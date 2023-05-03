Отдельные кисты печени часто выявляются случайно при проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости или компьютерной томографии (1). Такие кисты обычно протекают бессимптомно и не представляют клинической значимости. Редкий врожденный поликистоз печени, как правило, сопровождается развитием поликистоза почек и других органов. Он вызывает прогрессирующую узловую гепатомегалию (иногда массивную) у взрослых. Тем не менее, печеночные функции достаточно хорошо сохраняются, а портальная гипертензия развивается редко. Иногда очень большие кисты вызывают боль или симптомы сдавления других органов. В этих случаях может рассматриваться хирургическое вмешательство, такое как марсупиализация или дренирование кисты; однако кисты часто рецидивируют. Таким образом, в редких случаях выраженные симптомы или проблемы качества жизни требуют рассмотрения вопроса о трансплантация печени.

К другим кистам печени относятся следующие:

Гидатидные (эхинококковые) кисты: это заболевание вызывается цистоподобными личинками ленточного червя Echinococcus granulosus ; люди обычно заражаются при фекально-оральной передаче после непосредственного контакта со стулом зараженных животных (например, собак, овец).

болезнь Кароли: это редкое аутосомно-рецессивное заболевание характеризуется сегментарным кистозным расширением внутрипеченочных желчных протоков; заболевание чаще манифестирует во взрослом возрасте образованием камней, развитием холангита и иногда холангиокарциномы.

цистаденома: это редкое заболевание иногда вызывает боль или анорексию, обнаруживается при ультразвуковом исследовании; лечение заключается в резекции кисты,

Цистаденокарцинома : вероятнее всего, это редкое заболевание развивается вторично в результате злокачественного перерождения цистаденомы и часто поражает несколько долей печени; метод лечения – резекция печени.

Другие истинные кистозные опухоли: эти образования встречаются редко.