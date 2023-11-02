skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Метаболический синдром

(Синдром X; синдром инсулинорезистентности)

Авторы:Shauna M. Levy, MD, MS, Tulane University School of Medicine;
Michelle Nessen, MD, Tulane University School of Medicine
Проверено/пересмотрено нояб. 2023

Метаболический синдром характеризуется увеличенной окружностью талии (по причине избытка жира в брюшной полости), гипертонией, аномальными концентрациями глюкозы в плазме крови натощак или аномальной инсулинорезистентностью и дислипидемией. Причины, осложнения, диагностика и лечение аналогичны, как и при ожирении.

Частота встречаемости метаболического синдрома зачастую совпадает с частотой ожирения и диабета 2 типа. Распространенность метаболического синдрома увеличивается с возрастом, в одном исследовании в США он составлял приблизительно 23% в общей популяции и составлял 44% для лиц в возрасте от 60 до 69 лет и 42% для лиц в возрасте ≥ 70 лет (1). Метаболический синдром может развиваться у детей и подростков, но в этих возрастных группах точное определение не установлено.

Развитие метаболического синдрома зависит от распределения жировой ткани, а также ее количества. Избыточное центральное ожирение (т.н. форма яблока), особенно когда это приводит к высокому соотношению талии к бедрам (отражающему довольно низкое соотношение мышц к жировой массе), повышает риск. Синдром встречается реже среди людей, которые имеют избыточный подкожный жир вокруг бедер (так называемую форму груши) и низкое соотношение талии к бедру (отражающего высокое соотношение мышц к жировой массе).

Избыток жира в брюшной полости ведет к избытку свободных жирных кислот в портальной вене, увеличивающему накопление жира в печени. Жир также накапливается в мышечных клетках. Развивается резистентность к инсулину в сочетании с гиперинсулинемией. Метаболизм глюкозы ухудшается, развиваются дислипидемия и артериальная гипертония. Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, как правило, повышен (что увеличивает риск подагры), при этом развиваются протромботическое состояние (с повышенным уровнем фибриногена и ингибитора активатора плазминогена I) и хроническое воспаление.

Некоторые эксперты считают, что хронический стресс вызывает гормональные изменения, которые способствуют абдоминальному ожирению, инсулинорезистентности и низкому уровню липидов (ЛПВП) в крови.

К рискам развития метаболического синдрома относятся:

Справочные материалы

  1. 1. Ford ES, Giles WH, Dietz WH: Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 287 (3):356–359, 2002. doi: 10.1001/jama.287.3.356

Диагностика метаболического синдрома

  • Окружность талии и артериальное давление

  • Уровень глюкозы в плазме крови и липидный профиль

Важно проводить скрининг на метаболический синдром. Случаи заболевания в семье в сочетании с измерением окружности талии и кровяного давления являются частью рутинной помощи. Если пациенты с семейным анамнезом сахарного диабета 2-го типа, особенно те, кому 40 лет, имеют окружность талии больше, чем рекомендуется для расы и пола, следует установить уровень глюкозы плазмы крови и липидный профиль.

Метаболический синдром имеет много различных определений, но он чаще всего диагностируется в случае наличия 3 симптомов из нижеперечисленных (см. таблицу Часто используемые критерии для диагностики метаболического синдрома):

  • Избыток жира в брюшной полости

  • Высокий уровень концентрации глюкозы в плазме крови натощак

  • Артериальная гипертензия

  • Высокий уровень триглицеридов

  • Низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)

Таблица
Таблица

Критерии, часто используемые для диагностики метаболического синдрома*

Критерии

Показатель

Окружность талии (см)

102 ( 40) для мужчин

88 ( 35) для женщин

Уровень глюкозы в плазме крови натощак (мг/дл [ммоль/л])

100 ( 5,6)

Артериальное давление (мм рт. ст.)

130/85

Триглицериды, натощак (мг/дл [ммол/л])

150 ( 1,7)

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) холестерол (мг/дл [ммоль/л])

< 40 (< 1,04) для мужчин

< 50 (< 1,29) для женщин

*Для установления диагноза необходимо наличие по крайней мере 3 критериев.

Лечение метаболического синдрома

  • Полезный для сердца пищевой рацион и физическая активность

  • Лекарственные препараты, такие как метформин и статины

  • Препараты против ожирения и метаболическая и бариатрическая хирургия

  • Отказ от курения

  • Борьба со стрессом

В оптимальном случае к снижению веса приводит подход, основанный на полезной для сердца диете и регулярной физической активности; физическая активность включает в себя сочетание аэробных нагрузок и тренировок на сопротивление, подкрепленных поведенческой терапией. Прием метформина, сенсибилизатора инсулина, или тиазолидиндионов (например, розиглитазона, пиоглитазона) может оказаться полезным. Потеря массы тела 7% может быть достаточна для того, чтобы обратить вспять развитие синдрома, но если нет, каждой особенностью синдрома следует управлять, чтобы достичь рекомендуемых целей; при этом лечение лекарственными препаратами является очень эффективным.

Ожирение лечат с помощью средств против ожирения (например, орлистат, фентермин, лираглутид) и, при необходимости, метаболической и бариатрической хирургии

Прочие сердечно-сосудистые факторы риска (например, отказ от курения) также нуждаются в управлении. Повышенная физическая активность полезна для сердца и сосудов, даже если потеря веса не наблюдается.

Пациентов с дислипидемией можно лечить статинами.

Рекомендуется управление стрессом (например, упражнения на глубокое дыхание, медитация, психологическая поддержка и консультирование).

Основные положения

  • Избыток брюшного жира приводит к патологическому уровню глюкозы в плазме крови натощак или к инсулинорезистентности, дислипидемии и гипертонии; наличие 3 или более из этих состояний определяет метаболический синдром.

  • Метаболический синдром встречается крайне часто (например, распространенность в США, возможно, > 40% среди людей > 60 лет).

  • Определите окружность талии, артериальное давление, концентрацию глюкозы в плазме натощак и липидный профиль.

  • Особое внимание уделяйте здоровому питанию и физическим упражнениям, а также управлению факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний; если эти меры окажутся не совсем эффективными, рассмотрите возможность применения препаратов для борьбы с ожирением и/или метаболической и бариатрической хирургии.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.