Врожденные метаболические нарушения, вызывающие гипербилирубинемию

Это редкое наследственное заболевание печени вызвано дефицитом фермента глюкуронилтрансферазы (UGT1A1), который катализирует конъюгацию билирубина (главным образом в билирубина диглюкуронид), что делает билирубин растворимым в воде. Различные дефекты в гене, кодирующем фермент, вызывают полную (тип 1) или частичную (тип 2) инактивацию фермента.

У пациентов с аутосомно-рецессивным заболеванием 1 типа (полное) отмечается тяжелая неконъюгированная гипербилирубинемия, которая обычно начинается вскоре после рождения. Они обычно умирают от ядерной желтухи в возрасте 1 года, но могут дожить и до зрелого возраста. Лечение может включать фототерапию и трансплантацию печени.

Пациенты с аутосомно-рецессивным типом II (partial) данного заболевания (которое имеет вариабельную пенетрантность) часто имеют менее выраженную неконъюгированную гипербилирубинемию (< 20 мг/дл [< 342 мкмол/л]) и обычно доживают до зрелого возраста без неврологических нарушений. Фенобарбитал в дозе 1,5–2 мг/кг перорально 3 раза/день, индуцируя активность глюкуронилтрансферазы в условиях ее частичного дефицита, может быть эффективным методом лечения.