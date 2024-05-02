Причины окклюзии печеночной артерии включают тромбоз (например, в связи с тромбофилическими состояниями, тяжелым артеросклерозом или васкулитом), эмболию (например, в связи с эндокардитом, опухолями, терапевтической эмболизацией или химиоэмболизацией), ятрогенные причины (например, перевязка во время операции), васкулиты (через нетромботические механизмы), структурные артериальные аномалии (например, аневризма печеночной артерии), эклампсию, употребление кокаина и гемолитический криз при серповидноклеточной анемии. (См. также Обзор сосудистых расстройств печени).

Как правило, в результате развивается инфаркт печени. У пациентов с трансплантатом печени или ранее существовавшим тромбозом воротной вены тромбоз печеночной артерии вызывает ишемический гепатит. В связи с существующим двойным кровоснабжением печень имеет резистентность к ишемическим повреждениям.

Симптомы и признаки окклюзии печеночных артерий Окклюзия печеночной артерии не вызывает симптомов, пока не разовьется инфаркт печени или ишемический гепатит. Инфаркт печени может протекать бессимптомно или вызывать боли в правом верхнем квадранте живота, лихорадку, тошноту, рвоту и желтуху. Часто встречаются лейкоцитоз и высокий уровень аминотрансфераз.

Диагностика окклюзии печеночной артерии Визуализация сосудов Диагноз окклюзии печеночной артерии подтверждается допплеровским исследованием, затем, как правило, следует ангиография. Выбор между КТ-ангиографией, магнитно-резонансной ангиографией, чревной артериографией в значительной степени зависит от досягаемости дефекта и опыта специалиста, выполняющего исследование. КТ может выявить клиновидную область с низким затуханием.