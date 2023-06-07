Анемия при заболеваниях почек

Лечение первичного заболевания почек

Иногда рекомбинантный эритропоэтин и добавки железа

Лечение анемии при почечной недостаточности направлено на

Улучшение функции почек

Снижение продукции эритроцитов

При нормализации функции почек происходит постепенная коррекция анемии.

Рекомбинантный ЭПО улучшает состояние при анемии и снижает потребность в гемотрансфузии у пациентов с хронической болезнью почек, его введение обычно начинают при уровне гемоглобина < 10 г/дл (< 100 г/дл). У пациентов, находящихся на длительном диализе, лечение рекомбинантным эритропоэтином (например, эпоэтином альфа или дарбепоэтином альфа) наряду с добавками железа является методом выбора. Однако из-за снижения выработки ЭПО и резистентности к нему костного мозга, возможно, потребуется повышение дозы рекомбинантного ЭПО. Целевые показатели гемоглобина составляют 10–11,5 г/дл (100–115 г/л). Тем не менее необходим тщательный мониторинг уровня гемоглобина, поскольку если уровень гемоглобина подымается > 12–13 г/дл (> 120–130 г/л), могут возникнуть побочные эффекты (например, венозная тромбоэмболия, инфаркт миокарда, смерть). У пациентов с хронической болезнью почек, которые не находятся на диализе используются более низкие дозы ЭПО.

Кроме того, для адекватного ответа на рекомбинантный ЭПО требуется адекватное восполнение запасов железа, также часто требуется одновременный прием препаратов железа. Добавление в/в введения железа назначается пациентам с гемоглобином < 10 г/дл (< 100 г/л), ферритином ≤ 500 нг/мл (< 500 микрограмм/л) и насыщением трансферрина (TSAT) ≤ 30%.

Почти во всех случаях максимальное повышение количества эритроцитов достигается на 8–12 неделе лечения.

Ингибиторы пролилгидроксилазы индуцируемого гипоксией фактора (HIF-PH) (например, дапродустат) являются вариантом пероральных препаратов у пациентов, находящихся на диализе. Ингибиторы HIF-PH повышают уровень эндогенного эритропоэтина за счет предотвращения деградации HIF. Ингибиторы HIF-PH, по-видимому, вызывают такое же повышение гемоглобина и имеют такую же частоту неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов, как и эритропоэз-стимулирующие препараты (1); однако данные о долгосрочной безопасности отсутствуют.