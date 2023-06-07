Анемия хронического заболевания

Симптомы и признаки основного заболевания

Развернутый общий анализ крови и сывороточное железо, ферритин, трансферрин (или общая железосвязывающая способность), и количество ретикулоцитов

Клинические данные анемии хронических заболеваний обычно соответствуют основному заболеванию (инфекционному, воспалительному или онкологическому). Анемию хронического заболевания необходимо подозревать у пациентов с микроцитарной или нормоцитарной анемией, у которых также имеются хронические инфекционные, воспалительные или онкологические заболевания. Если имеется подозрение на наличие анемии хронического заболевания, проводят определение уровня сывороточного железа, трансферрина, ретикулоцитов, а также содержания ферритина в сыворотке крови. Уровень гемоглобина обычно составляет > 8 г/дл (> 80 г/л)при отсутствии дополнительных механизмов, способствующих развитию анемии, таких как сопутствующий дефицит железа (см. таблицу Дифференциальная диагностика микроцитарной анемии, вызванной снижением выработки эритроцитов [Differential Diagnosis of Microcytic Anemia Due to Decreased RBC Production]) или ятрогенная флеботомия.

Уровень сывороточного ферритина < 100 нг/мл (< 224,7 пмоль/л) у пациентов с воспалительным процессом (< 200 нг/мл [< 449,4 пмоль/л] у пациентов с хроническими заболеваниями почек) свидетельствует о том, что железодефицит может накладываться на анемию хронического заболевания, потому что, уровень сывороточного ферритина, как белка острой фазы воспаления, обычно повышен.

Если после стандартных исследований уровня железа диагноз неясен, то анализы на растворимый рецептор трансферрина (sTFR) и индекс sTFR-ферритина (повышенный при дефиците железа) и/или содержание гемоглобина ретикулоцитов (ret-He), которое является низким при дефиците железа, может помочь определить сопутствующий дефицит железа и анемию хронического заболевания, хотя результаты этих тестов также могут быть обусловлены влиянием воспаления или преаналитических переменных.

У пациентов с возможным воспалением и у тех, у кого были исключены другие причины анемии, можно определить скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и/или С-реактивный белок (СРБ), поскольку эти результаты исследований являются неспецифическими маркерами воспаления.