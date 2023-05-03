Доброкачественные опухоли печени встречаются относительно часто. Большинство из них протекают бессимптомно, но некоторые могут вызывать развитие гепатомегалии, ощущение дискомфорта в области правого подреберья или внутрибрюшинное кровоизлияние. Большинство обнаруживается случайно во время ультразвукового или других видов исследования (см. Визуальные исследования печени и желчного пузыря). Печеночные пробы обычно не нарушены или в пределах незначительных отклонений. Диагноз устанавливают обычно с помощью визуальных методов, иногда требуется проведение биопсии печени. Лечение показано только в отдельных случаях.
Гепатоцеллюлярная аденома
Крайне важно своевременно распознать эту доброкачественную опухоль. Это встречается преимущественно у женщин репродуктивного возраста, особенно у принимающих пероральные контрацептивы, возможно из-за их эстрогенного эффекта (1).
Большинство аденом не приводят к клинической симптоматике, но большие аденомы могут вызывать ощущение дискомфорта в области правого подреберья. Редко аденомы манифестируют развитием перитонита и шока вследствие разрыва и внутрибрюшного кровоизлияния. Они редко подвергаются злокачественному перерождению.
Диагноз часто устанавливают по результатам ультразвукового исследования или компьютерной томографии, иногда для подтверждения аденомы требуется проведение биопсии печени. МРТ с контрастированием гадоксетатом более чувствительно, чем КТ, и может дифференцировать подтипы аденом при повышенном риске развития злокачественных новообразований (2). Определение аденомы подтипа бета-катенина имеет особенно важное значение, потому что такая опухоль имеет 5–10% -ный риск озлокачествления и должна быть резектирована.
Регресс аденомы может случиться при отмене вызвавших ее пероральных контрацептивов. Резекция опухоли показана в тех случаях, когда не происходит обратного развития аденомы, или она располагается субкапсулярно, или ее размеры > 5 см, тогда рекомендуется хирургическая резекция
Справочные материалы
1. Marrero JA, Ahn J, Rajender Reddy K, et al: ACG clinical guideline: The diagnosis and management of focal liver lesions. Am J Gastroenterol 109(9):1328-1347, 2014. doi: 10.1038/ajg.2014.213
2. Bieze M , van den Esschert JW , Nio CY, et al: Diagnostic accuracy of MRI in differentiating hepatocellular adenoma from focal nodular hyperplasia: Prospective study of the additional value of gadoxetate disodium. AJR Am J Roentgenol 199:26– 34, 2012. doi: 10.2214/AJR.11.7750
Очаговая узловая гиперплазия
Эта очаговая гамартрома гистологически может походить на крупноузловой цирроз. Диагноз обычно основывается на результатах МРТ или КТ с контрастным усилением. Классическим проявлением является поражение с рубцом по центру. Однако для подтверждения может потребоваться проведение биопсии. Лечение обычно не показано.
Гемангиомы
Гемангиомы, как правило, небольших размеров и не беспокоят больных; они встречаются у 1–5% взрослого населения. Вероятность появления симптомов возрастает при наличии опухоли размером более 4 см; к этим симптомам относятся ощущение дискомфорта, переполнения; реже – анорексия, тошнота, чувство быстрого насыщения и боль в результате кровоизлияния или тромбоза. Эти опухоли имеют характерный сосудистый вид. Гемангиомы часто представляют случайную находку при проведении ультразвукового исследования, компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. Типичная картина на снимках компьютерной томографии – четко очерченное гиподенсное образование; при введении контраста вначале фиксируется периферическое усиление, далее центральное. Лечение обычно не показано. Если симптомы заболевания вызывают тревогу или отмечается быстрый рост гемангиомы, можно поставить вопрос о резекции опухоли.
У новорожденных гемангиомы часто подвергаются самопроизвольному обратному развитию к возрасту 2 лет. Однако большие гемангиомы иногда вызывают формирование артериовенозных шунтов, приводящих к сердечной недостаточности и даже к коагулопатии потребления. В таких случаях возможно применение кортикостероидов в большой дозе, иногда диуретиков и дигоксина с целью улучшения работы сердечной мышцы, интерферона-альфа (подкожно), хирургического удаления опухоли, селективной эмболизации печеночной артерии и редко трансплантации печени.
Другие доброкачественные опухоли
Редко образуются липомы печени, обычно протекающие бессимптомно, и очаговые фиброзные опухоли (например, фибромы).
Доброкачественные аденомы желчных протоков встречаются редко и обычно выявляются случайно. Их иногда ошибочно принимают за метастазы в печень.