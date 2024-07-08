Гепатит B, острая форма

Причиной гепатита В является ДНК-вирус, который, как правило, передается парентеральным путем. Он вызывает типичные симптомы вирусного гепатита, в том числе анорексию, недомогание, и желтуху. Может привести к фульминантному гепатиту и смерти. Хроническая инфекция может привести к циррозу печени и/или гепатоцеллюлярной карциноме. Диагноз ставится на основании серологических исследований. Лечение носит поддерживающий характер. Вакцинация обеспечивает достаточную защиту, а применение иммуноглобулина для постконтактной профилактики может предотвратить или ослабить клинические проявления болезни.
(См. также Причины гепатита (Causes of Hepatitis), Обзор острого вирусного гепатита (Overview of Acute Viral Hepatitis) и Хронический гепатит B (Chronic Hepatitis B)).
Вирус гепатита B (ВГВ) является наиболее полно охарактеризованным и сложным вирусом гепатита. Вирусная частица состоит из ядра и внешней оболочки. Ядро содержит циркулярную двухцепочечную ДНК и ДНК-полимеразу, вирус гепатита В реплицирует в ядре инфицированного гепатоцита. Оболочка вируса присутствует в цитоплазме и по неизвестным причинам производится в большом избытке.
HBV является 2-й наиболее распространенной причиной острого вирусного гепатита после гепатита А. Ранее нераспознанная инфекция достаточно распространена, но в настоящее время встречается гораздо реже, чем инфекция, вызванная вирусом гепатита А. В США в 2021 году было зарегистрировано почти 2045 случаев острого гепатита B. Однако, поскольку многие случаи не распознаются или не регистрируются, Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) подсчитали, что фактическое число случаев острого гепатита В в 2021 году составило около 13 300 (1).
ВГВ иногда ассоциируется с несколькими первично внепеченочными заболеваниями, включая узелковый полиартериит, другие системные ревматические заболевания, мембранозный гломерулонефрит и эссенциальную смешанную криоглобулинемию. Патогенетическая роль ВГB при этих расстройствах неясна, предполагаются аутоиммунные механизмы.
Иногда встречается коинфекция гепатита D.
Механизм передачи гепатита B
ВГB часто передается парентерально, обычно через инфицированную кровь или продукты крови. Рутинное обследование донорской крови на поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) привело практически к ликвидации ранее частой посттрансфузионной передачи, однако инфицирование через иглы, которыми пользуются внутривенно наркоманы, все еще остается актуальным. Риск инфицирования ВГВ остается высоким для пациентов, получающих гемодиализ в онкологических отделениях, а также для персонала больниц, контактирующих с кровью.
Риск заражения младенцев гепатитом B, во время родов от инфицированных матерей, (см. неонатальный вирусный гепатит В) составляет 70- 90%, за исключением случаев, когда они получили иммуноглобулин против вируса гепатита B (HBIG) и были вакцинированы сразу же после родов. Более раннее трансплацентарное заражение возможно, но случается редко. Риск вертикальной передачи вируса гепатита В также снижается путем лечения тенофовиром в третьем триместре активно инфицированных беременных женщин с высокой вирусной нагрузкой.
Вирус может передаваться через контакт слизистых оболочек с жидкостями организма (напр., между половыми партнерами, как гетеро-, так и гомосексуальными, в закрытых учреждениях, таких как психиатрические больницы и тюрьмы), но его инфективность намного ниже, чем у вируса гепатита A, более того, пути инфицирования часто остаются неизвестными.
Роль укусов насекомых в передаче не ясна. Многие случаи острого гепатита В возникают спорадически, без известного источника.
Хронические носители ВГB – резервуар инфекции повсеместно. Распространенность широко варьирует в зависимости от некоторых факторов, включая географическую зону (например, <0,5% в Северной Америке и Северной Европе, >10% в некоторых регионах дальнего Востока и Африки).
Общие справочные материалы
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Surveillance 2021. Accessed June 14, 2024.
Симптомы и признаки острого гепатита В
Гепатит B вызывает широкий спектр болезней печени, от субклинического носительства до тяжелого гепатита или острой печеночной недостаточности (фульминантный гепатит).
Большинство пациентов имеют типичные проявления вирусного гепатита, в том числе потерю аппетита, недомогание, лихорадку, тошноту и рвоту, с последующим развитием желтухи. Симптомы сохраняются от нескольких недель до 6 месяцев.
У 5–10% всех пациентов с острой инфекцией ВГB развивается хронический гепатит В. Чем моложе возраст, при котором развивается острый гепатит В, тем выше риск развития хронического гепатита В. Для иммунокомпетентных людей риск развития хронического гепатита В является следующим:
Для детей: 90%
Для детей в возрасте от 1 до 5 лет: 25-50%;
Для взрослых: Около 5%
Если гепатит В переходит в хроническую форму, может развиваться цирроз печени, а в конечном счете также может развиваться гепатоцеллюлярная карцинома, даже без предшествующего цирроза.
Диагностика острого гепатита В
Серологическое тестирование
При первоначальной диагностике острого гепатита вирусный гепатит следует дифференцировать от других заболеваний, вызывающих желтуху (см. рисунок Упрощенный диагностический подход к возможному острому вирусному гепатиту).
Если подозревают острый вирусный гепатит, то проводят следующие тесты на выявление вирусов гепатита А, В и С:
Антитела к ВГA класса IgM (анти-HAV-IgM)
Поверхностный антиген гепатита В (HBsAg)
Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита В класса IgM (анти-НВс IgM)
Антитела к вирусу гепатита C (анти-ВГС) и полимеразная цепная реакция РНК вируса гепатита С (ВГС-РНК)
Если какие-либо результаты тестов на гепатит В положительны, то необходимо провести дальнейшие серологические исследования для дифференцирования острой от ранее перенесенной или хронической инфекции (см. таблицу Серологический анализ на гепатит В [Hepatitis B Serology]). Если серология указывает на гепатит В, обычно проводится исследование на HВe-антиген (HBeAg) и антитела к HВe-антигену (анти-НВе), чтобы определить прогноз заболевания и назначить противовирусную терапию. Если серологически подтвержденная инфекция ВГB протекает в тяжелой форме, то исследуются антитела на вирус гепатита D (анти-ВГD).
Гепатит B имеет по крайней мере 3 системы антиген-антитело, которые могут быть исследованы:
HBsAg
Антитело к капсидному антигену вируса гепатита B (HBcAb)
HBeAg
Характерно появление HBsAg в инкубационный период, обычно в течение 1–6 недель до развития клинических или биохимических признаков болезни, что делает кровь такого индивидуума контагиозной. В период выздоровления он исчезает. Однако, он может иногда иметь транзиторный характер. Предполагаемые защитные антитела (анти-HBs) появляются через недели или месяцы после клинического выздоровления и обычно сохраняются на всю жизнь. Таким образом их обнаружение означает, что инфекция ВГB завершилась и иммунитет восстанавливается. У 5–10% пациентов HBsAg сохраняется и антитела не вырабатываются; у этих пациентов развивается хронический гепатит В.
HBcAb относится к антителу ядра вируса. Сердцевинный антиген гепатита В (HBcAg) определяется в инфицированных печеночных клетках, но не определяется в сыворотке, если не применяются специальные технологии. Антитела к HBcAg (анти-HBc, или HBcAb) обычно появляются с началом клинического заболевания, затем его титры постепенно снижаются, обычно с годами или в течение всей жизни. Их присутствие с анти-HBs указывает на выздоровление от ранее перенесенного инфекционного ВГB. Анти-HBc также присутствуют у хронических носителей HBsAg без сероконверсии в анти-HBs. При острой инфекции преимущественно определяются анти-HBc класса IgM, в то время как при хронической инфекции – анти-HBc класса IgG. Анти-HBc класса IgM – чувствительный маркер острой инфекции ВГB, иногда – единственный маркер недавно перенесенной инфекции, отражающий серологическое окно между исчезновением HBsAg и появлением анти-HBs.
HBeAg это белок, представляющий собой часть кор-протеина вируса (его не следует путать с вирусом гепатита Е). Присутствует только в HBsAg-позитивной сыворотке, наличие HBeAg предполагает активную репликацию вируса и высокую инфектогенность. По контрасту присутствие соответствующих антител (анти-НВе) предполагает меньшую инфектогенность. Маркеры е-антигена более помогают в определении прогноза заболевания, чем в его диагнозе. Хроническое течение чаще развивается среди пациентов с наличием HBeAg и менее часто – у пациентов с анти-НВе.
ДНК-ВГB может быть обнаружена в сыворотке пациентов с активным гепатитом.
Серологическая диагностика гепатита B*
Маркер
Острый инфекционный ВГB
Хронический инфекционный ВГB
Предполагаемый инфекционный ВГB †
Предварительная вакцинация против ВГB
HBsAg
+
+
−
-
Анти-HBs
−
−
+
+
IgM анти-НВс
+
−
−
-
IgG анти-НВс
−
+
±
-
HBeAg
±
±
−
-
Анти-HBe
−
±
±
-
ДНК-ВГB
+
+
−
-
* Антитела к вирусу гепатита D (анти-ВГD) должны быть определены, если серологические исследования подтверждают ВГB и она протекает в тяжелой форме.
† Пациенты с выздоровлением после инфекционного ВГB.
Анти-НВс = означает антитела к коровому антигену, анти-Нве - антитела к HBeAg; анти-HBs = означает антитела к HBsAg; HBeAgозначаете антиген вируса гепатита В; HBsAg = означает поверхностный антиген вируса гепатита В, НВV = означает вирус гепатита В.
Другие исследования
Печеночные пробы необходимы в том случае, если они ранее не проводились. Они включают определение уровней аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы в сыворотке.
Для оценки функций печени также необходимо провести и другие исследования; они включают сывороточный альбумин, билирубин и протромбиновое время/международное нормализованное отношение (ПВ/МНО).
Лечение острого гепатита В
Поддерживающая терапия
Для фульминантного гепатита B противовирусные препараты и трансплантация печени
Лечение, позволяющее ослабить острый вирусный гепатит, включая гепатит В не разработано. Рекомендуется исключение алкоголя, поскольку он может вызывать повреждение печени. Диетические рекомендации и совет придерживаться постельного режима не имеют научного обоснования.
Если развивается фульминантный гепатит, лечение пероральными аналогами нуклеозидов или нуклеотидов (энтекавиром и тенофовиром) может повысить шансы на выживание. Тем не менее наилучшие показатели выживаемости дает срочная трансплантация печени. Выживаемость без трансплантации печени у взрослых встречается редко, у детей показатели лучше.
О новых случаях вирусных гепатитах необходимо сообщать в соответствующее регуляторные органы.
Профилактика острого гепатита В
Пациентам следует рекомендовать избегать поведения, сопряженного с высоким риском (напр., совместное использование игл для инъекций препаратов, отношения с несколькими половыми партнерами).
Кровь и другие биологические жидкости (например, слюна, сперма) считаются инфицированными. Пятна должны быть очищены с помощью разбавленного хлора. Рекомендуется барьерная защита, однако изоляция пациентов не имеет большого значения.
Заражение вследствие трансфузий сведено к минимуму за счет их рационального назначения и скрининга всех доноров на гепатиты B и C. Скрининг снизил заболеваемость посттрансфузионными гепатитами B и C, заболеваемость которыми в США в настоящее время чрезвычайно низкая.
Вакцинация
См. также Вакцина против гепатита B [HepB]
Вакцинация против гепатита В в некоторых эндемичных зонах привела к существенному снижению в них распространенности заболевания.
Первичная иммунизация уже давно рекомендуется людям с высоким риском. Однако выборочная вакцинация групп высокого риска в Соединенных Штатах и других неэндемичных регионах не привела к существенному снижению заболеваемости ВГВ; таким образом, вакцинация теперь рекомендуется всем жителям США ≤ в возрасте 18 лет, начиная с рождения (см. Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age). Желательно универсально вакцинировать всех жителей во всем мире, но это слишком дорого для реализации.
Взрослые с высоким риском инфицирования ВГВ, должны быть обследованы и вакцинированы, если они не были ранее иммунизированы или инфицированы (см. также Программу имунизации взрослых от Центров по контролю заболеваемости, США). К группам высокого риска относятся:
Мужчины, имеющие половые контакты с другими мужчинами
Лица с инфекциями, передающимися половым путем
Лица, ведущие активную половую жизнь, но не состоящие во взаимно моногамных отношениях
Медицинский персонал и работники общественной безопасности, которые потенциально подвергаются контакту с кровью или другими инфицированными жидкостями организма
Люди, которые принимают или недавно принимали инъекционные наркотики
Пациенты с терминальной стадией почечной недостаточности, получающие диализ, с ВИЧ-инфекцией, или хроническим заболеванием печени, или гепатитом С
Люди, имеющие бытовые контакты и половые отношения с партнерами, которые являются HBsAg-позитивными
Клиенты и сотрудники нежилых помещений и учреждений дневного ухода за людьми с нарушением развития
Лица, находящиеся в исправительных учреждениях или учреждениях, оказывающих услуги принимающим наркотики внутривенно
Люди, путешествующие заграницу в регионы с высокой или средней эндемичностью ВГВ
Для лиц в возрасте 60 лет и старше, страдающих диабетом, решение о получении вакцины против гепатита В должно основываться на совместном принятии клинических решений.
Постконтактная профилактика
Постконтактная иммунопрофилактика гепатита В сочетает вакцинацию с введением специфического иммуноглобулина против гепатита В (HBIG), препарата содержащего очень высокий титр анти-HBs. Эффективность постконтактного введения HBIG составляет около 75%.
Для детей, рожденных от HBsAg-позитивных матерей, начальная доза вакцины сочетается с введением 0,5 мл HBIG внутримышечно в бедро сразу после рождения.
Для лиц, имевших половые контакты с HBsAg-позитивным партнером, или лиц, чьи слизистые или поврежденная кожа контактировали с HBsAg-положительной кровью, 0,06 мл/кг HBIG вводится в/м в течение нескольких дней одновременно с вакцинацией.
Все ранее вакцинированные пациенты при постоянном контакте с HBsAg-позитивным материалом проверяются на анти-HBs, если титры < 10 м единиц/мл, вводится бустерная доза.
Основные положения
Гепатит B часто передается при парентеральном контакте с зараженной кровью, но также может быть результатом контакта слизистой с другими биологическими жидкостями.
Диагностируется путем обследования на наличие поверхностного антигена вируса гепатита В и других серологических маркеров.
Проводится поддерживающее лечение.
Хроническая инфекция развивается в 5-10% случаев у пациентов с острым гепатитом В и часто приводит к циррозу и/или гепатоцеллюлярной карциноме.
Плановая вакцинация начиная с рождения рекомендуется для всех.
Вторичная профилактика состоит в применении HBIG и вакцинации; вероятно, прием HBIG не предотвратит заболевание, однако может предотвратить или ослабить клинические проявления гепатита.
Риск заражения младенцев гепатитом В во время родов от инфицированных матерей составляет 70–90%, за исключением младенцев, которые получили иммуноглобулин против вируса гепатита B (HBIG) и были вакцинированы сразу же после родов; риск также снижается при лечении в третьем триместре тенофовиром активно инфицированных беременных, имеющих высокую вирусную нагрузку.
Дополнительная информация
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Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hepatitis B Resources for Health Care Professionals. Этот ресурс содержит обзор гепатита В (включая статистику, передачу, факторы риска, скрининг, симптомы, диагностику и лечение), а также информацию о вакцине против гепатита В и гепатите В и о международных путешествиях. Accessed June 14, 2024.