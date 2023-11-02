Метаболический синдром характеризуется увеличенной окружностью талии (по причине избытка жира в брюшной полости), гипертонией, аномальными концентрациями глюкозы в плазме крови натощак или аномальной инсулинорезистентностью и дислипидемией. Причины, осложнения, диагностика и лечение аналогичны, как и при ожирении.

Частота встречаемости метаболического синдрома зачастую совпадает с частотой ожирения и диабета 2 типа. Распространенность метаболического синдрома увеличивается с возрастом, в одном исследовании в США он составлял приблизительно 23% в общей популяции и составлял 44% для лиц в возрасте от 60 до 69 лет и 42% для лиц в возрасте ≥ 70 лет (1). Метаболический синдром может развиваться у детей и подростков, но в этих возрастных группах точное определение не установлено.

Развитие метаболического синдрома зависит от распределения жировой ткани, а также ее количества. Избыточное центральное ожирение (т.н. форма яблока), особенно когда это приводит к высокому соотношению талии к бедрам (отражающему довольно низкое соотношение мышц к жировой массе), повышает риск. Синдром встречается реже среди людей, которые имеют избыточный подкожный жир вокруг бедер (так называемую форму груши) и низкое соотношение талии к бедру (отражающего высокое соотношение мышц к жировой массе).

Избыток жира в брюшной полости ведет к избытку свободных жирных кислот в портальной вене, увеличивающему накопление жира в печени. Жир также накапливается в мышечных клетках. Развивается резистентность к инсулину в сочетании с гиперинсулинемией. Метаболизм глюкозы ухудшается, развиваются дислипидемия и артериальная гипертония. Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови, как правило, повышен (что увеличивает риск подагры), при этом развиваются протромботическое состояние (с повышенным уровнем фибриногена и ингибитора активатора плазминогена I) и хроническое воспаление.

Некоторые эксперты считают, что хронический стресс вызывает гормональные изменения, которые способствуют абдоминальному ожирению, инсулинорезистентности и низкому уровню липидов (ЛПВП) в крови.

К рискам развития метаболического синдрома относятся:

Справочные материалы 1. Ford ES, Giles WH, Dietz WH: Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 287 (3):356–359, 2002. doi: 10.1001/jama.287.3.356

Диагностика метаболического синдрома Окружность талии и артериальное давление

Уровень глюкозы в плазме крови и липидный профиль Важно проводить скрининг на метаболический синдром. Случаи заболевания в семье в сочетании с измерением окружности талии и кровяного давления являются частью рутинной помощи. Если пациенты с семейным анамнезом сахарного диабета 2-го типа, особенно те, кому ≥40 лет, имеют окружность талии больше, чем рекомендуется для расы и пола, следует установить уровень глюкозы плазмы крови и липидный профиль. Метаболический синдром имеет много различных определений, но он чаще всего диагностируется в случае наличия ≥ 3 симптомов из нижеперечисленных (см. таблицу Часто используемые критерии для диагностики метаболического синдрома): Избыток жира в брюшной полости

Высокий уровень концентрации глюкозы в плазме крови натощак

Артериальная гипертензия

Высокий уровень триглицеридов

Низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) Таблица Критерии, часто используемые для диагностики метаболического синдрома* Таблица

Лечение метаболического синдрома Полезный для сердца пищевой рацион и физическая активность

Лекарственные препараты, такие как метформин и статины

Препараты против ожирения и метаболическая и бариатрическая хирургия

Отказ от курения

Борьба со стрессом В оптимальном случае к снижению веса приводит подход, основанный на полезной для сердца диете и регулярной физической активности; физическая активность включает в себя сочетание аэробных нагрузок и тренировок на сопротивление, подкрепленных поведенческой терапией. Прием метформина, сенсибилизатора инсулина, или тиазолидиндионов (например, розиглитазона, пиоглитазона) может оказаться полезным. Потеря массы тела ≈7% может быть достаточна для того, чтобы обратить вспять развитие синдрома, но если нет, каждой особенностью синдрома следует управлять, чтобы достичь рекомендуемых целей; при этом лечение лекарственными препаратами является очень эффективным. Ожирение лечат с помощью средств против ожирения (например, орлистат, фентермин, лираглутид) и, при необходимости, метаболической и бариатрической хирургии Прочие сердечно-сосудистые факторы риска (например, отказ от курения) также нуждаются в управлении. Повышенная физическая активность полезна для сердца и сосудов, даже если потеря веса не наблюдается. Пациентов с дислипидемией можно лечить статинами. Рекомендуется управление стрессом (например, упражнения на глубокое дыхание, медитация, психологическая поддержка и консультирование).