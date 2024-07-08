Гепатит B, острая форма

Серологическое тестирование

При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту).

Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С:

Антитела к ВГA класса IgM (анти-HAV-IgM)

Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)

Антитела к вирусу гепатита C (анти-ВГС) и полимеразная цепная реакция РНК вируса гепатита С (ВГС-РНК)

Если какие-либо результаты тестов на гепатит В положительны, то необходимо провести дальнейшие серологические исследования для дифференцирования острой от ранее перенесенной или хронической инфекции (см. таблицу Серологический анализ на гепатит В [Hepatitis B Serology]). Если серология указывает на гепатит В, обычно проводится исследование на HВe-антиген (HBeAg) и антитела к HВe-антигену (анти-НВе), чтобы определить прогноз заболевания и назначить противовирусную терапию. Если серологически подтвержденная инфекция ВГB протекает в тяжелой форме, то исследуются антитела на вирус гепатита D (анти-ВГD).

Гепатит B имеет по крайней мере 3 системы антиген-антитело, которые могут быть исследованы:

HBsAg

Антитело к капсидному антигену вируса гепатита B (HBcAb)

HBeAg

Характерно появление HBsAg в инкубационный период, обычно в течение 1–6 недель до развития клинических или биохимических признаков болезни, что делает кровь такого индивидуума контагиозной. В период выздоровления он исчезает. Однако, он может иногда иметь транзиторный характер. Предполагаемые защитные антитела (анти-HBs) появляются через недели или месяцы после клинического выздоровления и обычно сохраняются на всю жизнь. Таким образом их обнаружение означает, что инфекция ВГB завершилась и иммунитет восстанавливается. У 5–10% пациентов HBsAg сохраняется и антитела не вырабатываются; у этих пациентов развивается хронический гепатит В.

HBcAb относится к антителу ядра вируса. Сердцевинный антиген гепатита В (HBcAg) определяется в инфицированных печеночных клетках, но не определяется в сыворотке, если не применяются специальные технологии. Антитела к HBcAg (анти-HBc, или HBcAb) обычно появляются с началом клинического заболевания, затем его титры постепенно снижаются, обычно с годами или в течение всей жизни. Их присутствие с анти-HBs указывает на выздоровление от ранее перенесенного инфекционного ВГB. Анти-HBc также присутствуют у хронических носителей HBsAg без сероконверсии в анти-HBs. При острой инфекции преимущественно определяются анти-HBc класса IgM, в то время как при хронической инфекции – анти-HBc класса IgG. Анти-HBc класса IgM – чувствительный маркер острой инфекции ВГB, иногда – единственный маркер недавно перенесенной инфекции, отражающий серологическое окно между исчезновением HBsAg и появлением анти-HBs.

HBeAg это белок, представляющий собой часть кор-протеина вируса (его не следует путать с вирусом гепатита Е). Присутствует только в HBsAg-позитивной сыворотке, наличие HBeAg предполагает активную репликацию вируса и высокую инфектогенность. По контрасту присутствие соответствующих антител (анти-НВе) предполагает меньшую инфектогенность. Маркеры е-антигена более помогают в определении прогноза заболевания, чем в его диагнозе. Хроническое течение чаще развивается среди пациентов с наличием HBeAg и менее часто – у пациентов с анти-НВе.

ДНК-ВГB может быть обнаружена в сыворотке пациентов с активным гепатитом.

Таблица Серологическая диагностика гепатита B* Таблица