Клиническая оценка

Застойная гепатопатия предполагается у пациентов с правосторонней сердечной недостаточностью, желтухой, увеличением печени и ее болезненностью. Результаты лабораторных тестов умеренно отклоняются от нормы: неконъюгированная гипербилирубинемия (общий билирубин <3 мг/дл [51,31 мкмоль/л]), повышенный уровень (обычно < чем в 2–3 раза) аминотрансферазы и удлиненное протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО). Асцитическая жидкость, если она присутствует, характеризуется высоким градиентом концентрации альбумина между сывороткой крови и асцитической жидкостью (концентрация альбумина в сыворотке крови за вычетом концентрации альбумина в асцитической жидкости [СААГ]). Градиенты ≥ 1,1 г/дл (11 г/л) относительно специфичны для асцита, вызванного портальной гипертензией (1). Кроме того, высокое содержание асцитического общего белка (как правило, > 2,5 г/дл [25 г/л]) плюс СААГ ≥ 1,1 г/дл (11 г/л) предполагает застойную гепатопатию (2) и дифференцирует портальную гипертензию от цирроза (как правило, уровень общего белка < 2,5 г/дл [25 г/л] плюс СААГ ≥ 1,1 г/дл [11 г/л]).

Поскольку отклонения лабораторных показателей от нормы являются неспецифическими, признание застойной гепатопатии в конечном счете является клиническим. Важно отметить, что в данной ситуации заболевание печени отражает тяжесть сердечной недостаточности.