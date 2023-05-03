Доброкачественные опухоли печени

Крайне важно своевременно распознать эту доброкачественную опухоль. Это встречается преимущественно у женщин репродуктивного возраста, особенно у принимающих пероральные контрацептивы, возможно из-за их эстрогенного эффекта (1).

Большинство аденом не приводят к клинической симптоматике, но большие аденомы могут вызывать ощущение дискомфорта в области правого подреберья. Редко аденомы манифестируют развитием перитонита и шока вследствие разрыва и внутрибрюшного кровоизлияния. Они редко подвергаются злокачественному перерождению.

Диагноз часто устанавливают по результатам ультразвукового исследования или компьютерной томографии, иногда для подтверждения аденомы требуется проведение биопсии печени. МРТ с контрастированием гадоксетатом более чувствительно, чем КТ, и может дифференцировать подтипы аденом при повышенном риске развития злокачественных новообразований (2). Определение аденомы подтипа бета-катенина имеет особенно важное значение, потому что такая опухоль имеет 5–10% -ный риск озлокачествления и должна быть резектирована.

Регресс аденомы может случиться при отмене вызвавших ее пероральных контрацептивов. Резекция опухоли показана в тех случаях, когда не происходит обратного развития аденомы, или она располагается субкапсулярно, или ее размеры > 5 см, тогда рекомендуется хирургическая резекция