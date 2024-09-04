Обзор yутритивной gоддержки (Overview of Nutritional Support)

Общие энерготраты (ОЭТ) изменяются на основе веса пациента, уровне активности и степени метаболического стресса (метаболических потребностей). ОЭТ у взрослых могут значительно варьироваться: от 20 ккал/кг/день до 45 ккал/кг/день для людей с тяжелым метаболическим стрессом, например, при травмах или ожогах (1, 2).

ОЭТ равны сумме следующих значений:

Скорости метаболизма в состоянии покоя (СМСП или скорость энерготрат в состоянии покоя, основной обмен), которая обычно составляет около 70% ОЭТ

Энерготрат, обеспечения пищеварения (10% ОЭТ)

Энергии, израсходованной во время физической активности (20% ОЭТ)

Истощение может уменьшить СМСП до 20%. Состояния, которые увеличивают метаболический стресс (например, заболевание в критической стадии, инфекция, воспаление, травма, хирургическое вмешательство), могут увеличить СМСП, но редко > 50%.

По формуле Миффлина–Джеора СМСП определяется точнее и с меньшим количеством ошибок, чем по обычно используемой формуле Харриса–Бенедикта, которая дает 20% расхождение с результатами полученными при помощи непрямой калориметрии.

ОЭТ можно оценить, добавив к СМСП приблизительно 10% (для людей, ведущих малоподвижный образ жизни) и приблизительно 40% (для больных, находящихся в критическом состоянии).