Портосистемная энцефалопатия

Лечение причины заболевания

Очистка кишечника с помощью оральной или ректальной лактулозы или орального полиэтилена гликоля 3350.

Назначение пероральных невсасывающихся антибиотиков, таких как рифаксимин и неомицин

Этиотропное лечение эффективно при умеренно выраженной энцефалопатии. Элиминация токсичных продуктов в кишечнике является следующей целью и осуществляется с помощью нескольких методов. Кишечник требуется очистить с помощью клизм, или, чаще, пероральным назначением сиропа лактулозы, который может вводится коматозным пациентам с помощью зонда. Синтетический дисахарид является осмотическим слабительным. Он также снижает рН в кишечнике и уменьшает фекальную продукцию аммиака. Начальная доза – 30–45 мл перорально 3 раза в день, необходимо добиваться мягкого стула 2–3 раза в день. В отличие от ранее существующей практики, ограничение количества потребляемого белка больше не является необходимым и может быть вредным, поскольку больные циррозом часто страдают от истощения. Прием пероральных невсасывающихся антибиотиков, таких как рифаксимин и неомицин, эффективен при печеночной энцефалопатии. Предпочтительнее обычно рифаксимин, так как неомицин – это аминогликозид, который ото- и нефротоксичен. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что лечение, такое как применение лактулозы или рифаксимина, помогает облегчить течение энцефалопатии при острой печеночной недостаточности.

Седация усуглубляет энцелофапатию и, по возможности, ее следует избегать. При коме на фоне фульминантного гепатита правильное поддерживающее лечение и уход вместе с профилактикой и лечением осложнений повышают шанс выживания. При острой печеночной недостаточности для выведения аммиака показан гемодиализ. Кортикостероиды в высоких дозах, обменные гемотрансфузии и другие комплексные процедуры, призванные удалять циркулирующие токсины, не улучшают исход. Состояние пациентов ухудшается за счет фульминантной печеночной недостаточности, их может спасти только трансплантация печени.

Другие потенциальные методы лечения, вклю-чающие леводопу, бромокриптин, флумазенил, бензоат натрия, введение разветвленных аминокислот, кетоаналогов эссенциальных аминокислот и простагландинов, не имеют доказанной эффективности. С плазмофильтрующими системами (искусственная печень) связывают определенные ожидания, но они требуют дальнейшего исследования.