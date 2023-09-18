Врожденные метаболические нарушения, вызывающие гипербилирубинемию

Наследственные или врожденные заболевания могут вызывать неконъюгированную или конъюгированную гипербилирубинемию (см. Обзор метаболизма билирубина).
Неконъюгированная гипербилирубинемия: синдром Криглера–Найяра, синдром Жильбера и первичная шунтовая гипербилирубинемия
Конъюгированная гипербилирубинемия: синдром Дабина–Джонсона и синдром Ротора
(См. также Структура и функции печени и Обследование пациента с расстройством печени).
Синдром Криглера-Найяра
Это редкое наследственное заболевание печени вызвано дефицитом фермента глюкуронилтрансферазы (UGT1A1), который катализирует конъюгацию билирубина (главным образом в билирубина диглюкуронид), что делает билирубин растворимым в воде. Различные дефекты в гене, кодирующем фермент, вызывают полную (тип 1) или частичную (тип 2) инактивацию фермента.
У пациентов с аутосомно-рецессивным заболеванием 1 типа (полное) отмечается тяжелая неконъюгированная гипербилирубинемия, которая обычно начинается вскоре после рождения. Они обычно умирают от ядерной желтухи в возрасте 1 года, но могут дожить и до зрелого возраста. Лечение может включать фототерапию и трансплантацию печени.
Пациенты с аутосомно-рецессивным типом II (partial) данного заболевания (которое имеет вариабельную пенетрантность) часто имеют менее выраженную неконъюгированную гипербилирубинемию (< 20 мг/дл [< 342 мкмол/л]) и обычно доживают до зрелого возраста без неврологических нарушений. Фенобарбитал в дозе 1,5–2 мг/кг перорально 3 раза/день, индуцируя активность глюкуронилтрансферазы в условиях ее частичного дефицита, может быть эффективным методом лечения.
Синдром Дабина-Джонсона и синдром Ротора
Синдром Дабина – Джонсона и синдром Ротора вызывают конъюгированную гипербилирубинемию, но без признаков холестаза, не имеют других симптомов или последствий, кроме желтухи. В моче может определяться билирубин в отличие от неконъюгированной желтухи при синдроме Жильбера (также не вызывающем других симптомов), при котором билирубин в моче отсутствует. Уровень аминотрансферазы и щелочной фосфатазы обычно нормальный. Лечение не требуется.
Синдром Дубина-Джонсона
Редкое аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с нарушенным выведением связанного билирубина. Обычно диагноз ставится на основании биопсии печени; печень сильно пигментирована в результате наличия внутриклеточного меланиноподобного пигмента, но в целом остается гистологически нормальной.
Синдром Ротора
Это редкое заболевание, клинически схожее с синдромом Дабина – Джонсона, но печень не пигментирована и присутствуют другие метаболические изменения.
Синдром Жильбера
Синдром Жильбера – врожденное нарушение обмена билирубина, протекающее, как правило, бессимптомно, проявляющееся умеренной неконъюгированной гипербилирубинемией. Ошибочно может быть принят за хронический гепатит или другое заболевание печени.
Синдром Жильбера может поражать до 5% людей. Хотя это нарушение и может наблюдаться у членов семьи, генетическую закономерность определить тяжело.
Патогенез может включать сложные дефекты переработки билирубина в печени. Активность глюкуронилтрансферазы снижена, хотя и не настолько сильно, как при синдроме Криглера – Найяра типа II. У многих пациентов также несколько усилено разрушение эритроцитов, но это не вызывает анемию или гипербилирубинемию. Гистология печени нормальная.
Синдром Жильбера чаще всего выявляется случайно у молодых людей при обнаружении повышенного уровня билирубина, который обычно колеблется от 2 до 5 мг/дл (34 и 86 мкмоль/л) и имеет тенденцию повышаться при голодании и различных стрессах.
Синдром Жильбера дифференцируют с гепатитом по фракциям билирубина, что показывает преобладание неконъюгированной формы, а также нормальным печеночным тестам и отсутствию билирубина в моче. Отличие от гемолиза заключается в отсутствии анемии и ретикулоцитоза.
Лечение не требуется. Пациентов необходимо убеждать в том, что у них нет заболевания печени.
Первичная шунтовая гипербилирубинемия
Это редкое семейное доброкачественное состояние характеризуется избыточным синтезом раннего билирубина (билирубина, полученного в результате неэффективного эритропоэза и из негемоглобинового гема, а не в результате нормального оборота эритроцитов).