в течение нескольких недель или месяцев. Симптомы, связанные с анемией, включают усталость, вялость, снижение толерантности к физической нагрузке и бледность.
Диагностика истинной эритроцитарной аплазии
Общий анализ крови (ОАК), количество ретикулоцитов
Исследование костного мозга
В мазке периферической крови обнаруживаются большие зернистые лимфоциты
Иногда проводится проточная цитометрия периферической крови и исследование перестройки генов Т-клеток
Истинная эритроцитарная аплазия манифестирует нормоцитарной анемией, но с нормальным количеством лейкоцитов и тромбоцитов. Количество ретикулоцитов снижено (абсолютное количество ретикулоцитов < 10 000/мкл, процент ретикулоцитов < 1%).
В костном мозге определяется нормальная клеточность с остановкой созревания на стадии проэритробласта. При инфицировании парвовирусом В19 могут присутствовать гигантские пронормобласты. Если это возможно, хотя и не широко доступно, следует провести анализ костного мозга на колониеобразующие единицы эритроцитов (КОЕ-Э), чтобы отдифференцировать аутоиммунные причины изолированной эритроцитарной аплазии от первичных заболеваний костного мозга, таких как миелодиспластический синдром (1).
КТ грудной клетки показана для оценки тимомы при отсутствии другой выявленной причины.
Справочные материалы по диагностике
1. DeZern AE, Pu J, McDevitt MA, et al: Burst-forming unit–erythroid assays to distinguish cellular bone marrow failure disorders. Exp Hematol 41:808–816, 2013.
Лечение стинной эритроцитарной аплазии
Иммуносупрессия
Иногда внутривенный иммуноглобулин (ВВИГ), или тимэктомия
У некоторых пациентов спонтанная ремиссия наступает после трансплантации ABO-несовместимых стволовых клеток, при прекращении приема лекарственных препаратов, являющихся причиной данного состояния, или после родов, если причиной является беременность.
Парциальная красноклеточная аплазия успешно поддается лечению иммуносупрессантами (например, преднизон, циклоспорин, циклофосфамид), особенно если существуют подозрения на наличие аутоиммунного механизма.
Истинную эритроцитарную аплазию на фоне инфекции парвовирусом лечат внутривенным иммуноглобулином.
Тимэктомия выполняется у пациентов с тимома-ассоциированной апластической анемией; состояние большинства пациентов улучшается, но излечение возможно не всегда и требуется назначения иммуносупрессивных препаратов.
Основные положения
Истинная эритроцитарная аплазия включает в себя изолированную эритроцитарную гипоплазию.
Наиболее вероятной причиной является иммуно-опосредованная супрессия эритроидной клеточной линии.
Клеточность костного мозга в норме с остановкой эритроидного дозревания, которое вызывает нормоцитарную анемию.
Непосредственное лечение основной причины с помощью тимэктомии, внутривенного иммуного глобулина (IVIG) или иммуносупрессии.