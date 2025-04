Гепатит B, острая форма

См. также Вакцина против гепатита B [HepB]

Вакцинация против гепатита В в некоторых эндемичных зонах привела к существенному снижению в них распространенности заболевания.

Первичная иммунизация уже давно рекомендуется людям с высоким риском. Однако выборочная вакцинация групп высокого риска в Соединенных Штатах и других неэндемичных регионах не привела к существенному снижению заболеваемости ВГВ; таким образом, вакцинация теперь рекомендуется всем жителям США ≤ в возрасте 18 лет, начиная с рождения (см. Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Желательно универсально вакцинировать всех жителей во всем мире, но это слишком дорого для реализации.

Взрослые с высоким риском инфицирования ВГВ, должны быть обследованы и вакцинированы, если они не были ранее иммунизированы или инфицированы (см. также Программу имунизации взрослых от Центров по контролю заболеваемости, США). К группам высокого риска относятся:

Мужчины, имеющие половые контакты с другими мужчинами

Лица с инфекциями, передающимися половым путем

Лица, ведущие активную половую жизнь, но не состоящие во взаимно моногамных отношениях

Медицинский персонал и работники общественной безопасности, которые потенциально подвергаются контакту с кровью или другими инфицированными жидкостями организма

Люди, которые принимают или недавно принимали инъекционные наркотики

Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности, получающие диализ, с ВИЧ-инфекцией, или хроническим заболеванием печени, или гепатитом С

Люди, имеющие бытовые контакты и половые отношения с партнерами, которые являются HBsAg-позитивными

Клиенты и сотрудники нежилых помещений и учреждений дневного ухода за людьми с нарушением развития

Лица, находящиеся в исправительных учреждениях или учреждениях, оказывающих услуги принимающим наркотики внутривенно

Люди, путешествующие заграницу в регионы с высокой или средней эндемичностью ВГВ

Для лиц в возрасте 60 лет и старше, страдающих диабетом, решение о получении вакцины против гепатита В должно основываться на совместном принятии клинических решений.