Общий анализ крови (ОАК), количество ретикулоцитов

Исследование костного мозга

В мазке периферической крови обнаруживаются большие зернистые лимфоциты

Иногда проводится проточная цитометрия периферической крови и исследование перестройки генов Т-клеток

Истинная эритроцитарная аплазия манифестирует нормоцитарной анемией, но с нормальным количеством лейкоцитов и тромбоцитов. Количество ретикулоцитов снижено (абсолютное количество ретикулоцитов < 10 000/мкл, процент ретикулоцитов < 1%).

В костном мозге определяется нормальная клеточность с остановкой созревания на стадии проэритробласта. При инфицировании парвовирусом В19 могут присутствовать гигантские пронормобласты. Если это возможно, хотя и не широко доступно, следует провести анализ костного мозга на колониеобразующие единицы эритроцитов (КОЕ-Э), чтобы отдифференцировать аутоиммунные причины изолированной эритроцитарной аплазии от первичных заболеваний костного мозга, таких как миелодиспластический синдром (1).

КТ грудной клетки показана для оценки тимомы при отсутствии другой выявленной причины.